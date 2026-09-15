Kawhi Leonard officiellement de retour, les Raptors visent déjà « un nouveau titre »

Kawhi Leonard (2,01 m, 35 ans) peut officiellement préparer son retour à Toronto. Les Raptors et les Los Angeles Clippers ont finalisé lundi un transfert conclu dès le 30 juin mais resté en suspens pendant plus de deux mois. La franchise canadienne récupère le MVP des Finales NBA 2019 tandis que Brandon Ingram (2,03 m, 29 ans) et Gradey Dick prennent la direction de la Californie.

Toronto cède également ses choix de premier tour 2031 et 2033, un pick swap du premier tour en 2027 ainsi que deux choix de second tour en 2030 et 2033. Les termes de l’accord annoncé au début de l’été n’ont donc pas été modifiés au moment de sa validation.

La transaction avait été mise en attente en juillet en raison de l’enquête menée par la NBA sur les Clippers et de possibles contournements des règles du salary cap autour de Leonard. Toronto avait alors choisi de ne pas finaliser l’opération tant que les conséquences sportives et contractuelles pour le joueur n’étaient pas connues.

🚨 TRADE COMPLETE: Clippers and Raptors agree to complete the trade to send Kawhi Leonard to Toronto, per @ShamsCharania LA will receive Brandon Ingram, Gradey Dick, 2 unprotected first-round picks, 1 first-round pick swap and 2 second-rounders pic.twitter.com/GdHwDWYPKD — Bleacher Report (@BleacherReport) September 14, 2026

L’enquête s’est achevée le 2 septembre avec une amende de 700 000 dollars infligée à Kawhi Leonard, sans suspension ni annulation de son contrat. Ouvrant ainsi la voie à son transfert. Moins clémente envers les Clippers, la grande ligue a sanctionné le club californien d’une amende de 30 millions de dollars et privé l’organisation de cinq futurs choix de premier tour de Draft.

Le dossier désormais clos, Toronto a pu officialiser le retour de celui qui avait conduit la franchise à son premier titre NBA en 2019 avant de rejoindre les Clippers quelques semaines plus tard.

Le Best-Of de Kawhi Leonard en #NBAPlayoffs!

On démarre avec son 'EPIC GAME WINNER' lors du match 7 face aux Sixers! 🚨: Game 5, CETTE NUIT

🏀: (2) TOR 2-2 (1) MIL

⏰: 2H30 📺: @beINSPORTS_FR pic.twitter.com/bT0CKU3dTk — NBA France (@NBAFRANCE) May 23, 2019

Toronto vise un nouveau sacre !

Dans le communiqué publié après l’officialisation, Bobby Webster a immédiatement insisté sur ce que représente le retour de Kawhi Leonard pour les Raptors.

« Nous sommes ravis d’accueillir de nouveau Kawhi à Toronto. Son impact sur notre organisation, notre ville et notre pays est indéniable, et il incarne la compétitivité et la mentalité de champion auxquelles nous sommes attachés. Nous pensons que son leadership, son expérience et son talent nous aideront à poursuivre notre construction vers un nouveau titre », a déclaré le manager général et vice-président exécutif de Toronto.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Les Raptors peuvent-ils viser le titre avec Kawhi Leonard ? Oui

Non

Webster a également eu un mot pour les deux joueurs qui quittent le Canada : « Nous voulons également remercier Brandon et Gradey et saluer l’éthique de travail, le caractère et les qualités de basketteurs qu’ils ont apportés chaque jour à notre équipe. »

Après une attente de plus de deux mois, les Raptors disposent donc enfin de leur nouvelle pièce maîtresse. Kawhi Leonard devrait s’exprimer devant les médias le 28 septembre lors du Media Day de Toronto.