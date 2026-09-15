Stephen Curry (1,91 m, 38 ans) sera bientôt au centre d’un nouveau documentaire. Intitulé Portrait of an Artist: Stephen Curry, le film distribué par Disney a dévoilé sa première bande-annonce lundi. Sa sortie est prévue le 9 octobre prochain, exclusivement dans les salles IMAX aux États-Unis, alors que sa diffusion en France n’a pas encore été officialisée par le géant du divertissement.

Le long-métrage s’intéresse notamment à la quête des 4 000 tirs à 3-points en carrière du meneur des Golden State Warriors. Une barre symbolique atteinte par le double MVP au cours de la saison 2024-2025, lors d’une victoire face aux Sacramento Kings.

A Stephen Curry masterpiece. Four years ago today, No. 30 put on one of the greatest performances in NBA Finals history. pic.twitter.com/NdsifBb5VX — Golden State Warriors (@warriors) June 10, 2026

Réalisé par Gotham Chopra, déjà habitué aux productions consacrées aux grandes figures du sport américain, le documentaire entend revenir sur le travail qui accompagne l’adresse extérieure devenue la marque de fabrique de Stephen Curry. Le parallèle avec la création artistique est au cœur du projet, comme son titre le suggère.

« Ce film cherche à comprendre Steph Curry, un athlète et un artiste toujours en quête d’un nouveau chef-d’œuvre », a expliqué Gotham Chopra dans un communiqué relayé par Bleacher Report. Poursuivant l’analogie, le réalisateur évoque également la créativité et la discipline du meneur, présentant le terrain de basket comme sa « toile ».

“For me, it’s never just been a game. It’s always felt more like an art.” Watch the brand-new trailer for Portrait of an Artist: Stephen Curry. See the new film exclusively in IMAX theaters beginning October 9. pic.twitter.com/r1DiTBZ4mR — Walt Disney Studios (@DisneyStudios) September 14, 2026

Le documentaire fera aussi intervenir plusieurs figures venues d’autres disciplines, dont Rick Rubin, Patti Smith ou Viola Davis. Leur regard permettra d’aborder la dimension créative de Stephen Curry sous un angle qui dépasse le seul cadre du basket.

Stephen Curry… et les autres

La bande-annonce donne désormais un premier aperçu de Portrait of an Artist: Stephen Curry à moins d’un mois de sa diffusion. Le film arrivera en salle outre-Atlantique alors que Curry s’apprête à entamer sa 18e saison avec Golden State. Et tentera de redonner des couleurs à une franchise des Warriors privée de playoffs la saison dernière pour la deuxième fois en trois ans.

Stephen Curry Poste : Meneur

Taille : 191 cm

Âge : 38 ans

Nationalité : Etats-Unis

Club : Golden State Warriors Stats 2025-2026 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 26,6 #12 REB 3,6 #239 PD 4,7 #60

A défaut de rafler un 5e titre au printemps prochain, le « baby faced assassin » aura l’occasion de faire fructifier son compteur de tirs primés pour rendre son record en cours plus inatteignable encore. Le quadruple champion NBA compte ainsi 4 248 tirs à 3-points inscrits en carrière à l’approche de l’exercice 2026-2027, loin devant les 3 390 tirs à 3 points inscrits par James Harden (1,96 m, 37 ans), deuxième du classement, ou les 2 973 de Ray Allen, qui complète le podium.

Cette nouvelle production vient donc se concentrer sur l’une des principales traces laissées par Stephen Curry dans l’histoire du basket : la place prise par le tir longue distance, racontée à travers son passage symbolique de la barre des 4 000 tirs primés. Une obsession du tir extérieur venue révolutionner le jeu aux quatre coins du monde et un exploit qui méritait bien un documentaire digne de ce nom.