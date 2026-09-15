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Un ancien coéquipier de Luka Doncic proche de rejoindre son club de Rome

Lega A - Libre depuis la fin de son contrat avec les Lakers, Maxi Kleber est annoncé du côté de l'AS Roma, le club cofondé par Luka Doncic. Une piste qui prolongerait une collaboration entamée en NBA, jusque dans l'un des transferts les plus retentissants de ces dernières saisons.
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Un ancien coéquipier de Luka Doncic proche de rejoindre son club de Rome

Maxi Kleber va-t-il retrouver Luka Doncic dans un autre contexte

Crédit photo : © Petre Thomas-Imagn Images
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Le marché européen s’anime autour d’un nom connu des suiveurs de NBA. Maxi Kleber (2,08 m, 34 ans), intérieur allemand passé durant neuf saisons dans la grande ligue, envisage sérieusement un retour sur le Vieux Continent. La destination évoquée n’est pas anodine : le BC Roma, où débute cette saison un projet ambitieux porté par une ancienne connaissance du vestiaire des Mavericks et des Lakers, Luka Doncic (2,01 m, 27 ans).

LIRE AUSSI : Un joueur NBA et un coach champion du monde vers les nouveaux clubs de RomeLucas Sibert

Une piste révélée par Marc Stein

L’information a été rapportée par le journaliste NBA Marc Stein, référence reconnue dans le monde de la NBA. Selon lui, le BC Roma multiplierait les démarches pour convaincre l’Allemand de rejoindre son effectif inaugural en EuroCup. Le club romain, qui a repris la licence sportive de Vanoli Cremona, s’apprête à disputer sa toute première saison. L’ambition du club a en effet très vite été affichée : exister à terme au plus haut niveau européen, que ce soit en LBA ou en EuroCup. Les dirigeants ont ainsi établi un souhait ambitieux sur le long terme : faire du BC Roma un club italien phare qui pourrait éventuellement figurer dans le niveau supérieur du Vieux Continent, la NBA Europe.

Roma SPQR

Prochains matchs

DateMatch
27/09/2026NutriBullet Treviso Basket - Roma SPQR
30/09/2026Bahcesehir - Roma SPQR
04/10/2026Roma SPQR - Bertram Derthona
07/10/2026Roma SPQR - Lietkabelis Panevezys
11/10/2026Maxima Roma - Roma SPQR

Kleber et Doncic, une histoire qui remonte à Dallas

Le lien entre les deux hommes ne date pas d’hier. En effet, Kleber et Doncic ont longtemps partagé le même vestiaire du côté des Mavericks de Dallas. Ils ont ensuite vécu ensemble l’un des mouvements les plus marquants de l’histoire de la NBA. Lors du trade sismique qui a envoyé le Slovène chez les Lakers, Kleber a lui aussi fait le voyage vers Los Angeles. Les deux joueurs ont ainsi continué leur collaboration sous le maillot californien. Le natif de Wurtzbourg s’est ensuite retrouvé agent libre cet été. En 483 matchs NBA disputés en saison régulière, l’ancien joueur de s.Oliver Baskets a tourné à 6 points et 4,2 rebonds de moyenne.

Maxi Kleber

  • Poste : Ailier fort, Pivot
  • Taille : 208 cm
  • Âge : 34 ans
  • Nationalité : Allemagne
  • Club : Los Angeles Lakers

Stats 2025-2026 / NBA

PTS1,9#536
REB1,9#434
PD0,7#476

Un club construit autour de figures expérimentées

Pour encadrer ce projet, le BC Roma a rassemblé un encadrement expérimenté. Alessandro Magro a signé pour occuper le poste d’entraîneur. De plus, Sergio Scariolo a été choisi en tant que conseiller spécial, aux côtés de Chris Mullin et Bryan Colangelo. L’effectif s’est déjà articulé autour de Nico Mannion, ainsi que de Gerald Ayayi, Arturs Strautins, Marko Simonovic et l’ancien ailier NBA Paul Watson. L’arrivée éventuelle de Kleber viendrait densifier un secteur intérieur encore en construction. Son expérience de joueur rompu aux plus hauts niveaux de compétition serait donc ciblée.

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