« On ne pouvait pas se quitter sur des pleurs », avait teasé la Fédération française de basketball. Ce lundi, la FFBB a publié le 17e et dernier épisode de sa série All-Access consacrée à l'équipe de France féminine pendant la Coupe du monde à Berlin.

Le format, diffusé sur la chaîne YouTube officielle de la fédération, suivait les Bleues au quotidien tout au long du tournoi. Cet ultime volet referme la parenthèse internationale de l'été en se concentrant sur les heures qui ont suivi la fin de la compétition.

Les Françaises ont terminé le tournoi au rang de vice-championnes du monde, battues en finale par les États-Unis (97-79). Un résultat qui place cette campagne parmi les plus abouties de l'histoire récente de la sélection féminine, mais dont l'épisode capte aussi la part de frustration : celle d'un groupe stoppé à une marche du titre mondial.

Le dernier épisode de la série 𝐀𝐥𝐥-𝐀𝐜𝐜𝐞𝐬𝐬 est disponible 🇫🇷



Rendez-vous dès à présent sur la chaine officielle YouTube/FFBB_officiel 📺#PassionnémentBleu | #FIBAWWC pic.twitter.com/foBnsr7Gez — Équipes de France de Basket (@FRABasketball) 15 septembre 2026

Le voyage retour et la conférence de presse au menu

L'épisode s'ouvre sur les images du voyage retour du groupe France. Suivent les séquences de la conférence de presse, passage obligé au terme de toute campagne internationale, ainsi que les séances photos organisées autour de la sélection.

Ces coulisses constituent la matière première de la série depuis son lancement : caméra embarquée dans les déplacements, accès aux moments off, captation de l'ambiance interne au vestiaire et dans les couloirs. Un registre que la FFBB développe désormais de façon systématique à chaque grande compétition, à l'image de ce que produisent la plupart des fédérations et clubs professionnels.

Les derniers moments ensemble avant le retour en club

La fin de l'épisode est consacrée aux derniers instants partagés par les internationales françaises avant de se séparer. Une séquence classique des fins de campagne : chaque joueuse reprend ensuite le chemin de son club, en France ou à l'étranger, pour entamer la saison 2026-2027.

Pour les Bleues, la parenthèse estivale se referme donc définitivement avec ce contenu. La série All-Access, elle, aura accompagné l'ensemble du parcours tricolore dans cette Coupe du monde, de la mise en place du groupe jusqu'à sa dissolution.

L'épisode est accessible dès à présent ci-dessous ainsi que sur la chaîne YouTube de la Fédération française de basket-ball.