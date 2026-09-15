Une légende du basket russe prend sa retraite à 40 ans

Vitaly Fridzon a mis un terme à sa carrière professionnelle. À 40 ans, l'arrière russe quitte les parquets après avoir figuré parmi les joueurs les plus décorés de sa génération dans son pays. Vainqueur de l'EuroLeague en 2016, champion de l'EuroCup en 2012 et sept fois titré en VTB United League, il a également porté les couleurs de la sélection russe lors de ses plus belles années, avec deux médailles de bronze internationales au compteur.

Son annonce marque la fin d'un long parcours entamé au tournant des années 2000 et refermé après deux décennies au plus haut niveau du basket européen.

Russian basketball legend Vitaly Fridzon has announced his retirement at the age of 40.



Fridzon is a bronze medalist of the 2012 London Olympics and EuroBasket 2011, a EuroLeague champion (2016), a EuroCup champion (2012), and a 7-time VTB United League champion. pic.twitter.com/uNSGbdkF5Q — Artem Komarov (@art_basket) 15 septembre 2026

Un palmarès européen bâti au CSKA Moscou

Le point culminant de la carrière de Vitaly Fridzon reste le titre d'EuroLeague conquis avec le CSKA Moscou en 2016. Un sacre continental venu couronner un joueur habitué des rendez-vous les plus relevés de la compétition.

Quatre ans plus tôt, en 2012, il avait déjà soulevé l'EuroCup, deuxième compétition continentale, avec le Khimki Moscou. Sur la scène domestique, son emprise a été encore plus nette : sept titres de champion de VTB United League, la ligue qui rassemble les meilleures formations de Russie et d'Europe de l'Est.

Deux médailles de bronze avec la sélection russe

Avec la Russie, Vitaly Fridzon a connu la plus belle période de l'histoire récente du basket russe. En 2011, il a décroché le bronze à l'EuroBasket, un résultat qui a ouvert la voie à la qualification olympique.

L'année suivante, aux Jeux olympiques de Londres, la sélection russe est de nouveau montée sur le podium en s'emparant de la médaille de bronze. Deux performances qui restent parmi les dernières grandes réussites internationales du basket russe et auxquelles l'arrière a directement contribué.

Une carrière refermée à 40 ans

En annonçant sa retraite à 40 ans, Vitaly Fridzon met fin à une longévité peu commune. Son nom restera associé à la génération russe des années 2010, celle qui a brillé aussi bien en club qu'en sélection.