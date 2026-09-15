L’EuroLeague sera aussi diffusée en clair sur First Team cette saison

L’EuroLeague continuera de bénéficier de diffusions de match en clair cette saison en France. First Team proposera deux matches par mois en clair au cours de la saison 2026-2027, comme le média l’a officialisé ce mardi.

Cette annonce complète le dispositif déjà présenté dans nos colonnes : l’EuroLeague sera accessible via plusieurs diffuseurs cette saison, avec EuroLeague TV pour l’intégralité de la compétition et beIN Sports pour une sélection de rencontres, notamment celles du Paris Basketball et de l’ASVEL.

LA GRANDE ET BELLE ANNONCE DE CETTE SAISON : L'EUROLEAGUE ARRIVE SUR FIRST TEAM 🚨🍿



Des émissions, des matchs diffusés et du contenu sur les réseaux sociaux : First Team sera au rendez-vous dès le début de la saison pour vous faire vivre l'EuroLeague avec nous ! pic.twitter.com/JBLeKXpQM8 — First Team (@FirstTeam101) 15 septembre 2026

Deux matches d’EuroLeague par mois sur First Team

First Team a confirmé son arrivée dans le dispositif de diffusion de l’EuroLeague. Le média proposera deux rencontres par mois, accessibles en clair sur ses différentes plateformes.

Cette couverture ne se limitera pas aux matches. First Team annonce également deux émissions par mois consacrées à l’EuroLeague, avec de l’actualité, des débats, des interviews et différents formats éditoriaux.

Le média prévoit aussi des contenus spécifiques sur ses réseaux sociaux tout au long de la saison.

Un accès en clair qui complète le dispositif

10 ans après sa création, First Team passe un cap. Le média de Thomas Dufant et Erwan Abautret apporte donc une exposition supplémentaire à l’EuroLeague en France, avec des rencontres accessibles gratuitement. Ce qui était le cas par le passé sur La Chaîne L’Équipe.

Le dispositif de diffusion de la meilleure compétition européenne reste par ailleurs partagé entre plusieurs acteurs. EuroLeague TV proposera l’intégralité de la compétition, tandis que beIN Sports diffusera notamment tous les matches du Paris Basketball et de l’ASVEL, ainsi qu’une affiche supplémentaire par journée.

First Team vient donc compléter cette offre avec une dimension en clair, à raison de deux rencontres par mois.