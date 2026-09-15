Le BCM Gravelines-Dunkerque connaît son premier véritable contretemps avant le début de la saison. Neal Quinn (2,13 m, 25 ans) souffre d'une entorse à la cheville et sera indisponible entre six et huit semaines. Une absence suffisamment longue pour pousser les dirigeants maritimes à rechercher immédiatement un remplaçant médical, avec l'espoir de pouvoir le qualifier dès la première journée de Betclic ELITE contre Le Mans, vendredi 25 septembre à Sportica.

Jusqu'ici, la préparation gravelinoise s'était déroulée sans accroc majeur. La blessure de son intérieur modifie les plans à dix jours de la reprise, alors que Vafessa Fofana est lui aussi toujours indisponible. Le BCM a d'ailleurs choisi d'annuler son dernier match de préparation, initialement programmé ce week-end face à Ostende.

🚨 Neal Quinn absent 6 à 8 semaines.



Le BCM Gravelines-Dunkerque devra composer sans Neal Quinn pour les prochaines semaines.



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Neal Quinn absent au moins six semaines

La blessure est intervenue à l'entraînement sur une action banale. Neal Quinn est retombé sur le pied d'un coéquipier, provoquant une entorse suffisamment sérieuse pour nécessiter plusieurs semaines de repos.

Le BCM a annoncé une durée d'indisponibilité estimée entre six et huit semaines. Cette période pourrait naturellement évoluer en fonction de la récupération de l'international irlandais.

Arrivé à Gravelines-Dunkerque en début de saison 2025-2026 comme pigiste, l'intérieur avait disputé 22 rencontres de Betclic ELITE pour 6,8 points à 66,3% aux tirs, 5,4 rebonds et 1,5 passe décisive en 18 minutes de moyenne. Il avait également signé 9 points, 12 rebonds et 6 passes en 16 minutes lors de son unique apparition en Coupe de France. Le staff avait découvert tard dans la saison que la direction lui avait fait signer un contrat jusqu'à l'issue de la saison 2026-2027.

PROFIL JOUEUR Neal QUINN Poste(s): Pivot Taille: 213 cm Âge: 25 ans (31/05/2001) Nationalités: Stats 2025-2026 / Betclic ELITE PTS 6,8 #145 REB 5,4 #23 PD 1,5 #103

Gravelines-Dunkerque cherche déjà un pigiste médical pour Neal Quinn

Avec une reprise du championnat prévue dans moins de deux semaines, le BCM Gravelines-Dunkerque ne souhaite pas attendre le retour de Neal Quinn. Le club a confirmé avoir lancé ses recherches afin de recruter un intérieur sous le statut de pigiste médical, pour épauler Mikael Hopkins, Jahel Trefle et Jaren Lewis.

L'objectif est désormais de trouver rapidement un joueur capable d'intégrer l'effectif et, si les démarches administratives le permettent (notamment le potentiel visa), d'être disponible pour la réception du Mans le vendredi 25 septembre. Sur le marché des joueurs formés localement (JFL), il existe plusieurs noms qui colleraient bien au BCM, comme Kenny Baptiste, Mathieu Boyer, Daniel Batcho ou même Bandja Sy dans un rôle de poste 4.

Le BCM, qui espérait terminer sa préparation avec une dernière répétition face à Ostende, abordera finalement la dernière ligne droite avec un effectif diminué et un recrutement à boucler.