Deux recrues à Salon-de-Provence avant le début de saison

Les Tigers du Pays Salonais Basket 13 ont annoncé deux nouvelles signatures pour la saison 2026-2027, qui démarre ce vendredi 18 septembre. Jalen Jenkins (2,05 m, 32 ans), intérieur américain passé par plusieurs championnats européens, et Noah Leicht (1,93 m, 24 ans), arrière français formé du côté de l’Alliance Sport Alsace, rejoignent l’effectif de Sébastien Chérasse.

Jalen Jenkins un intérieur expérimenté

Jalen Jenkins est arrivé au club avec une solide expérience du basket professionnel. Il a d’abord suivi un programme université à George Mason évoluant donc avec les Patriots. L’intérieur étasunien a construit sa carrière à travers plusieurs championnats internationaux. Il est notamment passé par les championnats d’Islande, de Bulgarie, de Belgique et du Portugal. Lors de son passage en Belgique, il a notamment disputé 10 matchs d’Eurocup avec Anvers. La saison passée, au Portugal avec le Basquetebol da Associação Desportiva Ovarense, le New Yorkais a tourné à 11,3 points et 6 rebonds de moyenne. Cette expérience du haut niveau et cet impact physique viennent désormais s’ajouter au groupe salonais, qui gagne en présence dans la raquette.

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Noah Leicht confirme sa progression

Noah Leicht a également rejoint les Tigers après plusieurs saisons du côté de l’Alliance Sport Alsace / Souffelweyersheim en Nationale Masculine 2. Chez le leader de sa poule, Leicht a terminé la saison passée à plus de 12 points de moyenne en 26 matchs disputés dans la poule D, chez le champion de France de NM2. Il s’agit notamment de sa meilleure moyenne de points en quatrième division, que Sapela connaît bien pour y avoir joué avant 2025. L’ancien jeune du Basket club Vendenheim puis du BC Gries-Oberhoffen a notamment marqué 27 points lors d’une victoire à domicile 68-56 face l’Amical Laïque Lédonienne Jura Basket. Ce sera donc une première à ce niveau pour lui, avec l’ambition de confirmer sa progression face à une concurrence plus relevée.

Le Pays Salonais basket a donc ajouté deux profils différents mais avec une seule et même ambition : se maintenir une troisième saison de suite en NM1.

Ces deux arrivées doivent permettre aux Tigers d’aborder la saison 2026-2027 avec davantage de profondeur de banc. Reste à voir comment ces deux recrues vont s’intégrer dans l’effectif bucco-rhodanien. La saison commencera dès ce mardi avec un match de Coupe de France puis le championnat le week-end prochain.