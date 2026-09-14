Recherche
Recherche
Se connecter
Logo Coupe du Monde FéminineCoupe du Monde Féminine
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Danilo Gallinari s’en prend à Kawhi Leonard : « Il m’a mis dans une situation difficile »

Danilo Gallinari a sévèrement critiqué Kawhi Leonard après les conclusions de l’enquête de la NBA autour des Los Angeles Clippers. L’Italien estime que l’amende de 700 000 dollars infligée à son ancien coéquipier est insuffisante et considère que Leonard a nui à son parcours outre-Atlantique.
|
Résumé
Écouter
Danilo Gallinari s’en prend à Kawhi Leonard : « Il m’a mis dans une situation difficile »

Danilo Gallinari règle ses comptes avec Kawhi Leonard et estime qu’il devrait payer les 50 M$ évoqués dans l’affaire des Clippers.

Crédit photo : © Matt Krohn-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Danilo Gallinari (2,04 m, 38 ans) n’a pas oublié les conséquences de l’arrivée de Kawhi Leonard aux Los Angeles Clippers en 2019. Sept ans après avoir été envoyé à Oklahoma City dans le transfert de Paul George, l’Italien a vivement réagi aux conclusions de l’enquête de la NBA concernant Leonard et son ancienne franchise.

Gallinari estime ainsi que l’amende de 700 000 dollars prononcée à l’encontre de Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) est très loin des montants évoqués dans cette affaire. L’Italien considère que l’ailier devrait reverser la totalité des 50 millions de dollars concernés.

« Il devrait donner cet argent à une œuvre caritative. Il devrait payer les 50 millions de dollars, pas seulement 700 000 », a-t-il déclaré dans le podcast A Cresta Alta.

Cette sortie intervient après les conclusions de l’enquête menée autour de Leonard et des Clippers, soupçonnés d’avoir contourné les règles du salary cap en vigueur dans la ligue. L’ancien Knick a surtout profité de l’occasion pour revenir sur son propre départ de Los Angeles à l’été 2019.

« Il a changé la trajectoire de ma carrière »

L’Italien sortait alors de sa meilleure saison en carrière (19,8 points par match), mais avait été inclus avec Shai Gilgeous-Alexander (1,98 m, 28 ans) et plusieurs choix de Draft dans le transfert permettant à L.A. de récupérer Paul George. Cette opération avait accompagné l’arrivée de Kawhi Leonard, qui souhaitait évoluer avec une autre star.

Danilo Gallinari estime aujourd’hui que cette décision a eu un impact majeur sur la suite de son histoire. « Ce qui est arrivé à ma carrière NBA n’a pas été décidé par un general manager ou un propriétaire, mais par un joueur qui a décidé que cette équipe n’était pas assez bonne et qui voulait autre chose », a-t-il regretté.

L’ancien joueur des Clippers va même plus loin en liant directement son départ à Leonard. Il explique que celui-ci a « changé la trajectoire » de sa carrière et l’a placé dans une « situation difficile » en provoquant son départ de Los Angeles.

Gallinari ne remet donc pas seulement en cause le montant de la sanction infligée à Kawhi Leonard. Sept ans après les faits, il reproche toujours à l’ancienne star de Toronto d’avoir pesé directement sur une décision qui a bouleversé la suite de son parcours en NBA, conclu en 2024 après 14 saisons dans l’Association.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit
Danilo Gallinari s’en prend à Kawhi Leonard : « Il m’a mis dans une situation difficile »