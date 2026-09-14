Sixers : Le casse-tête qui attend Philadelphie avec ses 4 superstars !
Les Sixers vont devoir partager les possessions entre LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey et Jaylen Brown. Un casse-tête pour Philly.
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Avec Joel Embiid, Tyrese Maxey (1,88 m, 25 ans), Jaylen Brown et désormais LeBron James (2,03 m, 41 ans), les Philadelphia Sixers disposent d’une concentration de talents offensifs rarement réunie dans une même équipe. Mais leur principal défi ne sera pas de trouver suffisamment de joueurs capables de se créer un tir : il faudra déterminer lesquels accepteront de moins tenir le ballon.
The Sixers’ offense could be absolutely TERRIFYING in 2026–27 🔥
Brown: 28.7 PPG
Maxey: 28.3 PPG
Embiid: 26.9 PPG
LeBron: 20.9 PPG
104.8 combined points per game. 🤯
The most dangerous starting core in the NBA😤 pic.twitter.com/un17V8OUgs
— GOAT Sports (@goatsportsonly) September 8, 2026
C’est le dilemme étudié par ESPN à l’approche de la saison NBA 2026-2027. Le média américain qualifie les quatre stars de Philadelphie de « super-users », soit des joueurs dont le taux d’utilisation (soit le pourcentage de possessions terminant dans les mains d’un même joueur) en carrière dépasse 25%. Avec VJ Edgecombe ajouté à l’équation, les cinq principaux joueurs des Sixers atteignent un total théorique de 134%. Une addition évidemment impossible lorsque tous évoluent ensemble, puisque les possessions disponibles restent limitées à 100%.
LeBron James, Tyrese Maxey & Jaylen Brown back on the court together!
(via: chrisjohnsonhoops/IG, bigb.media/IG_) pic.twitter.com/iYModlziSK
— NBA (@NBA) September 4, 2026
Les Sixers face à une équation insoluble ?
L’histoire récente montre qu’empiler les stars ne garantit pas le succès. ESPN a étudié 30 équipes considérées comme ambitieuses et disposant de plusieurs joueurs à très fort « usage ». Dix ont atteint les Finales NBA, quatre seulement ont été championnes et près de la moitié n’ont pas dépassé le premier tour de la post season. Un comparatif illustré par le tableau ci-dessous, listant les 5 majeurs avec le plus haut « usage rate » :
|Usage
|Équipe
|Saison
|Principaux joueurs
|Bilan
|Playoffs
|146%
|Lakers
|2021-2022
|Westbrook, James, Anthony, Davis, Monk
|33-49
|Non qualifiés
|142%
|Brooklyn
|2021-2022
|Harden, Irving, Durant, Griffin, Aldridge
|44-38
|1er tour
|137%
|Miami
|2013-2014
|Wade, James, Beasley, Bosh, Allen
|54-28
|Finales NBA
|136%
|Miami
|2006-2007
|Wade, O’Neal, Walker, Mourning, Payton
|44-38
|1er tour
|136%
|Miami
|2005-2006
|O’Neal, Wade, Walker, Mourning, Payton
|52-30
|Champion
|135%
|Lakers
|2003-2004
|O’Neal, Malone, Bryant, Payton, Medvedenko
|56-26
|Finales NBA
|134%
|Miami
|2010-2011
|Wade, James, Bosh, Ilgauskas, House
|58-24
|Finales NBA
|134%
|Miami
|2012-2013
|Wade, James, Bosh, Allen, Cole
|66-16
|Champion
|131%
|Cleveland
|2009-2010
|James, O’Neal, Ilgauskas, Jamison, Williams
|61-21
|Demi-finale de conférence
|131%
|Phoenix
|2023-2024
|Booker, Durant, Beal, Nurkic, Gordon
|49-33
|1er tour
|130%
|Lakers
|2020-2021
|James, Schröder, Davis, Kuzma, Morris
|42-30
|1er tour
|130%
|Oklahoma City
|2014-2015
|Westbrook, Durant, Waiters, Kanter, Jackson
|45-37
|Non qualifié
|129%
|Cleveland
|2017-2018
|Wade, James, Love, Smith, Green
|50-32
|Finales NBA
|129%
|Lakers
|2023-2024
|James, Russell, Davis, Wood, Reddish
|47-35
|1er tour
|129%
|Philadelphia
|2022-2023
|Embiid, Harden, Harris, Maxey, Milton
|54-28
|Demi-finale de conférence
|129%
|Cleveland
|2014-2015
|James, Irving, Love, Smith, Marion
|53-29
|Finales NBA
|127%
|San Antonio
|2015-2016
|Duncan, Parker, Ginóbili, Aldridge, West
|67-15
|Demi-finale de conférence
|127%
|Cleveland
|2015-2016
|James, Irving, Love, Smith, Jefferson
|57-25
|Champion
|126%
|Oklahoma City
|2017-2018
|Westbrook, Anthony, George, Felton, Grant
|48-34
|1er tour
|126%
|Lakers
|2019-2020
|James, Davis, Howard, Rondo, Kuzma
|52-19
|Champion
|126%
|Oklahoma City
|2015-2016
|Westbrook, Durant, Waiters, Kanter, Ibaka
|55-27
|Finale de conférence
|126%
|Lakers
|2012-2013
|Bryant, Howard, Nash, Gasol, Jamison
|45-37
|1er tour
|126%
|Phoenix
|2007-2008
|O’Neal, Hill, Stoudemire, Nash, Marion
|55-27
|1er tour
|126%
|Cleveland
|2005-2006
|James, Murray, Hughes, Ilgauskas, Gooden
|50-32
|Demi-finale de conférence
|126%
|Cleveland
|2016-2017
|James, Irving, Love, Smith, Jefferson
|51-31
|Finales NBA
|125%
|Milwaukee
|2023-2024
|Lillard, Antetokounmpo, Middleton, Lopez, Portis
|49-33
|1er tour
|125%
|Denver
|2007-2008
|Iverson, Anthony, Martin, Smith, Carter
|50-32
|1er tour
|124%
|New York
|2013-2014
|Anthony, Stoudemire, Smith, Bargnani, Felton
|37-45
|Non qualifié
|124%
|Detroit
|2008-2009
|Iverson, Hamilton, Stuckey, McDyess, Wallace
|39-43
|1er tour
|124%
|Brooklyn
|2013-2014
|Pierce, Williams, Garnett, Blatche, Johnson
|44-38
|Demi-finale de conférence
Le cas de Philadelphie se situe précisément au niveau du Miami Heat de 2010-2011 et 2012-2013. Deux équipes construites autour de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh, mais avec deux résultats différents : une défaite en Finales pour la première, puis le titre deux ans plus tard.
LeBron James connaît le chemin
La présence de LeBron James constitue justement une particularité importante. L’ailier a appartenu à 13 des 30 équipes recensées par ESPN et à trois des quatre formations devenues championnes dans cet échantillon.
Cela n’a toutefois fonctionné qu’au prix d’ajustements offensifs. Pour Nick Nurse, le problème sera donc moins d’établir une hiérarchie théorique que de trouver des complémentarités lorsque plusieurs stars partageront le terrain.
14 YEARS AGO TODAY
“The Heatles” won the first of back-to-back Championships
The "OKC BIG3" played their last game together pic.twitter.com/NV85bGjN3N
— Ballislife.com (@Ballislife) June 21, 2026
La question du jeu sans ballon devient alors essentielle. ESPN, en s’appuyant sur les données GeniusIQ, relève ainsi que LeBron James (2,03 m, 41 ans), Tyrese Maxey, Jaylen Brown (1,98 m, 29 ans) et Joël Embiid posaient tous moins d’écrans que la moyenne des joueurs occupant leur poste la saison dernière. Or, lorsqu’un créateur abandonne des possessions, sa capacité à contribuer autrement devient déterminante.
L’efficacité sur catch & shoot constituera également un point de vigilance. Sur les tirs consécutifs à une passe potentiellement décisive en demi-terrain, la moyenne NBA s’établissait à 57% d’adresse effective la saison dernière. Parmi les cinq joueurs concernés à Philadelphie, seul Maxey dépassait ce seuil la saison dernière avec 59%. James et Embiid étaient à 55%, Edgecombe à 54% et Brown à 53%.
Le débat de la rédaction · À vous de trancher
Les Sixers seront ils champions NBA en 2027 ?
- Oui
- Non
Le problème ne consiste donc pas simplement à donner moins souvent le ballon à certains joueurs. Il faudra que les responsabilités abandonnées par les uns ou les autres balle en main, soient compensées par davantage d’efficacité, du mouvement sans ballon, des écrans et une implication défensive de tous les instants.
ESPN résume le problème de la manière suivante : « Qui sera le Lamar Odom (ou le Chris Bosh ?) des Sixers, le joueur qui acceptera de se sacrifier offensivement et de défendre avec constance ? »
Le potentiel de Philadelphie est évident. Son équilibre l’est beaucoup moins. Avec quatre joueurs habitués à créer et conclure une grande partie des attaques de leur équipe, les Sixers devront rapidement déterminer qui conserve ses responsabilités, qui les réduit et comment chacun peut rester productif sans disposer autant du ballon. C’est probablement là que se jouera une partie de la saison des hommes de la Cité de l’Amour Fraternel.
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