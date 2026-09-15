Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Devin Booker : Les Suns à l’épreuve des Steve Kerr et des Warriors

Devin Booker intéresse fortement les Golden State Warriors, qui pourraient tenter leur chance si les Phoenix Suns décidaient un jour de rendre leur franchise player disponible. Une hypothèse encore lointaine tant le propriétaire Mat Ishbia refuse pour l'instant d'envisager son départ.
|
Résumé
Écouter
Devin Booker : Les Suns à l’épreuve des Steve Kerr et des Warriors

Devin Booker intéresse les Warriors, prêts à se positionner si Phoenix et son propriétaire Mat Ishbia venaient à changer de stratégie.

Crédit photo : © Mark J. Rebilas-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Devin Booker (1,98 m, 29 ans) a beau être solidement installé à Phoenix, sa situation est suivie de très près ailleurs en NBA. Selon le journaliste Tim Kawakami, les Golden State Warriors apprécient particulièrement l’arrière des Suns et pourraient se positionner si la franchise de l’Arizona décidait un jour de revoir ses plans.

Il ne s’agit donc pas d’une opération actuellement négociée entre les deux franchises. Booker reste sous contrat avec Phoenix jusqu’en 2030 après sa prolongation signée en 2025, tandis que les Suns continuent de le présenter comme une pièce centrale de leur projet.

L’intérêt de Golden State repose notamment sur la relation nouée entre D-Book et Steve Kerr lors des Jeux olympiques de Paris 2024. L’entraîneur des Warriors avait alors dirigé le joueur avec Team USA, sacrée championne olympique face aux Bleus.

« Je pense que les Warriors l’apprécient même trop, si vous voulez mon avis. Mais ils l’adorent. Steve l’adore », a expliqué Tim Kawakami dans le podcast Plus Minus.

Le journaliste estime que Golden State disposerait également d’arguments à faire valoir si Phoenix finissait par ouvrir la porte. Les Warriors pourraient notamment proposer plusieurs futurs choix de Draft afin d’adjoindre une nouvelle star à Stephen Curry (1,88 m, 38 ans).

Ce scénario dépend toutefois entièrement de l’évolution côté Suns. À ce jour, rien n’indique en effet que Phoenix souhaite écouter les offres pour Booker, ni que ce dernier envisage de demander son départ.

Devin Booker

  • Poste : Arrière, Ailier
  • Taille : 198 cm
  • Âge : 29 ans
  • Nationalité : Etats-Unis
  • Club : Phoenix Suns

Stats 2025-2026 / NBA

PTS26,0#13
REB3,8#218
PD6,0#29

Mat Ishbia reste ferme sur ses positions

La position de Mat Ishbia ne laisse d’ailleurs guère de place au doute. Interrogé ces derniers mois sur l’avenir de son leader, le propriétaire des Suns a multiplié les déclarations très fermes.

« Devin Booker ne sera pas transféré. Devin Booker est notre franchise player. Nous allons gagner un titre ici avec Devin Booker », avait-il notamment affirmé.

Fin août, Ishbia avait encore renforcé son discours lorsqu’un supporter lui avait demandé d’envoyer Booker aux Detroit Pistons : le dirigeant avait répondu qu’un tel transfert n’interviendrait « qu’après sa mort ».

Golden State apparaît donc davantage comme un prétendant potentiel que comme une destination imminente pour le 13e choix de la draft 2015. Pour que le dossier s’ouvre réellement, les Suns devraient d’abord connaître suffisamment de difficultés pour remettre en cause leur projet actuel autour de Jalen Green (1,93 m, 24 ans), Dillon Brooks et donc Devin Booker.

Si cette situation venait à se présenter, les Warriors semblent déjà prêts à entrer dans la danse. Entre les liens de Booker avec Steve Kerr et les futurs choix de Draft que Golden State pourrait mobiliser, Phoenix saurait au moins vers qui se tourner si sa position évoluait.

NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit