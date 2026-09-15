L’Alliance Sport Alsace lance officiellement sa saison ce mardi soir à Mulhouse dans le cadre du premier tour de la Coupe de France mais doit déjà faire face à plusieurs absences. Le club alsacien va devoir se passer de ses intérieurs Vasilije Bacovic et Idrissa Ba pour de nombreuses semaines.

Touché aux ischios, l’international monténégrin devrait manquer un mois et demi de compétition. La blessure est d’autant plus sérieuse pour le pivot sénégalais Idrissa Ba, dont l’indisponibilité est estimée à plus de deux mois pour un problème d’adducteurs, comme révélé par les DNA. En leur absence, Louis Cassier, seul intérieur de métier, va avoir du boulot pour protéger la raquette.

« Pas possible de jouer sans intérieur »

En conséquence, le club de Gries-Souffelweyersheim se met en quête de deux renforts pour pallier ces manques. « Ce n’est pas possible de jouer sans intérieur », rétorque à juste titre le coach Nebojsa Bogavac dans le journal local, qui précise que l’arrivée d’un premier joueur est « dans les tuyaux » et espérée pour le premier déplacement en Élite 2 à La Rochelle, vendredi 25 septembre.

A ces absences longue durée, il faut ajouter la présence de deux autres joueurs à l’infirmerie : Nikola Knezevic, victime d’une petite déchirure en début de préparation et attendu à l’entraînement la semaine prochaine, ainsi que Killian Malwaya, touché à la cheville, et incertain pour le premier tour de Coupe de France.

Dans ces circonstances, le premier objectif de Nebojsa Bogavac à Mulhouse, alors que son équipe partira avec 7 points de retard, sera de ne pas perdre davantage de joueurs pour maximiser ses chances de démarrer l’ELITE 2 dans les meilleures conditions.