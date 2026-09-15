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Boulazac : Aaron Estrada blessé, le BBD attend d’en savoir plus

Aaron Estrada s’est blessé à la cheville lors du match de préparation du Boulazac Basket Dordogne face au Limoges CSP. Le meneur américain doit passer des examens en début de semaine afin de déterminer la gravité de sa blessure.
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Boulazac : Aaron Estrada blessé, le BBD attend d’en savoir plus
Aaron Estrada s'est blessé contre Limoges
Crédit photo : Boulazac Basket Dordogne
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Le Boulazac Basket Dordogne a quitté son match de préparation contre le Limoges CSP avec une inquiétude supplémentaire. Aaron Estrada s’est blessé à la cheville après être retombé sur le pied d’un adversaire au rebond. Son état doit être évalué en ce début de semaine.

Le BBD était déjà privé de Cyrille Eliezer-Vanerot, touché aux ischio-jambiers. Godwin Omenaka effectuait pour sa part son retour, mais l’intérieur manque encore de rythme après son absence.

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Aaron Estrada s’est tordu la cheville

Alexandre Ménard a donné davantage de précisions dans La Dordogne Libre sur la blessure de son joueur.

« Il s’est tordu la cheville en marchant sur un pied au rebond. Il a un peu continué à jouer au lieu de sortir aussitôt. On va essayer de le remettre d’aplomb le plus vite possible », a expliqué l’entraîneur boulazacois.

La gravité de la blessure n’est donc pas encore connue. Le staff périgourdin doit désormais attendre les premières évaluations médicales pour savoir combien de temps Aaron Estrada pourrait être indisponible.

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Un effectif du BBD encore incomplet

Cette nouvelle alerte intervient alors que Boulazac ne dispose toujours pas de l’ensemble de son effectif. Cyrille Eliezer-Vanerot reste arrêté en raison d’un problème aux ischio-jambiers. Godwin Omenaka a en revanche retrouvé les terrains contre Limoges. Son retour a été limité par les fautes puisqu’il a été exclu après cinq fautes et moins de dix minutes de jeu.

« Il manque de rythme et de repères, il n’a pas encore assez joué avec nous, il a besoin de travailler », reconnaissait Alexandre Ménard auprès de La Dordogne Libre.

Le BBD va donc suivre de près l’évolution d’Aaron Estrada au moment d’aborder la dernière partie de sa préparation. Transfuge d'Ostende lors de la dernière intersaison, le combo-guard originaire du New Jersey est attendu comme l'un des joueurs majeurs de l'effectif périgourdin cette saison. Boulazac joue son premier match de Betclic ELITE le samedi 26 septembre face à l'un des deux promus, la Chorale de Roanne.

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Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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