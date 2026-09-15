Deux Français dans le top 10 des plus gros salaires de l’EuroLeague en 2026-2027

Comme l’année dernière, deux Français font partie du top 10 des joueurs les mieux payés d’EuroLeague pour la saison 2026-2027. Sauf que cette année, il ne s’agit plus d’Evan Fournier et Mathias Lessort mais bien de Guerschon Yabusele et Sylvain Francisco, recrues estivales du Panathinaïkos, selon BasketNews.

Guerschon Yabusele, un contrat XXL

Signataire d’un contrat de 12 millions d’euros sur 3 saisons, soit jusqu’en 2029, Guerschon Yabusele va donc percevoir un salaire de 4 millions d’euros annuels, soit environ 4,6 millions de dollars la saison.

La valeur nette de 12 millions d’euros de son contrat avec le Panathinaïkos (13,9 millions de dollars nets) est proche de ses gains totaux en carrière en NBA : 16,2 millions de dollars (bruts) répartis sur sept saisons avec les Boston Celtics, les Philadelphia 76ers, les Chicago Bulls et les New York Knicks.

Malgré ce salaire jamais vu pour un Français en Europe, l’ancien joueur du Real Madrid ne sera que le troisième joueur le mieux payé du Panathinaïkos, après Nigel Hayes-Davis (5,8 millions de dollars, soit 5 millions d’euros) et Kendrick Nunn (5,2 millions de dollars, soit 4,5 millions d’euros).

Sylvain Francisco intègre le top 10

Juste derrière dans la hiérarchie des Verts, on retrouve Sylvain Francisco. Présenté comme la recrue phare de l'ASVEL, l’ancien meneur du Zalgiris Kaunas a rebondi au cours de l’été au Panathinaïkos. Sans que cela n’impacte trop fortement son salaire, d’environ 3,5 millions de dollars par saison, soit environ 3 millions d’euros, peu ou prou ce qu’il devait toucher à Villeurbanne.

BasketNews précise que son salaire annuel contient des primes de performance qui rendent complexe l’estimation précise de ce dernier, compris en réalité entre 3 et 4 millions d’euros, et que l’international tricolore aurait perçu une prime à la signature avoisinant le million d'euros avec l’ASVEL, qui a par la suite perçu une indemnité de transfert lors de son départ.

Evan Fournier et Mathias Lessort sortent du top 10

Respectivement 6e et 7e du classement des meilleurs salaires de la saison 2025-2026, Evan Fournier et Mathias Lessort sortent quant à eux du top 10 de la saison 2026-2027.

Toujours selon Basketnews, le MVP du Final Four passe de 3,2 à 2,7 millions d’euros pour cette nouvelle saison à l’Olympiakos et l’intérieur martiniquais passe de 3,2 à 2,8 millions d’euros.

Vasilije Micic toujours numéro 1, Mike James reste dans le top 10



On peut noter que les 10 joueurs les mieux payés de l’EuroLeague approchent ou dépassent désormais les 3 millions d'euros nets par saison, et plusieurs autres ne sont pas loin derrière.

Comme l’année dernière, le joueur le mieux payé de la saison 2026-2027 sera Vasilije Micic, qui continuera de percevoir un salaire net annuel d'environ 5,6 millions d'euros (6,5 millions de dollars), soit plus que le revenu moyen en NBA. Le joueur de l’Hapoël Tel-Aviv dispose également de bonus.

PROFIL JOUEUR Vasilije MICIC Poste(s): Meneur Taille: 195 cm Âge: 32 ans (13/01/1994) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 11,5 #57 REB 2,8 #119 PD 4,2 #22

Le salaire médian estimé en NBA pour la saison 2026-2027 est d'environ 6 millions de dollars (5,2 millions d'euros), tandis que le salaire moyen dépasse 12 millions de dollars (10,4 millions d'euros), mais avec des montants bruts.

Enfin, après avoir été le joueur le mieux payé de l’histoire du championnat de France avec l’AS Monaco, Mike James continuera de percevoir un salaire équivalent sous le maillot de l’Anadolu Efes, avec un contrat de 3,3 millions de dollars (2,9 millions d'euros) nets par saison.