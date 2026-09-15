Kevin Durant (2,11 m, 37 ans) n’a manifestement pas refermé le chapitre Team USA. Après Londres 2012, Rio 2016, Tokyo 2021 et Paris 2024, l’ailier des Houston Rockets souhaite prolonger l’aventure jusqu’aux Jeux Olympiques de Los Angeles en 2028. Une cinquième participation lui permettrait de poursuivre un parcours jusque-là parfait sur la scène olympique, avec quatre médailles d’or en autant de campagnes.

Kevin Durant back at Texas hooping. 🔥 This is awesome (via @TexasMBB) pic.twitter.com/uetkFQSQAe — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 13, 2026

Déjà évoquée précédemment, cette ambition reste intacte à moins de deux ans du rendez-vous californien. Bien au-delà des matchs et de l’aspect purement sportif, KD explique surtout son attachement à tout ce qu’un tel évènement lui apporte.

« C’est une période incroyable. On peut voyager à travers le monde. Je ne sais pas si nous allons vraiment voyager puisque ce sera aux États-Unis, mais ces dernières années, nous sommes allés à Dubaï, Abu Dhabi, Paris, Londres, aux Canaries, à Madrid… Être dans ces endroits a changé non seulement ma perspective sur le basket, mais aussi sur la vie en général. Je suis allé dans des endroits où je n’aurais jamais imaginé aller sans le basket. Cette expérience est l’une des meilleures. J’encourage tout le monde à jouer pour son pays », a-t-il confié à l’issue de la dernière campagne NBA à Nick Friedell de The Athletic.

Kevin Durant on if he wants to play in the 2028 Olympics at 39 years old: "Yeah, if I’m still me." 👀🇺🇸 (via Law Murray) pic.twitter.com/WbGZdYMFHH — Basketball Forever (@bballforever_) September 17, 2025

Durant insiste également sur la portée mondiale acquise grâce à ses apparitions avec Team USA. Le 2e choix de la draft 2007 raconte avoir pris conscience au fil de ses voyages de l’influence qu’un joueur peut exercer bien au-delà des États-Unis : des supporters arborant des tatouages à son effigie en Chine ou encore plusieurs dizaines de personnes le suivant dans les rues en Italie en scandant son nom. Savoir que des gens l’observent à travers le monde l’incite, assure-t-il, à en faire davantage et à utiliser cette exposition de manière positive.

Un attachement fort à ses sélectionneurs

Les compliments reçus de Steve Kerr et Gregg Popovich sur son parcours en sélection comptent également pour Kevin Durant. Le meilleur marqueur de l’histoire olympique américaine se dit honoré d’une telle reconnaissance, tout en la relativisant les propos des deux techniciens.

« Je suis touché et honoré de recevoir cette reconnaissance. Tant de grands joueurs sont passés par là. Ils n’ont probablement pas joué aussi longtemps que moi, c’est sans doute pour cela que je la reçois. J’ai participé à quatre équipes olympiques et nous avons remporté l’or à chaque fois, donc j’ai simplement été là. Je pense que ma carrière repose là-dessus : être présent et voir ce qui arrive. J’ai connu de grands entraîneurs avec Team USA et c’est vraiment ce qui me fait revenir », explique-t-il.

Kevin Durant Poste : Ailier, Ailier fort

Taille : 211 cm

Âge : 37 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Houston Rockets Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,0 #15 REB 5,4 #106 PD 4,8 #57

MVP des Jeux de Tokyo et meilleur marqueur américain lors de trois de ses quatre campagnes olympiques, Kevin Durant reste ainsi candidat crédible pour prendre part aux jeux de Los Angeles. Encore auteur de 26,0 points de moyenne en 78 sorties l’an dernier avec des pourcentages exceptionnels au tir (52,0% au global, 41,3% derrière l’arc, et 87,4% aux lancers), le natif de Washington D.C. semble encore vert. Et pourrait bien, malgré ses 40 printemps, faire valoir de solides arguments lorsqu’Erik Spoelstra établira sa liste pour Los Angeles dans deux ans.