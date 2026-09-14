Sixers : Le casse-tête qui attend Philadelphie avec ses 4 superstars !

Avec Joel Embiid, Tyrese Maxey (1,88 m, 25 ans), Jaylen Brown et désormais LeBron James (2,03 m, 41 ans), les Philadelphia Sixers disposent d’une concentration de talents offensifs rarement réunie dans une même équipe. Mais leur principal défi ne sera pas de trouver suffisamment de joueurs capables de se créer un tir : il faudra déterminer lesquels accepteront de moins tenir le ballon.

The Sixers’ offense could be absolutely TERRIFYING in 2026–27 🔥 Brown: 28.7 PPG

Maxey: 28.3 PPG

Embiid: 26.9 PPG

LeBron: 20.9 PPG 104.8 combined points per game. 🤯 The most dangerous starting core in the NBA😤 pic.twitter.com/un17V8OUgs — GOAT Sports (@goatsportsonly) September 8, 2026

C’est le dilemme étudié par ESPN à l’approche de la saison NBA 2026-2027. Le média américain qualifie les quatre stars de Philadelphie de « super-users », soit des joueurs dont le taux d’utilisation (soit le pourcentage de possessions terminant dans les mains d’un même joueur) en carrière dépasse 25%. Avec VJ Edgecombe ajouté à l’équation, les cinq principaux joueurs des Sixers atteignent un total théorique de 134%. Une addition évidemment impossible lorsque tous évoluent ensemble, puisque les possessions disponibles restent limitées à 100%.

LeBron James, Tyrese Maxey & Jaylen Brown back on the court together! (via: chrisjohnsonhoops/IG, bigb​.media/IG_) pic.twitter.com/iYModlziSK — NBA (@NBA) September 4, 2026

Les Sixers face à une équation insoluble ?

L’histoire récente montre qu’empiler les stars ne garantit pas le succès. ESPN a étudié 30 équipes considérées comme ambitieuses et disposant de plusieurs joueurs à très fort « usage ». Dix ont atteint les Finales NBA, quatre seulement ont été championnes et près de la moitié n’ont pas dépassé le premier tour de la post season. Un comparatif illustré par le tableau ci-dessous, listant les 5 majeurs avec le plus haut « usage rate » :

Usage Équipe Saison Principaux joueurs Bilan Playoffs 146% Lakers 2021-2022 Westbrook, James, Anthony, Davis, Monk 33-49 Non qualifiés 142% Brooklyn 2021-2022 Harden, Irving, Durant, Griffin, Aldridge 44-38 1er tour 137% Miami 2013-2014 Wade, James, Beasley, Bosh, Allen 54-28 Finales NBA 136% Miami 2006-2007 Wade, O’Neal, Walker, Mourning, Payton 44-38 1er tour 136% Miami 2005-2006 O’Neal, Wade, Walker, Mourning, Payton 52-30 Champion 135% Lakers 2003-2004 O’Neal, Malone, Bryant, Payton, Medvedenko 56-26 Finales NBA 134% Miami 2010-2011 Wade, James, Bosh, Ilgauskas, House 58-24 Finales NBA 134% Miami 2012-2013 Wade, James, Bosh, Allen, Cole 66-16 Champion 131% Cleveland 2009-2010 James, O’Neal, Ilgauskas, Jamison, Williams 61-21 Demi-finale de conférence 131% Phoenix 2023-2024 Booker, Durant, Beal, Nurkic, Gordon 49-33 1er tour 130% Lakers 2020-2021 James, Schröder, Davis, Kuzma, Morris 42-30 1er tour 130% Oklahoma City 2014-2015 Westbrook, Durant, Waiters, Kanter, Jackson 45-37 Non qualifié 129% Cleveland 2017-2018 Wade, James, Love, Smith, Green 50-32 Finales NBA 129% Lakers 2023-2024 James, Russell, Davis, Wood, Reddish 47-35 1er tour 129% Philadelphia 2022-2023 Embiid, Harden, Harris, Maxey, Milton 54-28 Demi-finale de conférence 129% Cleveland 2014-2015 James, Irving, Love, Smith, Marion 53-29 Finales NBA 127% San Antonio 2015-2016 Duncan, Parker, Ginóbili, Aldridge, West 67-15 Demi-finale de conférence 127% Cleveland 2015-2016 James, Irving, Love, Smith, Jefferson 57-25 Champion 126% Oklahoma City 2017-2018 Westbrook, Anthony, George, Felton, Grant 48-34 1er tour 126% Lakers 2019-2020 James, Davis, Howard, Rondo, Kuzma 52-19 Champion 126% Oklahoma City 2015-2016 Westbrook, Durant, Waiters, Kanter, Ibaka 55-27 Finale de conférence 126% Lakers 2012-2013 Bryant, Howard, Nash, Gasol, Jamison 45-37 1er tour 126% Phoenix 2007-2008 O’Neal, Hill, Stoudemire, Nash, Marion 55-27 1er tour 126% Cleveland 2005-2006 James, Murray, Hughes, Ilgauskas, Gooden 50-32 Demi-finale de conférence 126% Cleveland 2016-2017 James, Irving, Love, Smith, Jefferson 51-31 Finales NBA 125% Milwaukee 2023-2024 Lillard, Antetokounmpo, Middleton, Lopez, Portis 49-33 1er tour 125% Denver 2007-2008 Iverson, Anthony, Martin, Smith, Carter 50-32 1er tour 124% New York 2013-2014 Anthony, Stoudemire, Smith, Bargnani, Felton 37-45 Non qualifié 124% Detroit 2008-2009 Iverson, Hamilton, Stuckey, McDyess, Wallace 39-43 1er tour 124% Brooklyn 2013-2014 Pierce, Williams, Garnett, Blatche, Johnson 44-38 Demi-finale de conférence

Le cas de Philadelphie se situe précisément au niveau du Miami Heat de 2010-2011 et 2012-2013. Deux équipes construites autour de LeBron James, Dwyane Wade et Chris Bosh, mais avec deux résultats différents : une défaite en Finales pour la première, puis le titre deux ans plus tard.

LeBron James connaît le chemin

La présence de LeBron James constitue justement une particularité importante. L’ailier a appartenu à 13 des 30 équipes recensées par ESPN et à trois des quatre formations devenues championnes dans cet échantillon.

Cela n’a toutefois fonctionné qu’au prix d’ajustements offensifs. Pour Nick Nurse, le problème sera donc moins d’établir une hiérarchie théorique que de trouver des complémentarités lorsque plusieurs stars partageront le terrain.

14 YEARS AGO TODAY

“The Heatles” won the first of back-to-back Championships The "OKC BIG3" played their last game together pic.twitter.com/NV85bGjN3N — Ballislife.com (@Ballislife) June 21, 2026

La question du jeu sans ballon devient alors essentielle. ESPN, en s’appuyant sur les données GeniusIQ, relève ainsi que LeBron James (2,03 m, 41 ans), Tyrese Maxey, Jaylen Brown (1,98 m, 29 ans) et Joël Embiid posaient tous moins d’écrans que la moyenne des joueurs occupant leur poste la saison dernière. Or, lorsqu’un créateur abandonne des possessions, sa capacité à contribuer autrement devient déterminante.

L’efficacité sur catch & shoot constituera également un point de vigilance. Sur les tirs consécutifs à une passe potentiellement décisive en demi-terrain, la moyenne NBA s’établissait à 57% d’adresse effective la saison dernière. Parmi les cinq joueurs concernés à Philadelphie, seul Maxey dépassait ce seuil la saison dernière avec 59%. James et Embiid étaient à 55%, Edgecombe à 54% et Brown à 53%.

Le débat de la rédaction · À vous de trancher Les Sixers seront ils champions NBA en 2027 ? Oui

Non

Le problème ne consiste donc pas simplement à donner moins souvent le ballon à certains joueurs. Il faudra que les responsabilités abandonnées par les uns ou les autres balle en main, soient compensées par davantage d’efficacité, du mouvement sans ballon, des écrans et une implication défensive de tous les instants.

ESPN résume le problème de la manière suivante : « Qui sera le Lamar Odom (ou le Chris Bosh ?) des Sixers, le joueur qui acceptera de se sacrifier offensivement et de défendre avec constance ? »

Le potentiel de Philadelphie est évident. Son équilibre l’est beaucoup moins. Avec quatre joueurs habitués à créer et conclure une grande partie des attaques de leur équipe, les Sixers devront rapidement déterminer qui conserve ses responsabilités, qui les réduit et comment chacun peut rester productif sans disposer autant du ballon. C’est probablement là que se jouera une partie de la saison des hommes de la Cité de l’Amour Fraternel.