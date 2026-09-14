Au sortie d’une saison NBA 2025-2026 terminée avec 37 victoires seulement au compteur et une élimination au stade du play-in, les Warriors ont un seul objectif en tête : retrouver des couleurs malgré plusieurs absences de taille. Avec plusieurs cadres indisponibles sur les premiers mois de compétition, Steve Kerr croit profondément en la profondeur de son effectif pour faire la différence l’an prochain. Le technicien compte notamment sur les joueurs déjà présents, les renforts estivaux et l’émergence du rookie Yaxel Lendeborg pour remonter la pente.

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Golden State commencera notamment l’exercice sans Jimmy Butler (37 ans aujourd’hui) et Moses Moody (1,98 m, 24 ans), qui poursuivent leur récupération après de sérieuses blessures au genou. Des indisponibilités qui devraient offrir davantage de responsabilités à plusieurs éléments de la rotation de l’ex-sélectionneur de Team USA, particulièrement enthousiaste à l’approche de la nouvelle campagne NBA.

Steve Kerr talks about the Warriors' roster construction and depth: "Look, we did the best we could to put together the roster. I think Yaxel is going to help quite a bit. He's a really good player. He's older. He's mature. Watching him workout with our guys, he's going to help… pic.twitter.com/qMlZfP7MwH — Chef (@CurryForGame) September 13, 2026

Steve Kerr voit dans cette multiplication des options l’un des moyens de traverser la première partie de saison sans décrocher au classement. « Nous devons gagner quelques matches rapidement et rester au contact. Mais je suis enthousiaste. Nous avons ajouté de bons joueurs avec Yaxel Lendeborg, Georges Niang, et nous pensons que Brandon Williams (1,88 m, 26 ans) peut nous aider. Nos jeunes ont évidemment passé un excellent été, en remportant la Summer League et en travaillant énormément », a expliqué l’entraîneur des Warriors auprès de NBC Sports Bay Area, dans des propos repris par Heavy.

Yaxel Lendeborg, the 11th overall pick, wins the 2026 NBA Summer League Championship Game MVP! 🏀 21 PTS

🏀 10 REB

🏀 2 STL

🏀 WARRIORS W pic.twitter.com/bSa4XbBBi2 — NBA (@NBA) July 20, 2026

Cette profondeur pourrait également aider Golden State à mieux gérer les minutes de ses leaders, Stephen Curry (1,91 m, 38 ans) en tête. Le double MVP a manqué 39 rencontres la saison dernière, dont 27 en raison d’un syndrome fémoro-patellaire, tandis que les blessures ont régulièrement contraint Steve Kerr à modifier ses rotations.

« Revenir à nos valeurs »

Le nombre de solutions à disposition ne suffira toutefois pas à lui seul. Kerr veut profiter de la saison à venir pour réinstaller certains principes collectifs qui, selon lui, avaient été moins bien respectés en 2025-2026.

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Non

« Pour moi, tout tourne autour du processus et de ce que nous faisons au quotidien. Cette saison, nous devons revenir à nos valeurs, à nos fondamentaux, nous soutenir les uns les autres et porter une grande attention aux détails jour après jour. Cela commence par notre staff, qui doit réussir un excellent camp et être vraiment préparé à tout ce que nous allons affronter cette année, puis nous devons transmettre cela aux joueurs », a-t-il ajouté.

Avec les indéboulonnables Stephen Curry et Draymond Green comme principaux repères, Kristaps Porzingis (2,18 m, 31 ans) et Al Horford à l’intérieur, et plusieurs jeunes appelés à prendre davantage de place, Golden State veut donc s’appuyer sur un groupe élargi. Avant même les retours de Butler et Moody, Kerr entend faire de cette profondeur l’un des principaux leviers des Warriors pour retrouver les playoffs. Suffisant pour retrouver les playoffs au printemps prochain ?