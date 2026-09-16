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Le BCTM délocalise ses quatre premiers matchs de Boulangère Wonderligue

Son gymnase du Charlaix devant subir des travaux de rénovation, le Basket Club La Tronche Meylan découvrira La Boulangère Wonderligue loin de sa salle habituelle, avec quatre matchs délocalisés à Aix-les-Bains, à plus d'une soixantaine de kilomètres...
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Le BCTM délocalise ses quatre premiers matchs de Boulangère Wonderligue

Le BCTM disputera quatre matchs sur onze à Aix-les-Bains

Crédit photo : BCTM Féminin
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Champion de Ligue 2 et promu en Boulangère Wonderligue pour la première fois de son histoire, le Basket Club La Tronche Meylan découvrira l’élite du basket français dans un cadre particulier.

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Comme annoncé, le club isérois ne pourra pas bénéficier de son gymnase du Charlaix pendant le premier mois de la saison, celui-ci faisant l’objet de travaux de rénovation nécessaires à son homologation. Ainsi, l’équipe de Clément Sanchez va être obligée de s’exiler.

N’ayant pas trouvé de lieu de repli dans la périphérie grenobloise, le BCTM se produira à… 65 kilomètres de La Tronche, du côté d’Aix-les-Bains, où Aix-Maurienne partagera sa Halle Marlioz.

L’antre d’AMSB accueillera donc La Tronche Meylan le temps de quatre matchs, au minimum : lors de la première journée contre Chartres (le 27 septembre) puis face à Toulouse (7 octobre), Landerneau (18 octobre) et Charnay (31 octobre). Ce qui représente déjà plus d’un tiers des rencontres à domicile du promu, avec « seulement » sept matchs restants au Charlaix après.

Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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