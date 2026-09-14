Danilo Gallinari s’en prend à Kawhi Leonard : « Il m’a mis dans une situation difficile »

Danilo Gallinari (2,04 m, 38 ans) n’a pas oublié les conséquences de l’arrivée de Kawhi Leonard aux Los Angeles Clippers en 2019. Sept ans après avoir été envoyé à Oklahoma City dans le transfert de Paul George, l’Italien a vivement réagi aux conclusions de l’enquête de la NBA concernant Leonard et son ancienne franchise.

17 years ago in New York the Knicks drafted Danilo Gallinari Tonight in Puerto Rico he won his first pro championship And was named MVP 🇵🇷 🇮🇹 pic.twitter.com/6NfrVwciwt — New York Basketball (@NBA_NewYork) August 12, 2025

Gallinari estime ainsi que l’amende de 700 000 dollars prononcée à l’encontre de Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) est très loin des montants évoqués dans cette affaire. L’Italien considère que l’ailier devrait reverser la totalité des 50 millions de dollars concernés.

« Il devrait donner cet argent à une œuvre caritative. Il devrait payer les 50 millions de dollars, pas seulement 700 000 », a-t-il déclaré dans le podcast A Cresta Alta.

Former NBA star Danilo Gallinari strongly criticized the $700,000 fine imposed on Kawhi Leonard 👀 More about it: https://t.co/gymOpD895Y pic.twitter.com/89bstbMwhW — BasketNews (@BasketNews_com) September 14, 2026

Cette sortie intervient après les conclusions de l’enquête menée autour de Leonard et des Clippers, soupçonnés d’avoir contourné les règles du salary cap en vigueur dans la ligue. L’ancien Knick a surtout profité de l’occasion pour revenir sur son propre départ de Los Angeles à l’été 2019.

« Il a changé la trajectoire de ma carrière »

L’Italien sortait alors de sa meilleure saison en carrière (19,8 points par match), mais avait été inclus avec Shai Gilgeous-Alexander (1,98 m, 28 ans) et plusieurs choix de Draft dans le transfert permettant à L.A. de récupérer Paul George. Cette opération avait accompagné l’arrivée de Kawhi Leonard, qui souhaitait évoluer avec une autre star.

Danilo Gallinari estime aujourd’hui que cette décision a eu un impact majeur sur la suite de son histoire. « Ce qui est arrivé à ma carrière NBA n’a pas été décidé par un general manager ou un propriétaire, mais par un joueur qui a décidé que cette équipe n’était pas assez bonne et qui voulait autre chose », a-t-il regretté.

L’ancien joueur des Clippers va même plus loin en liant directement son départ à Leonard. Il explique que celui-ci a « changé la trajectoire » de sa carrière et l’a placé dans une « situation difficile » en provoquant son départ de Los Angeles.

Gallinari ne remet donc pas seulement en cause le montant de la sanction infligée à Kawhi Leonard. Sept ans après les faits, il reproche toujours à l’ancienne star de Toronto d’avoir pesé directement sur une décision qui a bouleversé la suite de son parcours en NBA, conclu en 2024 après 14 saisons dans l’Association.