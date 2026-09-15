Chalon seule équipe invaincue en pré-saison pour l’instant : « Rien à faire. Si on perd le premier match de championnat, ça vaut rien »

À deux semaines du coup d’envoi de la Betclic ÉLITE 2026/27, Chalon affiche un bilan comptable parfait en préparation : six victoires en autant de rencontres, dont un succès remarqué en finale du tournoi de Luxeuil face à la SIG Strasbourg. L’Élan est même la seule équipe de première division qui n’a toujours pas perdu le moindre match.

Pourtant, l’heure n’est pas à l’enflammade pour l’équipe 9e de la saison dernière et éliminée en play-in. Alors que se profile le dernier match de pré-saison au Colisée contre Nancy, fidèle à son exigence, l’entraîneur Elric Delord garde les pieds sur terre en conférence de presse et refuse de s’attarder sur ces résultats amicaux, braquant toute son attention sur la réception cruciale de Limoges le 26 septembre.

Un 6/6 qui « ne vaudra rien » en cas de défaite en ouverture

Le message transmis à l’effectif est sans ambiguïté : la performance se mesurera à partir de la première journée de championnat. « 6 victoires en 6 matchs ? Rien à faire. Si on fait 7/7 en pré-saison mais qu’on perd le premier match de championnat contre Limoges, ça ne vaut rien. Ce qui m’intéresse, c’est qu’on soit prêt pour le championnat. »

Si les résultats sur le parquet s’enchaînent favorablement, la charge de travail imposée au groupe bourguignon reste particulièrement lourde. Le technicien chalonnais ne cache pas le niveau d’exigence physique et tactique soumis à ses hommes depuis la reprise : « S’ils ont des petits yeux, ce n’est pas pour rien. Ils sont très proches du niveau zombie (sourire). C’est vraiment dur en termes d’informations données et sur la partie physique. Les gars réagissent vraiment bien, même quand j’essaye de les mettre en difficulté. Mais on va alléger les séances pour arriver le plus affûtés possible pour Limoges… »

Un effectif bien équilibré ?

Pour Elric Delors, il est cependant encore trop tôt pour véritablement évaluer cette équipe chalonnaise, qui a gardé 6 cadres et enregistré 5 arrivées. « On est prêts à 20-30% à peu près. On est dans les temps qu’on veut être. Pas en retard, ni en avance… C’est trop tôt pour dire si je suis satisfait ou non de l’équipe. Tout est plus facile quand ça tourne plutôt bien. Ça sera dans la difficulté qu’on verra ce qu’on aura dans le bide. »

L’objectif fixé pour la campagne à venir repose sur la régularité et l’exigence collective, avec une volonté farouche de faire du Colisée une citadelle imprenable : « L’objectif sera de gagner le plus de matchs possibles, d’être le plus souverain possible à domicile. Toujours faire mieux, monter des étapes. C’est à nous de se dire après “on n’aurait pas pu faire mieux que ce qu’on a fait”. Si on a des regrets, là c’est un problème… » Avec comme objectif majeur de « jouer un vrai rôle » dans une FIBA Europe Cup inférieure à la BCL affrontée l’année dernière.