La veille de l’ultime recours au CNOSF, Sergii Gladyr espère « qu’au moment de décider, la réalité humaine comptera »

C’est le rendez-vous de la dernière chance pour l’AS Monaco Basket. Ce mercredi 16 septembre au matin, les dirigeants de la Roca Team abattent leur ultime carte administrative devant le Comité National Olympique et Sportif Français (CNOSF) à Paris.

Alors que le début de saison approche à grands pas, le club de la Principauté espère un miracle avec une conciliation favorable pour débloquer sa situation auprès des instances du basket français. À savoir un avis favorable au passage du club monégasque en NM1, alors qu’une décision contraire signerait l’avis de décès de l’ASM, cantonnée à sa section amateur en NM3.

« Mesure la dimension humaine »

Au-delà des critères juridiques et comptables débattus devant les conciliateurs, l’entourage de la Roca Team souhaite mettre en avant la portée sociale et communautaire de cette décision. Dans une déclaration émotionnelle dans les colonnes de Nice-Matin, Sergii Gladyr explique que « des supporters viennent nous parler, nous encourager, nous dire de continuer à nous battre ». Celui-ci espère sincèrement que les décideurs du CNOSF et de la FFBB sauront « mesurer cette dimension humaine ».

Rappelant qu’il y a « des hommes, des femmes, des familles, des emplois, des joueurs, des jeunes et toute une communauté » derrière ce dossier administratif, le technicien monégasque insiste sur le fait que la décision finale aura « des conséquences sur des centaines de personnes directement ou indirectement liées au club, mais aussi sur des milliers de supporters. »

« La Roca Team représente bien plus qu’un simple club »

Joueur de la Roca Team de 2015 à 2019, assistant coach de 2021 à 2026 et enfin coach principal (en Betclic ÉLITE) après le départ Vassilis Spanoulis, Gladyr a tenu à « tirer [son] chapeau à tous [ses] collègues », soulignant que chaque jour, « tout le monde vient travailler en donnant non seulement le maximum, mais aussi en y mettant tout son cœur et toute son âme ».

L’ancien shooteur ukrainien rappelle que malgré l’incertitude, l’implication reste maximale sur le terrain comme dans les bureaux car « pour nous, la Roca Team représente bien plus qu’un simple club », un endroit où beaucoup ont « consacré des années de leur vie. » Il en est forcément l’un des premiers concernés.

Cette fidélité s’étend également à l’effectif sportif, comme l’explique Gladyr en saluant le geste fort des joueurs et de leurs agents qui « continuent, eux aussi, à témoigner leur loyauté et leur confiance envers le club et sa direction ». C’est précisément cette relation de confiance qui a poussé plusieurs éléments à venir s’entraîner dans les infrastructures de l’ASM malgré tout le chamboulement (Axel Toupane, Luka Asceric, Gavin Kensmil…). Un engagement précieux vivement apprécié en interne.

Lire la déclaration entière de Sergii Gladyr ici