Evan Fournier et Mathias Lessort dans le Top 10 des plus gros salaires de l’EuroLeague 2025-2026

Evan Fournier et Mathias Lessort sont les deux Français dans le Top 10 des plus gros salaires d’EuroLeagueL’EuroLeague attire chaque année de plus en plus d’investissements, et la saison 2025-2026 ne fait pas exception. EuroHoops a publié le Top 10 des plus gros salaires, où l’on retrouve des stars confirmées comme Vasilje Micic, Kendrick Nunn ou encore Sasha Vezenkov. Mais aussi deux internationaux français : Evan Fournier (Olympiakos) et Mathias Lessort (Panathinaïkos).

Fournier et Lessort millionnaires en Grèce

Arrivé à l’Olympiakos à l’été 2024, Evan Fournier (1,98 m, 32 ans) a prolongé son aventure grecque avec un salaire estimé à 3,2 millions de dollars nets. De quoi récompenser l’arrière français après une première saison où il avait accepté de jouer pour « seulement » 2,2 millions selon EuroHoops.

De son côté, Mathias Lessort (2,06 m, 29 ans) profite de sa montée en puissance et de son rôle majeur dans la conquête de l’EuroLeague avec le Panathinaïkos. Blessé en cours de saison, il a tout de même décroché une prolongation assortie d’un salaire doublé, passant de 1,7 million à 3,2 millions de dollars nets.

Le trio grec en force, Monaco toujours représenté

Le Panathinaïkos est le club le plus représenté dans ce classement avec trois joueurs (Kendrick Nunn, Mathias Lessort et Kostas Sloukas). L’Olympiakos suit avec deux, dont Fournier et Vezenkov. Monaco place Mike James à la 9e position (3 millions de dollars), alors qu’il occupait la 3e place la saison passée avec le même contrat. Nikola Mirotic s’approche du même salaire, suivi par Daniel Theis dans les rangs de la Roca Team.

Le Top 10 complet des salaires EuroLeague 2025-2026 (en dollars nets)

Vasilje Micic (Hapoel Tel-Aviv) – 5,6M Kendrick Nunn (Panathinaïkos) – 5,3M Sasha Vezenkov (Olympiakos) – 4,1M Shane Larkin (Anadolu Efes) – 3,75M Dzanan Musa (Dubai BC) – 3,5M Evan Fournier (Olympiakos) – 3,2M Mathias Lessort (Panathinaïkos) – 3,2M Kostas Sloukas (Panathinaïkos) – 3,1M Mike James (Monaco) – 3M Walter Tavares (Real Madrid) – 2,7M Elijah Bryant (Hapoel Tel-Aviv) – 2,7M

Un marché en pleine inflation

Ce classement illustre la flambée des salaires en EuroLeague. Pour la première fois, il faut dépasser les 3 millions de dollars nets annuels pour intégrer le Top 10. Un seuil qui confirme que la compétition reine en Europe n’a jamais été aussi attractive pour les stars du basket mondial.