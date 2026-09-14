Le Dubai Basketball d’Okobo domine l’Anadolu Efes de Strazel et Mike James en présaison

La pré-saison européenne continue de battre son plein. Six anciens Monégasques se sont affrontés lors d’un match du tournoi organisé à Antalya, auquel la Roca Team avait l’habitude de participer par le passé. Le Dubai Basketball et l’Anadolu Efes se sont rencontrés dans le cadre de la Gloria Cup 2026. Un duel qui a tourné à l’avantage du club émirati, vainqueur 79 à 75.

Gloria Cup 2026 Summer Games

Anadolu Efes 75 – 79 Dubai Basketball | Maç Sonucu pic.twitter.com/xBtol7xJIa — Anadolu Efes SK (@AnadoluEfesSK) September 11, 2026

Les anciens monégasques

Au travers de cette confrontation, quatre récents coéquipiers de l’AS Monaco s’affrontaient dans leurs nouveaux clubs respectifs. Élie Okobo (1,91 m, 28 ans), Matthew Strazel (1,82 m, 24 ans) et Mike James (1,85 m, 36 ans) formaient jusqu’à la saison dernière la rotation du backcourt du club de la principauté de Monaco, aux côtés du poste 4/3 Jaron Blossomgame (2,01 m, 32 ans). Le premier a pris la décision de s’engager avec le club émirati de Dubai, quand les deux autres ont rejoint la Turquie pour porter le maillot de l’Anadolu Efes. C’était la première fois qu’ils s’affrontaient avec leurs nouvelles formations.

Matthew Strazel Poste : Meneur

Taille : 182 cm

Âge : 24 ans

Nationalité : France

Club : Monaco Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,1 #20 REB 3,0 #109 PD 5,4 #9

Un succès remporté par le Dubai Basketball

Le club émirati, entraîné par Xavi Pascual, s’est imposé 79 à 75, notamment porté par McKinley Wright IV, auteur de 14 points et 6 rebonds. En effet, Élie Okobo et ses coéquipiers ont mené à la mi-temps (42-38) avant de faire jeu égal dans le troisième et quatrième quart-temps. L’international français a lui inscrit 8 points. L’ancien Monégasque, désigné MVP de la dernière saison de Betclic ELITE, va ainsi poursuivre sa mise en jambes avant sa première campagne en EuroLeague avec le Dubaï Basketball, où on retrouve un autre ancien monégasque Dwayne Bacon (2,01 m, 31 ans).

Élie Okobo (Monaco) - Mike James (Monaco) · EuroLeague 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Élie Okobo Mike James MJ 37 34 PTS 11,5 16,5 REB 2,5 3,4 PD 5,1 6,4 IN 0,9 0,9 CO 0,1 0,1

L’Anadolu Efes défait

Du côté stambouliote, l’Anadolu Efes n’a pas manqué de ressources offensives. Dario Saric a signé un double-double avec 16 points et 11 rebonds. Autrement, le duo Strazel / James a cumulé 27 points (13 pour le Français, 14 pour MJ). Des performances encourageantes donc pour ce duo qui prend la suite de Shane Larkin et espère ramener le double champion d’Europe au Final Four. Rappelons qu’à l’Anadolu Efes ils ont également retrouvé leur ancien coéquipier Jordan Loyd, arrière de l’AS Monaco entre 2022 et 2025.

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Deux clubs d’EuroLeague

Les deux clubs disputant l’EuroLeague, leurs chemins se croiseront à nouveau dans le futur. Le premier match interviendra le 17 novembre prochain à Dubai lors de la 12e journée. Le match retour se jouera le 22 janvier 2027 en Turquie à l’occasion de la 24e journée de l’EuroLeague. D’éventuels autres affrontements seront peut-être à prévoir lors des prochains stades de la compétition.