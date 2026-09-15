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L’EuroLeague sera aussi diffusée en clair sur First Team cette saison

Comme annoncé, certaines rencontres de la saison d'EuroLeague seront également accessibles en clair cette saison. First Team a officialisé la diffusion de deux matches par mois, en plus de deux émissions mensuelles dédiées à la compétition.
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L’EuroLeague sera aussi diffusée en clair sur First Team cette saison
Thomas Dufant et Erwan Abautret vont commenter l'EuroLeague sur First Team
Crédit photo : First Team
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L’EuroLeague continuera de bénéficier de diffusions de match en clair cette saison en France. First Team proposera deux matches par mois en clair au cours de la saison 2026-2027, comme le média l’a officialisé ce mardi.

Cette annonce complète le dispositif déjà présenté dans nos colonnes : l’EuroLeague sera accessible via plusieurs diffuseurs cette saison, avec EuroLeague TV pour l’intégralité de la compétition et beIN Sports pour une sélection de rencontres, notamment celles du Paris Basketball et de l’ASVEL.

Deux matches d’EuroLeague par mois sur First Team

First Team a confirmé son arrivée dans le dispositif de diffusion de l’EuroLeague. Le média proposera deux rencontres par mois, accessibles en clair sur ses différentes plateformes.

Cette couverture ne se limitera pas aux matches. First Team annonce également deux émissions par mois consacrées à l’EuroLeague, avec de l’actualité, des débats, des interviews et différents formats éditoriaux.

Le média prévoit aussi des contenus spécifiques sur ses réseaux sociaux tout au long de la saison.

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Un accès en clair qui complète le dispositif

10 ans après sa création, First Team passe un cap. Le média de Thomas Dufant et Erwan Abautret apporte donc une exposition supplémentaire à l’EuroLeague en France, avec des rencontres accessibles gratuitement. Ce qui était le cas par le passé sur La Chaîne L’Équipe.

Le dispositif de diffusion de la meilleure compétition européenne reste par ailleurs partagé entre plusieurs acteurs. EuroLeague TV proposera l’intégralité de la compétition, tandis que beIN Sports diffusera notamment tous les matches du Paris Basketball et de l’ASVEL, ainsi qu’une affiche supplémentaire par journée.

First Team vient donc compléter cette offre avec une dimension en clair, à raison de deux rencontres par mois.

Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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