Shaquille O’Neal présent à l’ouverture de la saison EuroLeague du Zalgiris Kaunas ?

Le Zalgiris Kaunas s’apprête à vivre un lancement de saison particulier. Pour la réception de l’Olympiakos, tenant du titre européen, à la Zalgirio Arena, le club lituanien accueillera un invité de marque : Shaquille O’Neal. Quadruple champion NBA et intronisé au Hall of Fame en 2016, l’ancien pivot effectuera le déplacement en Lituanie fin septembre dans le cadre d’un tout nouveau partenariat commercial.

Un rôle d’ambassadeur

C’est en tant qu’ambassadeur mondial de NordVPN, entreprise de cybersécurité fondée en Lituanie, que Shaquille O’Neal se rendra à Vilnius fin septembre. Il apparaîtra notamment lors d’une conférence de presse. Il prendra ensuite la direction de Kaunas pour assister au match entre le Zalgiris et Olympiakos, prévu le 29 septembre. Une présence dont se réjouit aussi Paulius Jankunas, président de Zalgiris :

« Je n’ai aucun doute que l’ouverture de la saison EuroLeague à Kaunas sera spéciale sur et en dehors du terrain, et la présence de Shaquille O’Neal rendra la soirée vraiment inoubliable ».

Une première à domicile particulière en EuroLeague

Cette rencontre entre le Zalgiris et l’Olympiakos ne manquera pas d’intérêt sportif. En effet, le club grec abordera la saison avec le statut de tenant du titre, après son sacre lors de l’édition 2025-2026 de l’EuroLeague. En face, le Zalgiris a musclé son secteur intérieur cet été avec l’arrivée d’un joueur ayant longtemps évolué en NBA. Jonas Valanciunas a notamment été l’une des signatures les plus commentées du marché européen. Il a ainsi retrouvé son pays natal après 14 saisons dans la ligue américaine. Le Zalgiris connaîtra trois déplacements avant d’enchaîner deux rencontres à domicile dont celle contre l’Olympiakos.

L’un des businessmen les plus reconnus du sport

Shaquille O’Neal est reconnu comme l’un des sportifs les plus sollicités par les annonceurs. L’ancien intérieur a multiplié les campagnes publicitaires pendant et après sa carrière de joueur. Il s’est d’ailleurs construit une image de marque mondiale à travers de nombreux partenariats. En Turquie, son visage est affiché partout, car associé à une entreprise de réseau téléphonique. Il a ainsi joué avec le président turc Recep Tayyip Erdoğan à Istanbul début 2026.

À 54 ans, celui que l’on a surnommé « le Shaq » reste l’une des figures les plus emblématiques de l’histoire de la NBA. Quadruple champion NBA, il a notamment été élu MVP de la saison 1999-2000 et a été intronisé au Hall of Fame en 2016.