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Un premier joueur étranger est arrivé à Monaco, malgré la situation du club

Alors que l'AS Monaco joue sa survie à 14h ce mercredi devant le CNOSF, plusieurs joueurs se préparent dans l'ombre à Gaston-Médecin. Parmi eux, la dernière recrue étrangère du club monégasque, Gavin Kensmil.
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Un premier joueur étranger est arrivé à Monaco, malgré la situation du club

Gavin Kensmil avait accepté de découvrir la NM1 avec Monaco

Crédit photo : Cécile Thomas
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« Avant toute chose, je veux tirer mon chapeau à tous mes collègues », écrit Sergiy Gladyr, dans les colonnes de Nice Matin ce mercredi, alors que le club joue sa survie devant le CNOSF. « Chaque jour, tout le monde vient travailler en donnant non seulement le maximum, mais aussi en y mettant tout son cœur et toute son âme. Malgré les difficultés et l’incertitude, nous sommes là, sur le terrain, comme nos collègues dans les bureaux : nous arrivons tôt et nous repartons tard. Parce que, pour nous, la Roca Team représente bien plus qu’un simple club. »

Les entraînements ont lieu, comme si de rien n’était

Alors que l’avenir de l’AS Monaco s’écrit désormais en pointillés, depuis que la FFBB a refusé ce samedi son engagement en Nationale 1, l’entraîneur ukrainien de la Roca Team anime pourtant les séances collectives, comme si de rien n’était, à Gaston-Médecin…

Sont présents son staff (Manuchar Markoishvili, Mickaël Pivaud) et les joueurs envisagés pour cette saison 2026/27. Les meilleurs jeunes du club, à savoir Kyllian Michée et David Paindepice, mais aussi quelques recrues surdimensionnées pour la Nationale 1 : le champion NBA Axel Toupane, l’international serbe Luka Asceric, l’ancien vichyssois Kenny Kasiama et un premier NJFL, récemment arrivé en Principauté.

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Kensmil, un vétéran de l’ÉLITE 2 

Comme pressenti, Gavin Kensmil (2,01 m, 27 ans) s’était bel et bien engagé en faveur du club de la Principauté avant les mauvaises nouvelles émanant de la Fédération. Ce qui n’a pas empêché le Surinamais de poser ses valises sur les bords de la Méditerranée et de démarrer les entraînements avec l’ASM.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Gavin Kensmil.jpg
Gavin KENSMIL
Poste(s): Ailier Fort
Taille: 201 cm
Âge: 27 ans (29/12/1998)
Nationalités:

Suriname-flag.png
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
15,3
#8
REB
7,9
#4
PD
2,1
#87

Arrivé en France en 2022, à Aix-Maurienne, Gavin Kensmil n’a pas encore connu autre chose que l’ÉLITE 2 dans sa carrière jusque-là. Rookie épatant à AMSB à l’époque (16,3 points à 60% et 8,9 rebonds), il n’a ensuite pas réussi à reproduire ses performances chez une plus grosse écurie, l’Élan Béarnais (9,6 points à 57% et 7,1 rebonds).

Ce qui l’a ensuite envoyé chez des clubs de moindre envergure, Chartres, où il a connu une relégation, puis Rouen, où il a cumulé des bons chiffres (15,3 points à 50%, 7,9 rebonds et 2,1 passes décisives), mais sans toujours séduire par son investissement.

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Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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Un premier joueur étranger est arrivé à Monaco, malgré la situation du club