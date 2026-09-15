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La saison de BCL a démarré : un carton à 38 points dès la première journée !

Pour son premier match officiel avec le VEF Riga, Jordan Sears a inscrit 38 points lundi lors du tour de qualification de la Basketball Champions League disputé à Samokov, en Bulgarie. Le meneur américain a porté le club letton vers un succès 105-88 face aux Landau Lions et s'est approché à un point du record de points sur un match de qualification de la compétition.
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La saison de BCL a démarré : un carton à 38 points dès la première journée !
Jordan Sears a planté 38 points pour ses débuts en BCL
Crédit photo : FIBA
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Premier jour de compétition européenne et déjà un carton individuel. Pour son premier match officiel avec le VEF Riga, Jordan Sears a inscrit 38 points lundi lors du tour de qualification de la Basketball Champions League disputé à Samokov, en Bulgarie.

Le meneur américain a largement contribué au succès du club letton face aux Landau Lions (105-88), avec également 5 rebonds et 4 passes décisives. Auteur d’un 7/15 à 3-points, il s’est surtout approché à une unité du record de points inscrits sur un match de qualification de la compétition.

Il s'agissait du tout premier match officiel de Sears sous le maillot du club letton. Sa performance le place à une longueur du record de points sur une rencontre de qualification de la BCL, détenu par l'ancien de Lille, Roanne et Cholet Ivan Almeida depuis 2022 et ses 39 unités avec Benfica. Le record absolu de la compétition appartient toujours à Jordan Walker, auteur de 54 points en 2025.

Adresse et volume pour Jordan Sears

Le meneur de petite taille a terminé à 13 sur 25 aux tirs, dont 7 sur 15 derrière l'arc. Le Floridien a également compilé 5 rebonds, 4 passes décisives et 1 interception en 38 minutes passées sur le parquet.

Porté par la réussite de son meneur, le VEF Riga a creusé un écart à deux chiffres après la pause pour ne plus être inquiété. Les Lettons ont ainsi validé leur billet pour les quarts de finale du tournoi.

Un passage par l'Allemagne avant la Lettonie

Avant de rejoindre Riga, Jordan Sears a évolué en deuxième division allemande lors de la saison 2025-2026. Il avait terminé meilleur marqueur de BG Göttingen avec 16,3 points de moyenne par rencontre.

Sur le plan universitaire, l'Américain est passé par Gardner-Webb, Tennessee-Martin puis Louisiana State (LSU), trois étapes marquées par un fort volume offensif.

Une seule place à prendre pour la phase de groupes

Le VEF Riga affrontera jeudi en quart de finale le vainqueur du duel entre BK Opava et Dziki Warszawa.

L'enjeu est considérable : sur les seize équipes engagées dans ce tournoi de qualification, une seule décrochera sa place en Regular Season. Le club qualifié rejoindra le groupe F, où figurent déjà Hapoel Maoz Daniel Holon, Cholet et Spartak Office Shoes.

Manchester crée la surprise, Breogan dépasse les 120 points

Cette première journée des qualifications de la Basketball Champions League a également réservé plusieurs résultats marquants à Samokov. Manchester Basketball a créé la surprise en éliminant Würzburg (74-73), devenant au passage la première équipe britannique à remporter un match de qualification de BCL.

Rio Breogan a signé le plus gros score du jour en dominant très largement les locaux du Rilski Sportist (126-80), avec un spectaculaire 23/36 à 3-points. La formation polonaise du Dziki Warszawa (Varsovie) a également dépassé les 100 unités face aux Tchèques Opava (116-99).

Le programme se poursuit mardi avec les quatre derniers huitièmes de finale de ce tableau (QRT2). Un second tournoi qualificatif, composé de huit équipes et débutant directement en quarts de finale, commencera mercredi dans la même salle. Les vainqueurs des deux tournois décrocheront chacun leur billet pour la saison régulière de Basketball Champions League, qui débutera le 6 octobre.

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