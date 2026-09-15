De graves violences lors d'un bizutage au Pôle France, plusieurs joueurs sanctionnés

À quelques jours du début de la saison de Nationale 1 masculine, de graves événements ont secoué le Pôle France. Selon les informations recueillies par BeBasket, plusieurs joueurs de première année, appartenant à la génération U16, ont été victimes de violences dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre au sein de l'internat de l'INSEP. Ce qui devait s'apparenter au traditionnel bizutage - ce qui est déjà répréhensible - des nouveaux arrivants par les pensionnaires plus anciens a largement dépassé ce cadre.

Plusieurs jeunes auraient notamment reçu de nombreux coups de la part de joueurs plus âgés. Les faits ont eu des conséquences physiques, mais aussi psychologiques pour certaines des victimes, selon nos informations. L'encadrement du Pôle France a rapidement été alerté de la situation.

Huit joueurs concernés par des procédures disciplinaires

La réaction de l'institution a été immédiate. Toujours selon les informations de BeBasket, huit pensionnaires plus anciens ont été concernés par des procédures disciplinaires lancées dès lundi 14 septembre.

Les sanctions prononcées ne sont pas identiques pour tous les joueurs impliqués. L'un d'entre eux, U18, a notamment été définitivement exclu du Pôle France, tandis que plusieurs autres pensionnaires ont été exclus pour une durée de deux mois*.

Les événements ont profondément marqué certaines familles dont les enfants viennent d'intégrer l'institution. Plusieurs d'entre elles envisagent désormais de déposer plainte contre les auteurs présumés des violences, selon les éléments recueillis par BeBasket.

Le Pôle France visé par une enquête administrative de l'INSEP

Sollicité ce mardi 15 septembre par BeBasket, Bernard Faure, directeur du Pôle France, a confirmé qu'une procédure avait été engagée par l'INSEP, sans détailler à ce stade la nature des événements.

« Pour l'instant, la seule information que l'on peut donner est que l'INSEP a diligenté une enquête administrative pour faire la lumière sur des actes survenus à l'internat. La Fédération fera un communiqué officiel demain à ce sujet », a-t-il indiqué à BeBasket.

La Fédération Française de BasketBall (FFBB) doit donc communiquer officiellement mercredi 16 septembre. L'enquête administrative devra permettre de déterminer précisément le déroulement des faits et les responsabilités des différents protagonistes.

Des violences à quelques jours de la reprise en NM1

L'affaire intervient au moment où le Pôle France s'apprête à retrouver la Nationale 1 masculine. Sa première rencontre de championnat est programmée vendredi 18 septembre à l'INSEP. Rebasculée dans la poule A suite à la promotion de Fos Provence en ELITE 2, l'équipe désormais coachée par Nicolas Absalon - François Peronnet a pris de nouvelles missions fédérales - reçoit Berck.

Au-delà de leurs éventuelles conséquences sportives, les événements du week-end posent surtout la question de la sécurité de très jeunes joueurs accueillis au sein d'une institution chargée de préparer les meilleurs potentiels français au très haut niveau. Certains viennent d'intégrer le Pôle France et vivent leur première expérience loin de leur environnement familial.

De tels événements restent exceptionnels au sein de l'institution. Des exclusions définitives ont toutefois déjà été prononcées par le passé, notamment celle de Sekou Doumbouya en 2016. La gravité des faits rapportés cette semaine place désormais l'INSEP et la FFBB face à une situation particulièrement sensible, alors que plusieurs des victimes présumées sont mineures.

*BeBasket a fait le choix de ne pas mentionner l’identité des joueurs concernés par les procédures disciplinaires, ceux-ci étant mineurs.