Victor Wembanyama célébré par une star du rap U.S. en plein concert !

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) dépasse désormais largement le cadre des parquets NBA. Dernière preuve en date, le rappeur américain J. Cole a profité dimanche de son concert au Frost Bank Center de San Antonio pour rendre hommage au Français et aux Spurs. Devant près de 19 000 spectateurs, la star a rapproché le phénomène tricolore des grandes figures ayant marqué l’histoire de la franchise texane et prédit une possible nouvelle dynastie.

VICTOR WEMBANYAMA WINDMILL RISE UP. 👽🤯 pic.twitter.com/g3eO4F2QMm — Hoop Central (@TheHoopCentral) August 20, 2026

En pleine tournée mondiale pour son album The Fall-Off, J. Cole a interrompu son spectacle pour évoquer San Antonio, qualifiée de « grande ville américaine » et non de « ville ordinaire », du fait de son héritage en terme de basket. Une riche histoire que l’artiste ne manquait pas de souligner, pointant les bannières de champion du club du doigt. J. Cole a ainsi cité David Robinson, Tim Duncan et Manu Ginobili (mais omis de nommer Tony Parker !), trois acteurs majeurs des cinq titres remportés par les Spurs entre 1999 et 2014.

"Je passerai la balle à Duncan et Robinson, pas de soucis" Tony Parker savait déjà 🔮#23HoopClass x @HoopHall

Nuit du 11 au 12 août pic.twitter.com/FAa43ncHya — NBA France (@NBAFRANCE) August 3, 2023

Le rappeur a ensuite basculé vers le présent en mettant directement Victor Wembanyama au centre de ses projections. « Vous avez la chance d’assister à quelque chose de grand. Vous avez déjà connu les dynasties des Spurs. On dirait bien qu’une autre pourrait arriver avec Victor Wembanyama », a-t-il lancé au public dans une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux.

J.Cole shouts out the Spurs in San Antonio: “Y’all get to witness greatness. Ya’ll done seen Spurs dynasties and sh*t. Looks like y’all might have another one on the way with that motherfu**er Victor Wembanyama.” pic.twitter.com/OEyejFwflz — Legion Hoops (@LegionHoops) September 14, 2026

Ce n’est d’ailleurs pas la première référence de J. Cole au Français. Sur son album The Fall-Off, sorti plus tôt dans l’année, le rappeur évoquait déjà « Wemby » dans un morceau, en faisant référence à la difficulté de défendre sur lui.

L’avenir s’annonce radieux

La prédiction intervient quelques mois après une saison qui a considérablement relevé les attentes autour de San Antonio. Après six années consécutives sans playoffs, les Spurs ont éliminé Oklahoma City, champion NBA 2025, lors du match 7 de la finale de Conférence Ouest avant de retrouver les New York Knicks en Finales.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Victor Wembanyama Victor Wembanyama MJ 65 22 PTS 24,9 23,8 REB 11,4 10,8 PD 3,1 2,7 IN 1 1 CO 3,1 3,5

La franchise texane s’est finalement inclinée face à Jalen Brunson & Co, mais son parcours a confirmé la progression d’un effectif construit autour de Wembanyama. L’ancien de l’ASVEL a notamment été élu défenseur de l’année et terminé 3e à l’élection du MVP pour de sa troisième saison NBA seulement. Avec la progression attendue des très prometteurs Dylan Harper et Stephon Castle (1,98 m, 21 ans) , le futur des Texans s’annonce radieux considérant le savoir-faire de la franchise pour développer ses jeunes pépites.

Outre ses anciennes icônes (Robinson, Duncan, Parker, Ginobili, Kawhi Leonard), San Antonio a également construit son noyau dur via la draft: Wembanyama en première position en 2023, Castle avec le quatrième choix en 2024 puis Harper au deuxième rang en 2025. Et espère bien connaître le même succès que les générations précédentes sur les ailes de son incroyable trio. Une quête de titre que les Spurs reprendront le 20 octobre contre Oklahoma City, pour un remake de la dernière finale de Conférence Ouest.