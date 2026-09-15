Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Le sélectionneur de la Lituanie démissionne, alors que l’équipe pourrait rater le Mondial 2027

Lituanie - En difficulté en 4e place de son groupe de qualification au Mondial 2027, la Lituanie va changer de sélectionneur pour essayer d'inverser la dynamique : Rimas Kurtinaitis a démissionné de ses fonctions.
|
Résumé
Écouter
Le sélectionneur de la Lituanie démissionne, alors que l’équipe pourrait rater le Mondial 2027

Deux ans à la tête de la sélection pour Rimas Kurtinaitis

Crédit photo : FIBA
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Nouvelle importante dans le basket baltique et européen. Ce mardi 15 septembre, la Fédération lituanienne a officialisé la démission de Rimas Kurtinaitis de son poste d’entraîneur principal de l’équipe nationale. Le technicien de 66 ans ne part pas seul : l’intégralité de son staff technique a également présenté sa démission. Déjà vacillant cet été après une défaite frustrante contre l’Italie où il avait une première fois proposé son départ avant de se rétracter, l’ancien joueur de Chalon ou Angers dans les années 90 tire cette fois définitivement sa révérence.

Bilan insuffisant

Dans sa carrière de coach en club, Rimas Kurtinaitis a été trois fois champion de l’EuroCup. Il entraîne depuis 2024 le Sabah BC, club de Jean-Marc Pansa cette saison. Nommé à la tête de la sélection lituanienne en octobre 2024 pour insuffler un nouveau souffle à la Lietuva après plusieurs campagnes internationales manquées, Kurtinaitis laisse derrière lui un bilan en demi-teinte (5e place à l’EuroBasket 2025, de grandes difficultés dans les fenêtres de qualifications au Mondial 2027 depuis). Son bilan depuis l’Euro (matchs officiels + amicaux) s’est avéré fatal : 5 victoires pour 7 défaites.

Lituanie

Derniers résultats

DateMatch
02/07/2026Lituanie 105 - 85 Grande-Bretagne
05/07/2026Italie 87 - 84 Lituanie
28/08/2026Turquie 94 - 66 Lituanie
31/08/2026Lituanie 78 - 73 Bosnie-Herzégovine

En difficulté dans son groupe de qualification pour la Coupe du Monde 2027, la Lituanie est quatrième avec un bilan précaire de 4 victoires pour 4 défaites. À la traîne derrière Turquie (8-0), Serbie (6-2) et Italie (5-3), elle voit la menace d’une élimination se préciser. Notamment car elle n’a pas l’avantage dans les confrontations face à l’Italie (0-2). La défaite de 28 points en août contre la Turquie a fini de rompre le lien de confiance des fans. Le sélectionneur a de toute façon révélé que son départ était prévu depuis juillet. La Fédération lui avait juste demandé de rester pour la fenêtre d’août.

LIRE AUSSI

Redresser l’avenir

Les deux dernières fenêtres de novembre et février seront déterminantes. La Lituanie devra engranger le maximum de victoires possibles (2 matchs face à la Serbie, 1 contre la Bosnie et 1 contre la Turquie déjà qualifiée) pour tenter de remonter dans le Top 3 qualificatif. Cela reviendra à la charge du nouveau sélectionneur. Celui-ci sera nommé en novembre, après l’élection du nouveau Président de la Fédération, puisque l’actuel a aussi démissionné. La Lituanie, grande nation du basket international, a toujours participé au Mondial depuis 2002.

Les difficultés de la sélection ont pris une une tournure amère au vu de l’effectif réuni cet été. La Lituanie avait pourtant réussi à aligner une cuvée jeune et talentueuse estampillée NBA avec les arrivées de l’ailier Matas Buzelis et du jeune meneur Kasparas Jakucionis, en plus de l’indéboulonnable Jonas Valanciunas. Censés incarner le renouveau du basket lituanien grâce à leur création individuelle et leur polyvalence, les deux talents nord-américains n’ont pas trouvé leurs marques dans le système rigide de Kurtinaitis.

Lituanie

Prochains matchs

DateMatch
25/11/2026Lituanie - Serbie
28/11/2026Bosnie-Herzégovine - Lituanie
25/02/2027Lituanie - Turquie
28/02/2027Serbie - Lituanie
Lituanie
Lituanie
Suivre
Image Tom Compayrot
Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit