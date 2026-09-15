La retraite attendra pour Nikola Mirotic. Après la disparition de l’AS Monaco du basket de haut niveau et plusieurs semaines d’incertitude autour de son avenir, l’intérieur va retrouver l’Espagne. Valencia Basket a officialisé son arrivée pour la saison 2026-2027, offrant ainsi une porte de sortie prestigieuse au vétéran après son seul exercice passé en Principauté.

À 35 ans, Mirotic rejoint le champion d’Espagne en titre, qui avait également atteint les demi-finales de l’EuroLeague la saison dernière. Il retrouvera ainsi un championnat qu’il connaît parfaitement après ses passages au Real Madrid et au FC Barcelone.

Benvingut, Niko! 🧡



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Nikola Mirotic reste en EuroLeague avec Valencia

La piste d’une fin de carrière avait circulé ces dernières semaines, mais Nikola Mirotic disputera bien une treizième saison en EuroLeague. Il arrive libre à Valencia après avoir quitté Monaco, avec lequel il avait initialement signé pour l’exercice 2025-2026.

Son rendement offensif est resté solide en Principauté. En 31 rencontres d’EuroLeague, l’ancien joueur des Chicago Bulls a compilé 11 points, 4,4 rebonds et 1,4 passe décisive de moyenne, tout en convertissant 39,3% de ses tentatives à 3-points. Sur la scène française, il a tourné à 11,1 points et 3,7 rebonds.

Mirotic aura également participé aux quatre trophées remportés par Monaco : la Supercoupe, la Leaders Cup, la Coupe de France et le championnat de France.

Une seule saison contrastée à Monaco

Son passage à Monaco ne laissera toutefois pas uniquement le souvenir de son efficacité offensive. Son investissement dans la vie collective, le travail défensif et certaines activités physiques, a parfois suscité des réserves en interne. Dans un contexte compliqué, en raison de retards de salaire, le protégé d'Aleksej Fedorycsev s'est fait porter pâle à plus d'une occasion, parfois pour des raisons personnelles. De quoi agacer le reste du groupe.

Son talent offensif n’a en revanche jamais réellement disparu. À Valencia, il rejoint une équipe qui vient de remporter la Liga Endesa et qui entend continuer à compter parmi les formations majeures de l’EuroLeague malgré le départ de son coach Pedro Martinez (pour le Real Madrid) et de ses plusieurs leaders, Brancou Badio et Jean Montero en tête. Le pivot français Neal Sako sera lui toujours de la partie alors que l'ancien MVP de Betclic ELITE T.J. Shorts a été la principale recrue de l'intersaison, aux côtés de celui qui devait jouer à l'ASVEL originellement : Armoni Brooks. Ce dernier a d'ailleurs déjà joué avec Mirotic, à Milan en 2024-2025.

Retour en Espagne sept ans après son départ du Barça

Le Monténégrin naturalisé espagnol retrouve ainsi la Liga Endesa trois ans après son départ du FC Barcelone en 2023. Avant son passage en Catalogne, il avait déjà évolué au Real Madrid, où il avait effectué une grande partie de son apprentissage avant de rejoindre la NBA en 2014.

Entre 2014 et 2019, il avait porté les maillots des Chicago Bulls, des New Orleans Pelicans et des Milwaukee Bucks avant de revenir en Europe. Son parcours l’a ensuite conduit du FC Barcelone (2019-2023) à Milan (2023-2025), puis à Monaco.

Avec 307 matchs d’EuroLeague et six participations au Final Four, Mirotic apporte désormais cette expérience à Valencia. Avec l'espoir d'accrocher le titre qui lui manque : celui de vainqueur de la plus prestigieuse des compétitions européennes.