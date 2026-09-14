Zack Nani va diffuser gratuitement la Supercoupe LNB

Zack Nani ajoute le basket français à son offre de contenus sportifs. La Ligue Nationale de Basket a annoncé ce lundi 14 septembre que le streameur diffuserait gratuitement la Supercoupe 2026 sur ses chaînes Twitch et YouTube. Organisé les 19 et 20 septembre au Stade Roland-Garros, l’événement réunira l’ASVEL, la Chorale de Roanne, le Paris Basketball et Nanterre 92.

Cette arrivée offre à la LNB un nouveau canal de diffusion auprès d’un public important sur les plateformes numériques. Zack Nani rassemble environ 690 000 followers sur Twitch et plus de 950 000 abonnés sur sa chaîne YouTube principale. Il s'est déjà installé dans la diffusion sportive en proposant notamment la Saudi Pro League et les rencontres de l’équipe de France Espoirs de football.

Zack Nani diffusera les trois matchs de la Supercoupe LNB

Les deux demi-finales du samedi 19 septembre seront proposées gratuitement sur Twitch et YouTube. La Chorale de Roanne et l’ASVEL ouvriront le programme à 16h, avant le derby francilien entre le Paris Basketball et Nanterre 92 à 19h.

La finale sera également retransmise dimanche sur les deux plateformes du créateur de contenu. Cette diffusion viendra compléter celle de DAZN, qui proposera aussi gratuitement la compétition.

Le Match des championnes, qui opposera Basket Landes à Bourges dans le cadre de ce week-end à Roland-Garros, bénéficiera pour sa part d’une diffusion sur Sport en France.

Une nouvelle incursion dans les droits sportifs pour Zack Nani

Cette collaboration avec la LNB prolonge la diversification de Zack Nani dans la diffusion d’événements sportifs. Très identifié au football, le Lyonnais avait acquis en 2025 des droits de diffusion de la Saudi Pro League pour la France, avant de poursuivre l’expérience pour la saison 2026-2027.

Depuis octobre 2025, ses chaînes retransmettent également gratuitement les matchs de l’équipe de France Espoirs de football, hors phase finale des compétitions. La Supercoupe lui permettra cette fois de proposer du basket français à son importante communauté.

Pour la LNB, ce partenariat accompagne le lancement de la saison 2026-2027 avec un dispositif de diffusion élargi. Sur le terrain, le week-end sera notamment marqué par les retrouvailles entre Tony Parker, désormais entraîneur de l’ASVEL, et son frère T.J. Parker, coach de Roanne. Paris et Nanterre se retrouveront dans l’autre demi-finale sur le court Philippe-Chatrier, avant la finale le lendemain.