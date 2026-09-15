Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Victor Wembanyama célébré par une star du rap U.S. en plein concert !

Victor Wembanyama a reçu un hommage appuyé de l'une des principales figures du rap américain dimanche, en plein concert à San Antonio. Le Français a été présenté par l'artiste comme le joueur capable de lancer une nouvelle dynastie pour les Spurs, quelques mois après leur retour en Finales NBA.
|
Résumé
Écouter
Victor Wembanyama célébré par une star du rap U.S. en plein concert !

Victor Wembanyama a été encensé par une star du rap, qui voit le Français conduire les Spurs vers une nouvelle dynastie en NBA.

Crédit photo : © Ron Chenoy-Imagn Images
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) dépasse désormais largement le cadre des parquets NBA. Dernière preuve en date, le rappeur américain J. Cole a profité dimanche de son concert au Frost Bank Center de San Antonio pour rendre hommage au Français et aux Spurs. Devant près de 19 000 spectateurs, la star a rapproché le phénomène tricolore des grandes figures ayant marqué l’histoire de la franchise texane et prédit une possible nouvelle dynastie.

En pleine tournée mondiale pour son album The Fall-Off, J. Cole a interrompu son spectacle pour évoquer San Antonio, qualifiée de « grande ville américaine » et non de « ville ordinaire », du fait de son héritage en terme de basket. Une riche histoire que l’artiste ne manquait pas de souligner, pointant les bannières de champion du club du doigt. J. Cole  a ainsi cité David Robinson, Tim Duncan et Manu Ginobili (mais omis de nommer Tony Parker !), trois acteurs majeurs des cinq titres remportés par les Spurs entre 1999 et 2014.

Le rappeur a ensuite basculé vers le présent en mettant directement Victor Wembanyama au centre de ses projections. « Vous avez la chance d’assister à quelque chose de grand. Vous avez déjà connu les dynasties des Spurs. On dirait bien qu’une autre pourrait arriver avec Victor Wembanyama », a-t-il lancé au public dans une séquence largement relayée sur les réseaux sociaux.

Ce n’est d’ailleurs pas la première référence de J. Cole au Français. Sur son album The Fall-Off, sorti plus tôt dans l’année, le rappeur évoquait déjà « Wemby » dans un morceau, en faisant référence à la difficulté de défendre sur lui.

L’avenir s’annonce radieux

La prédiction intervient quelques mois après une saison qui a considérablement relevé les attentes autour de San Antonio. Après six années consécutives sans playoffs, les Spurs ont éliminé Oklahoma City, champion NBA 2025, lors du match 7 de la finale de Conférence Ouest avant de retrouver les New York Knicks en Finales.

Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) - Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) · NBA 2025-2026

Victor WembanyamaVictor Wembanyama
MJ6522
PTS24,923,8
REB11,410,8
PD3,12,7
IN11
CO3,13,5

La franchise texane s’est finalement inclinée face à Jalen Brunson & Co, mais son parcours a confirmé la progression d’un effectif construit autour de Wembanyama. L’ancien de l’ASVEL a notamment été élu défenseur de l’année et terminé 3e à l’élection du MVP pour de sa troisième saison NBA seulement. Avec la progression attendue des très prometteurs Dylan Harper et Stephon Castle (1,98 m, 21 ans) , le futur des Texans s’annonce radieux considérant le savoir-faire de la franchise pour développer ses jeunes pépites.

Outre ses anciennes icônes (Robinson, Duncan, Parker, Ginobili, Kawhi Leonard), San Antonio a également construit son noyau dur via la draft: Wembanyama en première position en 2023, Castle avec le quatrième choix en 2024 puis Harper au deuxième rang en 2025. Et espère bien connaître le même succès que les générations précédentes sur les ailes de son incroyable trio. Une quête de titre que les Spurs reprendront le 20 octobre contre Oklahoma City, pour un remake de la dernière finale de Conférence Ouest.

J. Cole
J. Cole
Suivre
NBA
NBA
Suivre

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit