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Cascade de blessures à l’intérieur, l’Alliance Sport Alsace déjà en quête de renforts

L’Alliance Sport Alsace est déjà confrontée à de nombreuses blessures au sein de son effectif, notamment dans le secteur intérieur avec Idrissa Ba et Vasilije Bacovic.
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Cascade de blessures à l’intérieur, l’Alliance Sport Alsace déjà en quête de renforts
Nebojsa Bogavac doit déjà réfléchir à combler les indisponibilités d'Idrissa Ba et Vasilije Bacovic.
Crédit photo : Cécile Thomas
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L’Alliance Sport Alsace lance officiellement sa saison ce mardi soir à Mulhouse dans le cadre du premier tour de la Coupe de France mais doit déjà faire face à plusieurs absences. Le club alsacien va devoir se passer de ses intérieurs Vasilije Bacovic et Idrissa Ba pour de nombreuses semaines.

Touché aux ischios, l’international monténégrin devrait manquer un mois et demi de compétition. La blessure est d’autant plus sérieuse pour le pivot sénégalais Idrissa Ba, dont l’indisponibilité est estimée à plus de deux mois pour un problème d’adducteurs, comme révélé par les DNA. En leur absence, Louis Cassier, seul intérieur de métier, va avoir du boulot pour protéger la raquette.

« Pas possible de jouer sans intérieur »

En conséquence, le club de Gries-Souffelweyersheim se met en quête de deux renforts pour pallier ces manques. « Ce n’est pas possible de jouer sans intérieur », rétorque à juste titre le coach Nebojsa Bogavac dans le journal local, qui précise que l’arrivée d’un premier joueur est « dans les tuyaux » et espérée pour le premier déplacement en Élite 2 à La Rochelle, vendredi 25 septembre.

Alliance Sport Alsace

Prochains matchs

DateMatch
15/09/2026Mulhouse Mustangs - Alliance Sport Alsace
25/09/2026La Rochelle - Alliance Sport Alsace
02/10/2026Alliance Sport Alsace - Antibes

A ces absences longue durée, il faut ajouter la présence de deux autres joueurs à l’infirmerie : Nikola Knezevic, victime d’une petite déchirure en début de préparation et attendu à l’entraînement la semaine prochaine, ainsi que Killian Malwaya, touché à la cheville, et incertain pour le premier tour de Coupe de France.

Dans ces circonstances, le premier objectif de Nebojsa Bogavac à Mulhouse, alors que son équipe partira avec 7 points de retard, sera de ne pas perdre davantage de joueurs pour maximiser ses chances de démarrer l’ELITE 2 dans les meilleures conditions.

Alliance Sport Alsace · Effectif 2026/2027

Arrières

Ailiers

Intérieurs

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