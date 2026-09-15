Le sélectionneur de la Lituanie démissionne, alors que l’équipe pourrait rater le Mondial 2027

Nouvelle importante dans le basket baltique et européen. Ce mardi 15 septembre, la Fédération lituanienne a officialisé la démission de Rimas Kurtinaitis de son poste d’entraîneur principal de l’équipe nationale. Le technicien de 66 ans ne part pas seul : l’intégralité de son staff technique a également présenté sa démission. Déjà vacillant cet été après une défaite frustrante contre l’Italie où il avait une première fois proposé son départ avant de se rétracter, l’ancien joueur de Chalon ou Angers dans les années 90 tire cette fois définitivement sa révérence.

Huge news from Lithuania, as Rimas Kurtinaitis resigns from his head coach position 😳 More info on what's next for Lithuania's basketball: https://t.co/UVLNf4Lcrb pic.twitter.com/BCvicVfr3r — BasketNews (@BasketNews_com) September 15, 2026

Bilan insuffisant

Dans sa carrière de coach en club, Rimas Kurtinaitis a été trois fois champion de l’EuroCup. Il entraîne depuis 2024 le Sabah BC, club de Jean-Marc Pansa cette saison. Nommé à la tête de la sélection lituanienne en octobre 2024 pour insuffler un nouveau souffle à la Lietuva après plusieurs campagnes internationales manquées, Kurtinaitis laisse derrière lui un bilan en demi-teinte (5e place à l’EuroBasket 2025, de grandes difficultés dans les fenêtres de qualifications au Mondial 2027 depuis). Son bilan depuis l’Euro (matchs officiels + amicaux) s’est avéré fatal : 5 victoires pour 7 défaites.

En difficulté dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2027, la Lituanie est quatrième avec un bilan précaire de 4 victoires pour 4 défaites. À la traîne derrière Turquie (8-0), Serbie (6-2) et Italie (5-3), elle voit la menace d’une élimination se préciser. Notamment car elle n’a pas l’avantage dans les confrontations face à l’Italie (0-2). La défaite de 28 points en août contre la Turquie a fini de rompre le lien de confiance des fans. Le sélectionneur a de toute façon révélé que son départ était prévu depuis juillet. La Fédération lui avait juste demandé de rester pour la fenêtre d’août.

Redresser l’avenir

Les deux dernières fenêtres de novembre et février seront déterminantes. La Lituanie devra engranger le maximum de victoires possibles (2 matchs face à la Serbie, 1 contre la Bosnie et 1 contre la Turquie déjà qualifiée) pour tenter de remonter dans le Top 3 qualificatif. Cela reviendra à la charge du nouveau sélectionneur. Celui-ci sera nommé en novembre, après l’élection du nouveau Président de la Fédération, puisque l’actuel a aussi démissionné. La Lituanie, grande nation du basket international, a toujours participé au Mondial depuis 2002.

Les difficultés de la sélection ont pris une une tournure amère au vu de l’effectif réuni cet été. La Lituanie avait pourtant réussi à aligner une cuvée jeune et talentueuse estampillée NBA avec les arrivées de l’ailier Matas Buzelis et du jeune meneur Kasparas Jakucionis, en plus de l’indéboulonnable Jonas Valanciunas. Censés incarner le renouveau du basket lituanien grâce à leur création individuelle et leur polyvalence, les deux talents nord-américains n’ont pas trouvé leurs marques dans le système rigide de Kurtinaitis.