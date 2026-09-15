Action de tir, fautes flagrantes… : des changements de règles en EuroLeague/EuroCup

À l’aube de lancer sa nouvelle campagne, l’instance EuroLeague a dévoilé une révision majeure de ses règles de jeu, qui s’appliqueront donc en 2026/27 en EuroLeague, en EuroCup et en SuperCoupe EuroLeague. L’objectif est clair : fluidifier les rencontres, clarifier l’arbitrage et sanctionner plus sévèrement les comportements antisportifs et dangereux. L’année dernière, les changements concernaient plutôt l’arbitrage vidéo. Tour d’horizon des grands changements et des ajustements stratégiques à connaître.

Le communiqué complet avec la liste exhaustive des changements pour 2026/27 est à retrouver ici

Définition du tir et protection du tireur

La clarification de l’acte de tir (act of shooting) constitue l’un des volets centraux de ces mises à jour. Désormais, sur un tir en suspension ou en mouvement, l’acte de tir débute précisément au moment où le joueur arme le ballon vers le haut en bougeant ses épaules, à condition de se trouver en zone offensive. Sur une pénétration, la prise d’appui et le ramassage du ballon (gather) déterminent le début de l’action de tir. L’EuroLeague tranche aussi des cas particuliers très discutés :

Le « Rip-Through » : Le contact provoqué latéralement par un attaquant balayant ses bras vers le défenseur ne donnera plus jamais lieu à des lancers francs ; il sera systématiquement sifflé comme une faute au sol.

Le contact provoqué latéralement par un attaquant balayant ses bras vers le défenseur ne donnera plus jamais lieu à des lancers francs ; il sera systématiquement sifflé comme une faute au sol. Le contact sur la main : Un contact après le lâcher du ballon n’est toléré que s’il est mineur et intervient proprement sur la main. Tout contact sur le poignet, l’avant-bras ou le corps reste scrupuleusement sanctionné.

Un contact après le lâcher du ballon n’est toléré que s’il est mineur et intervient proprement sur la main. Tout contact sur le poignet, l’avant-bras ou le corps reste scrupuleusement sanctionné. La zone de réception (« Landing space ») : C’est le changement majeur sur la sécurité. Si un défenseur s’introduit dans l’espace d’atterrissage du tireur et que ce dernier retombe sur son pied, l’action sera immédiatement sanctionnée par une faute disqualifiante (flagrant foul), et non plus par une simple faute antisportive.

Refonte des fautes : disparition de la faute antisportive

Grande nouveauté dans la nomenclature arbitrale : la faute antisportive tire sa révérence sous sa forme traditionnelle, scindée en deux catégories bien distinctes (avec la même réparation aux lancers/possession, mais un impact direct sur la disqualification) :

La faute disruptive ( Disruptive foul ) : Elle sanctionne les fautes tactiques qui coupent le rythme du jeu ou annihilent une contre-attaque sans être violentes. Elle ne compte pas pour l’expulsion automatique.

Elle sanctionne les fautes tactiques qui coupent le rythme du jeu ou annihilent une contre-attaque sans être violentes. Elle ne compte pas pour l’expulsion automatique. La faute flagrante (Flagrant foul) : Elle cible les contacts violents, dangereux ou en dehors de l’esprit du jeu. Elle compte directement pour la disqualification du joueur.

Parallèlement, les fautes techniques sont désormais réparties en deux catégories :

Catégorie 1 (comptabilisées pour l’expulsion) : Elle regroupe le manque de respect envers le corps arbitral, le taunting (provocation), la gêne visuelle d’un adversaire, ainsi que la simulation ( flopping ou fente de faute), immédiatement sanctionnée sans avertissement préalable.

Elle regroupe le manque de respect envers le corps arbitral, le (provocation), la gêne visuelle d’un adversaire, ainsi que la simulation ( ou fente de faute), immédiatement sanctionnée sans avertissement préalable. Catégorie 2 (non disqualifiantes) : Elle inclut les retards de jeu (qui conservent un avertissement préalable), le fait de s’accrocher au cercle après un dunk ou le contre illégal défensif (goaltending) sur le dernier lancer franc.

Un joueur sera ainsi expulsé après l’accumulation de deux fautes techniques de Catégorie 1, deux fautes flagrantes, ou une combinaison des deux. Côté entraîneurs, deux fautes techniques personnelles de Catégorie 1 ou trois attribuées au banc entraîneront l’exclusion immédiate.

Règles spécifiques

L’EuroLeague a également profité de cette annonce pour rappeler certains ajustements spécifiques distincts des règles FIBA standard :