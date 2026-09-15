Kings : Ben Simmons connaît déjà son rôle pour son grand retour en NBA

Ben Simmons (2,08 m, 30 ans) sait désormais ce que Sacramento attend de lui. Après avoir passé l’intégralité de la saison 2025-2026 loin des parquets NBA afin de retrouver une meilleure condition physique et mentale, l’ancien All-Star s’est engagé pour un an avec les Kings. L’ex-étudiant de LSU devrait intégrer la rotation à la mène derrière Darius Acuff Jr. (1,88 m, 19 ans), septième choix de la Draft 2026.

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Sacramento semble donc avoir défini une mission bien précise pour Ben Simmons. Sur ESPN, l’insider NBA Marc J. Spears a ainsi expliqué que l’Australien était déjà présent en Californie pour préparer son retour à la compétition. « Ben est enthousiaste et il est en pleine forme. Il a pris une année pour retrouver la santé, et il a été répertorié par la franchise parmi les arrières. Ils veulent qu’il soit la doublure de Darius Acuff Jr et il est déjà à Sacramento pour préparer la saison prochaine », a indiqué le journaliste dans NBA Today.

Ben Simmons has officially landed in Sacramento 👀 (h/t @kings_muse) pic.twitter.com/kWYsAfpHN5 — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) September 14, 2026

Premier choix de la Draft 2016 et trois fois All-Star, Simmons n’a plus joué en NBA depuis la saison 2024-2025, partagée entre les Brooklyn Nets et les Los Angeles Clippers. Le natif de Melbourne avait alors tourné à 5,0 points, 5,6 passes décisives et 4,7 rebonds en 22 minutes par rencontre. Sa dernière apparition sur les parquets de la grande ligue remontant aux playoffs 2025 avec L.A.

Ben Simmons Poste : Ailier fort

Taille : 208 cm

Âge : 30 ans

Nationalité : Australie

Club : Brooklyn Nets LA Clippers Stats 2024-2025 / NBA Statistiques du joueur pour la saison PTS 5,0 #380 REB 4,7 #144 PD 5,6 #33

Un back up, mais pas un mentor

L’arrivée de Ben Simmons ne signifie toutefois pas que les Kings comptent sur lui pour accompagner Darius Acuff Jr dans son apprentissage de la NBA. Sacramento avait envisagé de recruter un vétéran susceptible d’encadrer son rookie, mais cette responsabilité ne devrait pas incomber à l’ancien joueur de Philadelphie.

Selon Jason Jones de The Athletic, les attentes envers Simmons seront avant tout sportives. « Je serais prudent avant de considérer Simmons comme un mentor pour Acuff ou pour n’importe lequel des jeunes joueurs des Kings. […] Il n’a pas besoin de cette responsabilité de leadership », a-t-il écrit.

Sacramento cherchera plutôt à exploiter sa capacité à créer pour ses partenaires, sa taille sur les postes extérieurs et sa polyvalence défensive. Pour Simmons, cette saison représentera surtout l’occasion de retrouver une place dans une rotation NBA après un exercice complet sans jouer. Les coéquipiers de Maxime Raynaud (2,16 m, 23 ans), eux, pourront évaluer rapidement ce que le rookie de l’année 2018 est encore capable d’apporter à une équipe.