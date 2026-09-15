Devin Booker : Les Suns à l’épreuve des Steve Kerr et des Warriors

Devin Booker (1,98 m, 29 ans) a beau être solidement installé à Phoenix, sa situation est suivie de très près ailleurs en NBA. Selon le journaliste Tim Kawakami, les Golden State Warriors apprécient particulièrement l’arrière des Suns et pourraient se positionner si la franchise de l’Arizona décidait un jour de revoir ses plans.

DEVIN BOOKER GOES FOR 30. 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/vySv13T6t5 — Hoop Central (@TheHoopCentral) February 14, 2026

Il ne s’agit donc pas d’une opération actuellement négociée entre les deux franchises. Booker reste sous contrat avec Phoenix jusqu’en 2030 après sa prolongation signée en 2025, tandis que les Suns continuent de le présenter comme une pièce centrale de leur projet.

L’intérêt de Golden State repose notamment sur la relation nouée entre D-Book et Steve Kerr lors des Jeux olympiques de Paris 2024. L’entraîneur des Warriors avait alors dirigé le joueur avec Team USA, sacrée championne olympique face aux Bleus.

« Je pense que les Warriors l’apprécient même trop, si vous voulez mon avis. Mais ils l’adorent. Steve l’adore », a expliqué Tim Kawakami dans le podcast Plus Minus.

The Warriors have interest in Devin Booker and could be first in line if he ever becomes available, per Tim Kawakami 💦👀 “I think the Warriors like him too much, if you ask me, but they love him. Steve loves him. Booker loved playing for Steve… I know the Warriors would be… pic.twitter.com/X3VwdOmQOg — Basketball Forever (@bballforever_) September 13, 2026

Le journaliste estime que Golden State disposerait également d’arguments à faire valoir si Phoenix finissait par ouvrir la porte. Les Warriors pourraient notamment proposer plusieurs futurs choix de Draft afin d’adjoindre une nouvelle star à Stephen Curry (1,88 m, 38 ans).

Ce scénario dépend toutefois entièrement de l’évolution côté Suns. À ce jour, rien n’indique en effet que Phoenix souhaite écouter les offres pour Booker, ni que ce dernier envisage de demander son départ.

Devin Booker Poste : Arrière, Ailier

Taille : 198 cm

Âge : 29 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Phoenix Suns Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,0 #13 REB 3,8 #218 PD 6,0 #29

Mat Ishbia reste ferme sur ses positions

La position de Mat Ishbia ne laisse d’ailleurs guère de place au doute. Interrogé ces derniers mois sur l’avenir de son leader, le propriétaire des Suns a multiplié les déclarations très fermes.

« Devin Booker ne sera pas transféré. Devin Booker est notre franchise player. Nous allons gagner un titre ici avec Devin Booker », avait-il notamment affirmé.

Fin août, Ishbia avait encore renforcé son discours lorsqu’un supporter lui avait demandé d’envoyer Booker aux Detroit Pistons : le dirigeant avait répondu qu’un tel transfert n’interviendrait « qu’après sa mort ».

Golden State apparaît donc davantage comme un prétendant potentiel que comme une destination imminente pour le 13e choix de la draft 2015. Pour que le dossier s’ouvre réellement, les Suns devraient d’abord connaître suffisamment de difficultés pour remettre en cause leur projet actuel autour de Jalen Green (1,93 m, 24 ans), Dillon Brooks et donc Devin Booker.

Si cette situation venait à se présenter, les Warriors semblent déjà prêts à entrer dans la danse. Entre les liens de Booker avec Steve Kerr et les futurs choix de Draft que Golden State pourrait mobiliser, Phoenix saurait au moins vers qui se tourner si sa position évoluait.