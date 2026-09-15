La saison de BCL a démarré : un carton à 38 points dès la première journée !

Premier jour de compétition européenne et déjà un carton individuel. Pour son premier match officiel avec le VEF Riga, Jordan Sears a inscrit 38 points lundi lors du tour de qualification de la Basketball Champions League disputé à Samokov, en Bulgarie.

Le meneur américain a largement contribué au succès du club letton face aux Landau Lions (105-88), avec également 5 rebonds et 4 passes décisives. Auteur d’un 7/15 à 3-points, il s’est surtout approché à une unité du record de points inscrits sur un match de qualification de la compétition.

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Jordan Sears with a statement performance in VEF Riga's Qualification Round Tournament opening win!#BasketballCL pic.twitter.com/El2bCxsc71 — Basketball Champions League (@BasketballCL) 14 septembre 2026

Il s'agissait du tout premier match officiel de Sears sous le maillot du club letton. Sa performance le place à une longueur du record de points sur une rencontre de qualification de la BCL, détenu par l'ancien de Lille, Roanne et Cholet Ivan Almeida depuis 2022 et ses 39 unités avec Benfica. Le record absolu de la compétition appartient toujours à Jordan Walker, auteur de 54 points en 2025.

Adresse et volume pour Jordan Sears

Le meneur de petite taille a terminé à 13 sur 25 aux tirs, dont 7 sur 15 derrière l'arc. Le Floridien a également compilé 5 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 38 minutes passées sur le parquet.

Porté par la réussite de son meneur, le VEF Riga a creusé un écart à deux chiffres après la pause pour ne plus être inquiété. Les Lettons ont ainsi validé leur billet pour les quarts de finale du tournoi.

Jordan Sears with 38 points in his official VEF Riga debut.



38 PTS | 5 REB | 4 AST | 1 STL

13/25 FG | 7/15 3PT



Sears finished one point shy of the BCL Qualifiers scoring record as VEF beat Landau Lions 105–88 to advance to the quarterfinals.



Great introduction to European… pic.twitter.com/V48xCLpVtA — They Got Next (@theygotnext) 14 septembre 2026

Un passage par l'Allemagne avant la Lettonie

Avant de rejoindre Riga, Jordan Sears a évolué en deuxième division allemande lors de la saison 2025-2026. Il avait terminé meilleur marqueur de BG Göttingen avec 16,3 points de moyenne par rencontre.

Sur le plan universitaire, l'Américain est passé par Gardner-Webb, Tennessee-Martin puis Louisiana State (LSU), trois étapes marquées par un fort volume offensif.

Une seule place à prendre pour la phase de groupes

Le VEF Riga affrontera jeudi en quart de finale le vainqueur du duel entre BK Opava et Dziki Warszawa.

L'enjeu est considérable : sur les seize équipes engagées dans ce tournoi de qualification, une seule décrochera sa place en Regular Season. Le club qualifié rejoindra le groupe F, où figurent déjà Hapoel Maoz Daniel Holon, Cholet et Spartak Office Shoes.