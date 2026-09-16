Les Knicks s’offrent un nouvel arrière et ciblent un 2e choix de Draft NBA

Les New York Knicks n’ont visiblement pas terminé leur recrutement. À quelques jours du lancement de leur training camp, les champions NBA en titre explorent encore le marché des intérieurs et auraient pris contact avec James Wiseman (2,13 m, 25 ans) et Duop Reath (2,06 m, 30 ans), selon Ian Begley de SNY. Les deux joueurs sont actuellement agents libres.

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New York cherche notamment à étoffer un secteur intérieur remodelé pendant l’intersaison. Mitchell Robinson a quitté la franchise pour Boston, tandis que les Knicks ont récupéré Andre Drummond (2,11 m, 33 ans) pour accompagner Karl-Anthony Towns (2,13 m, 30 ans). La profondeur derrière ce duo reste toutefois l’un des derniers dossiers à régler avant la reprise collective.

Deuxième choix de la Draft NBA 2020, James Wiseman tente toujours de s’installer dans la grande ligue après des passages à Golden State, Detroit puis Indiana. Perturbé par plusieurs blessures durant sa carrière, l’ex-étudiant de Memphis totalise 152 rencontres de saison régulière en NBA depuis son arrivée dans l’Association.

"Others the Knicks have been in touch with as training camp nears: big men Duop Reath and James Wiseman, per SNY sources" –– Ian Begley More names in full article – read below 👇 https://t.co/nIkVMxpc2s pic.twitter.com/y0xhINxhCO — New York Basketball (@NBA_NewYork) September 16, 2026

New York se renforce

Duop Reath (2,06 m, 30 ans) présente un profil différent. Non drafté en 2018, l’international australien s’est installé plus tardivement en NBA après plusieurs expériences à l’étranger. L’ancien Blazer a disputé 146 rencontres dans la ligue et affiche 6,2 points et 2,6 rebonds de moyenne en carrière. Capable de s’écarter, comme en attestent ses 36% derrière l’arc en carrière, Reath offre une polyvalence intéressante en attaque.

James Wiseman (Indiana Pacers) - Duop Reath (Portland Trail Blazers) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs James Wiseman Duop Reath MJ 4 32 PTS 3,3 2,9 REB 2 1,2 PD 0,8 0,3 IN 0 0,2 CO 0,3 0,3

Ces deux noms s’ajoutent aux nombreuses options étudiées par NY ces dernières semaines. Sachant que les champions en titre ont déjà commencé à compléter leur effectif en vue du training camp. Les Knicks ont notamment recruté John Konchar (1,96 m, 30 ans) pour une saison, après ses passages à Memphis et Utah. L’ailier a disputé 56 rencontres la saison dernière, pour 4,4 points, 4,3 rebonds, 2,1 passes décisives et 1,5 interception de moyenne.

Free agent forward John Konchar has agreed to a one-year deal with the New York Knicks, agent George S. Langberg of @GSLSportsGroup tells ESPN. Konchar is entering his eighth NBA season. pic.twitter.com/gKZ0yDqgBx — Shams Charania (@ShamsCharania) September 16, 2026

La franchise a également ajouté Drew Eubanks (2,06 m, 29 ans) avec un contrat non garanti. Le pivot devra profiter du camp d’entraînement pour tenter de conserver sa place dans l’effectif définitif, alors que New York continue donc d’étudier plusieurs options supplémentaires à l’intérieur. Avec pour unique objectif de rafler un second titre NBA de rang après le sacre historique de juin dernier face aux Spurs de Victor Wembanyama.