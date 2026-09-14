Zacharie Perrin impressionne face au Barça malgré la défaite en finale de la Ligue catalane

En pleine forme dès le mois de septembre, Zacharie Perrin s’est offert une prestation de choix face à l’un des poids lourds du basket européen. Opposé au FC Barcelone en finale de la 47e Ligue catalane, une compétition régionale de présaison réunissant les clubs de Catalogne, l’intérieur français a signé un imposant double-double à Tarragone.

Face à une raquette privée de Yoan Makoundou, Perrin a parfaitement tenu la raquette de Lleida face à une équipe appelée à disputer l’EuroLeague cette saison. Titulaire, il a cumulé 16 points et 16 rebonds, permettant à la formation de Gerard Encuentra de mener pendant une grande partie de la rencontre, jusqu’à compter neuf longueurs d’avance. Mais le Barça a renversé la finale dans le dernier quart-temps pour décrocher sa 26e couronne régionale (96-87).

En 26 minutes, le Bisontin a réussi 5 de ses 9 tirs et 6 de ses 8 lancers francs. Il a capté 12 rebonds défensifs et 4 rebonds offensifs. Il termine avec 33 d’évaluation, le meilleur total de la rencontre.

Zacharie Perrin domine la raquette du Barça

Titulaire au poste de pivot, Zacharie Perrin a remporté son duel face au secteur intérieur barcelonais. L'ancien joueur d'Antibes a notamment affronté Josh Nebo et Olek Balcerowski. Le premier a inscrit 13 points à 6 sur 7 aux tirs en 21 minutes.

Perrin a également provoqué huit fautes. Son activité a permis à Lleida de tenir le rebond (40 prises à 38) face à une raquette mieux dotée sur le papier. S'il a terminé avec la meilleure évaluation de la rencontre, l'ailier-fort adverse Joel Parra (2,02 m, 26 ans) a tout de même brillé avec 21 points et 7 rebonds. Aux côtés de ce dernier, l'ancien meneur du Paris Basketball Justin Robinson a ajouté 19 points et 7 passes décisives face à l'ex-Bressan Darius McGhee (18 points en 18 minutes).

🏀📊 Estadísticas de la final de la Lliga Catalana entre @FCBbasket y @flleida.



Los más destacados fueron: Perrin (3⃣3⃣ de valoración 😮), Justin Robinson (25), Parra (24), Punter (18), Nebo (15), McGhee (13) o Batemon (12).



Qué pintón tiene Perrin en los pívots del… pic.twitter.com/mivxhXlkAq — SuperManager ACB (@SuperManagerACB) 14 septembre 2026

Justin Robinson élu MVP du tournoi

L’iLERNA Lleida avait pourtant viré en tête à la pause (40-44). Les joueurs de Gerard Encuentra ont ensuite compté jusqu’à neuf points d’avance dans le troisième quart-temps (53-62).

Le Barça a abordé les dix dernières minutes avec trois points de retard (66-69). Les Catalans ont alors resserré leur défense et inscrit 30 points dans le dernier quart-temps, contre 18 pour Lleida. Deux tirs à 3-points de Joel Parra leur ont permis de reprendre les commandes.

Les joueurs d’Aleksander Sekulic se sont finalement imposés 96 à 87. Le Barça décroche ainsi la 26e Ligue catalane de son histoire. Justin Robinson a été élu meilleur joueur du tournoi. Il succède ainsi à Hugo Benitez, sacré en 2025.

Une nouvelle performance remarquée pour Zacharie Perrin

Zacharie Perrin s’était déjà montré lors du premier match de Lleida dans cette Ligue catalane. Contre la Joventut Badalone, l’ancien joueur de Nancy et Hambourg avait enregistré 13 points, 9 rebonds, 2 passes décisives et 2 contres en seulement 15 minutes. Il avait terminé avec 22 d’évaluation lors de la victoire de son équipe (89-84). Le lendemain face à Gérone, il avait été plus discret offensivement (4 points à 2/5) mais toujours aussi impactant au rebond (9 prises) et plus globalement physiquement (7 fautes provoqués).

Le Français de 22 ans a rejoint Lleida pour deux saisons durant l’intersaison. Il sort d’un exercice à 13,1 points et 8,1 rebonds de moyenne en EuroCup avec Hambourg.

À deux semaines du début de la Liga Endesa, le MVP de l’EuroBasket U20 2024 a en tout cas largement séduit les fans qui s'attendent à une grosse saison de sa part en championnat espagnol.

PROFIL JOUEUR Zacharie PERRIN Poste(s): Ailier Fort / Pivot Taille: 208 cm Âge: 22 ans (30/08/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroCup PTS 13,1 #39 REB 8,1 #4 PD 1,1 #144

Source : ACB