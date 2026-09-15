Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Déjà un coup dur pour le BCM Gravelines-Dunkerque, obligé de chercher un nouvel intérieur

Le BCM Gravelines-Dunkerque devra se passer de Neal Quinn pendant six à huit semaines. Victime d'une entorse à la cheville à l'entraînement, l'intérieur irlandais contraint déjà le club nordiste à se mettre en quête d'un pigiste médical avant la reprise de la Betclic ELITE.
|
Résumé
Écouter
Déjà un coup dur pour le BCM Gravelines-Dunkerque, obligé de chercher un nouvel intérieur
Neal Quinn va démarrer la saison 2026-2027 comme il a terminé la dernière : en civil
Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Le BCM Gravelines-Dunkerque connaît son premier véritable contretemps avant le début de la saison. Neal Quinn (2,13 m, 25 ans) souffre d'une entorse à la cheville et sera indisponible entre six et huit semaines. Une absence suffisamment longue pour pousser les dirigeants maritimes à rechercher immédiatement un remplaçant médical, avec l'espoir de pouvoir le qualifier dès la première journée de Betclic ELITE contre Le Mans, vendredi 25 septembre à Sportica.

Jusqu'ici, la préparation gravelinoise s'était déroulée sans accroc majeur. La blessure de son intérieur modifie les plans à dix jours de la reprise, alors que Vafessa Fofana est lui aussi toujours indisponible. Le BCM a d'ailleurs choisi d'annuler son dernier match de préparation, initialement programmé ce week-end face à Ostende.

Neal Quinn absent au moins six semaines

La blessure est intervenue à l'entraînement sur une action banale. Neal Quinn est retombé sur le pied d'un coéquipier, provoquant une entorse suffisamment sérieuse pour nécessiter plusieurs semaines de repos.

Le BCM a annoncé une durée d'indisponibilité estimée entre six et huit semaines. Cette période pourrait naturellement évoluer en fonction de la récupération de l'international irlandais.

Arrivé à Gravelines-Dunkerque en début de saison 2025-2026 comme pigiste, l'intérieur avait disputé 22 rencontres de Betclic ELITE pour 6,8 points à 66,3% aux tirs, 5,4 rebonds et 1,5 passe décisive en 18 minutes de moyenne. Il avait également signé 9 points, 12 rebonds et 6 passes en 16 minutes lors de son unique apparition en Coupe de France. Le staff avait découvert tard dans la saison que la direction lui avait fait signer un contrat jusqu'à l'issue de la saison 2026-2027.

PROFIL JOUEUR
Neal Quinn
Neal QUINN
Poste(s): Pivot
Taille: 213 cm
Âge: 25 ans (31/05/2001)
Nationalités:
logo usa.jpg
Ireland.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
6,8
#145
REB
5,4
#23
PD
1,5
#103

Gravelines-Dunkerque cherche déjà un pigiste médical pour Neal Quinn

Avec une reprise du championnat prévue dans moins de deux semaines, le BCM Gravelines-Dunkerque ne souhaite pas attendre le retour de Neal Quinn. Le club a confirmé avoir lancé ses recherches afin de recruter un intérieur sous le statut de pigiste médical, pour épauler Mikael Hopkins, Jahel Trefle et Jaren Lewis.

L'objectif est désormais de trouver rapidement un joueur capable d'intégrer l'effectif et, si les démarches administratives le permettent (notamment le potentiel visa), d'être disponible pour la réception du Mans le vendredi 25 septembre. Sur le marché des joueurs formés localement (JFL), il existe plusieurs noms qui colleraient bien au BCM, comme Kenny Baptiste, Mathieu Boyer, Daniel Batcho ou même Bandja Sy dans un rôle de poste 4.

Le BCM, qui espérait terminer sa préparation avec une dernière répétition face à Ostende, abordera finalement la dernière ligne droite avec un effectif diminué et un recrutement à boucler.

Gravelines · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

Retrouvez tous les transferts de Betclic ELITE sur BeBasket

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit