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Six clubs d’ÉLITE 2 déjà éliminés en Coupe de France, les Espoirs de Saint-Quentin encaissent un -49 contre Besançon

Coupe de France - Fin prématurée de l'aventure pour Saint-Quentin, seul club de Betclic ÉLITE aligné au premier tour, et qui a été forcé d'envoyer ses Espoirs à Besançon. C'est aussi fini pour Vichy, La Rochelle, Nantes, Rouen, Châlons-Reims et Évreux.
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Six clubs d’ÉLITE 2 déjà éliminés en Coupe de France, les Espoirs de Saint-Quentin encaissent un -49 contre Besançon

Les Espoirs du SQBB n’ont rien pu faire

Crédit photo : Saint-Quentin Basketball
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La saison 2026/27 est officiellement lancée. Avec 18 matchs au programme ce mercredi 15 septembre, le premier tour de la Coupe de France s’est déroulé, avec plusieurs surprises au rendez-vous. Six clubs d’ÉLITE 2 ont été éliminés — dont trois par des adversaires de NM1 — et même le seul club de Betclic ÉLITE Saint-Quentin, pas aidé par les circonstances.

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Saint-Quentin tombe prématurément, mais sans surprise

Le SQBB est donc le premier gros poisson à tomber dans cette Coupe de France. Mais gros poisson seulement sur le papier, car ce n’est pas vraiment une équipe de Betclic ÉLITE qui s’est présentée sur le parquet de Besançon, club de bas de tableau de NM1 la saison dernière. Le score final (123-74) nécessite forcément du contexte.

Au vu du feuilleton Monaco qui a fortement pénalisé son inter-saison, Saint-Quentin n’a pas été en mesure d’envoyer son équipe professionnelle au complet dans le Doubs, vu que leurs dernières recrues (Matthew Cleveland et Taevion Kinsey) viennent de rejoindre le groupe… aujourd’hui.

Ce sont donc les Espoirs du SQBB qui ont été envoyés au casse-pipe, pour encaisser au final un écart de -35, renforcé par un handicap de -14 au vu des divisions d’écart, même si cela n’avait pas vraiment de sens ce soir. La direction du SQBB avait pourtant tenté de reporter ce match en amont… sans succès.

Trois upsets ÉLITE 2 – NM1

En revanche, Vichy, Nantes et La Rochelle n’ont pas de telles excuses. Ces trois clubs ont été battus par des pensionnaires de NM1, qui avaient certes un bonus de +7 points. La JA Vichy d’Élise Prodhomme est tombée contre le LyonSO de manière assez large (67-56) à cause notamment d’un 2/19 à 3-points. Pour Nantes, cela s’est joué dans le money-time, alors qu’ils avaient quasiment réussi un énorme come-back contre Angers (score final 84-82). Enfin, La Rochelle est tombé contre Toulouse (87-82), dont le projet médiatique prend du galon sportif.

Les trois autres clubs d’ÉLITE 2 éliminés l’ont été par des rivaux de leur propre ligue. Dans le premier derby normand, Le Havre est venu à bout du Rouen (74-73) d’un Jean-Denys Choulet qui se plaignait de l’arbitrage ces derniers jours et qui ne débordait pas d’enthousiasme pour la Coupe de France. L’autre derby normand a vu Caen prendre le dessus sur Évreux (82-79). Enfin, Denain est allé l’emporter à Châlons-Reims (88-80), avec 12 points en 12 minutes d’Oscar Wembanyama pour sa première officielle sous ses nouvelles couleurs.

Dans les autres résultats, Bordeaux est passé tout proche d’un exploit contre Poitiers (79-80), tout comme La Ravoire, finaliste du Trophée Coupe de France en avril, qui a donné du fil à retordre à Antibes (79-85), et Chartres contre Blois (81-83). Le derby alsacien entre Mulhouse et l’ASA est tombé entre les mains de Gries (70-77).

Pas de soucis pour Hyères-Toulon face à Salon-de-Provence (72-98), pour Saint-Chamond face à Saint-Vallier (65-87) grâce aux 31 d’évaluation de Maël Hamon-Crespin, ou pour Orléans contre Loon Plage (77-94). Enfin, les quatre duels intra-NM1 ont vu Challans, Pays de Fougères, Tours et Orchies s’imposer contre respectivement Lorient, Laval, Vitré et Charleville-Mézières.

Coupe de France Masculine – 1er tour
12/09/2026
SAB Sables Vendée Basket
89 92
TAR Tarbes-Lourdes
BER Berck Rang du Fliers
84 69
LEV Levallois
13/09/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
81 63
VDS Val de Seine Basket
15/09/2026
STB Le Havre
74 73
ROU Rouen
ORC Orchies
75 69
CHA Charleville-Méz.
LYO LyonSO
67 56
VIC Vichy
CHA La Ravoire Challes
79 85
ANT Antibes
FOS Fos Provence
AIX Aix-Maurienne
SAL Pays Salonais Basket 13
72 98
HTV Hyères-Toulon
SVB Saint-Vallier
65 87
SCA SCABB
JSA JSA Bordeaux
79 80
POI Poitiers
TOU Toulouse
87 82
ROC La Rochelle
CHA Challans
74 70
LOR Lorient
ANG Angers
NAN Nantes
FOU Pays de Fougères
93 77
LAV US Laval
TOU Tours
92 85
VIT Vitré
CHA Chartres
81 83
BLO Blois
CAE Caen
82 79
EVR Evreux
LOO Loon Plage
77 94
ORL Orléans
BES Besançon
123 74
SQB Saint-Quentin
MUL Mulhouse Mustangs
70 77
ASA Alliance Sport Alsace
CHA Châlons-en-Champagne
80 88
DEN Denain
18/09/2026
REN Rennes
QUI Quimper

 

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Tom Compayrot
Tom Compayrot a rejoint BeBasket en novembre 2023, où il suit de près l’actualité de la NBA. Curieux et rigoureux, il s’intéresse autant aux stars qu’aux rôles clés dans l’ombre, avec l’envie de raconter ce qui fait vibrer la ligue au quotidien. Récemment, il s’est rendu aux Etats-Unis pour couvrir la Draft NBA 2025 sur place et nous faire vivre cet événement majeur de l’intérieur.

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