Six clubs d’ÉLITE 2 déjà éliminés en Coupe de France, les Espoirs de Saint-Quentin encaissent un -49 contre Besançon

La saison 2026/27 est officiellement lancée. Avec 18 matchs au programme ce mercredi 15 septembre, le premier tour de la Coupe de France s’est déroulé, avec plusieurs surprises au rendez-vous. Six clubs d’ÉLITE 2 ont été éliminés — dont trois par des adversaires de NM1 — et même le seul club de Betclic ÉLITE Saint-Quentin, pas aidé par les circonstances.

Saint-Quentin tombe prématurément, mais sans surprise

Le SQBB est donc le premier gros poisson à tomber dans cette Coupe de France. Mais gros poisson seulement sur le papier, car ce n’est pas vraiment une équipe de Betclic ÉLITE qui s’est présentée sur le parquet de Besançon, club de bas de tableau de NM1 la saison dernière. Le score final (123-74) nécessite forcément du contexte.

Au vu du feuilleton Monaco qui a fortement pénalisé son inter-saison, Saint-Quentin n’a pas été en mesure d’envoyer son équipe professionnelle au complet dans le Doubs, vu que leurs dernières recrues (Matthew Cleveland et Taevion Kinsey) viennent de rejoindre le groupe… aujourd’hui.

Ce sont donc les Espoirs du SQBB qui ont été envoyés au casse-pipe, pour encaisser au final un écart de -35, renforcé par un handicap de -14 au vu des divisions d’écart, même si cela n’avait pas vraiment de sens ce soir. La direction du SQBB avait pourtant tenté de reporter ce match en amont… sans succès.

Fin d’aventure en Coupe de France 🔚 Partis avec un désavantage de 14 points, nos Espoirs s’inclinent sur le parquet de Besançon. Bravo à nos jeunes pour leur engagement et pour avoir tout donné sous nos couleurs 💙#Ensemble pic.twitter.com/an12EBZyy8 — Saint-Quentin Basket Ball (@SQBB_Officiel) September 15, 2026

Trois upsets ÉLITE 2 – NM1

En revanche, Vichy, Nantes et La Rochelle n’ont pas de telles excuses. Ces trois clubs ont été battus par des pensionnaires de NM1, qui avaient certes un bonus de +7 points. La JA Vichy d’Élise Prodhomme est tombée contre le LyonSO de manière assez large (67-56) à cause notamment d’un 2/19 à 3-points. Pour Nantes, cela s’est joué dans le money-time, alors qu’ils avaient quasiment réussi un énorme come-back contre Angers (score final 84-82). Enfin, La Rochelle est tombé contre Toulouse (87-82), dont le projet médiatique prend du galon sportif.

Les trois autres clubs d’ÉLITE 2 éliminés l’ont été par des rivaux de leur propre ligue. Dans le premier derby normand, Le Havre est venu à bout du Rouen (74-73) d’un Jean-Denys Choulet qui se plaignait de l’arbitrage ces derniers jours et qui ne débordait pas d’enthousiasme pour la Coupe de France. L’autre derby normand a vu Caen prendre le dessus sur Évreux (82-79). Enfin, Denain est allé l’emporter à Châlons-Reims (88-80), avec 12 points en 12 minutes d’Oscar Wembanyama pour sa première officielle sous ses nouvelles couleurs.

First game, first win ✅ pic.twitter.com/8jFtQYsFuv — Caen Basket Calvados (@CaenBC14) September 15, 2026

Dans les autres résultats, Bordeaux est passé tout proche d’un exploit contre Poitiers (79-80), tout comme La Ravoire, finaliste du Trophée Coupe de France en avril, qui a donné du fil à retordre à Antibes (79-85), et Chartres contre Blois (81-83). Le derby alsacien entre Mulhouse et l’ASA est tombé entre les mains de Gries (70-77).

Pas de soucis pour Hyères-Toulon face à Salon-de-Provence (72-98), pour Saint-Chamond face à Saint-Vallier (65-87) grâce aux 31 d’évaluation de Maël Hamon-Crespin, ou pour Orléans contre Loon Plage (77-94). Enfin, les quatre duels intra-NM1 ont vu Challans, Pays de Fougères, Tours et Orchies s’imposer contre respectivement Lorient, Laval, Vitré et Charleville-Mézières.