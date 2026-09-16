Le BCTM délocalise ses quatre premiers matchs de Boulangère Wonderligue

Champion de Ligue 2 et promu en Boulangère Wonderligue pour la première fois de son histoire, le Basket Club La Tronche Meylan découvrira l’élite du basket français dans un cadre particulier.

Comme annoncé, le club isérois ne pourra pas bénéficier de son gymnase du Charlaix pendant le premier mois de la saison, celui-ci faisant l’objet de travaux de rénovation nécessaires à son homologation. Ainsi, l’équipe de Clément Sanchez va être obligée de s’exiler.

N’ayant pas trouvé de lieu de repli dans la périphérie grenobloise, le BCTM se produira à… 65 kilomètres de La Tronche, du côté d’Aix-les-Bains, où Aix-Maurienne partagera sa Halle Marlioz.

L’antre d’AMSB accueillera donc La Tronche Meylan le temps de quatre matchs, au minimum : lors de la première journée contre Chartres (le 27 septembre) puis face à Toulouse (7 octobre), Landerneau (18 octobre) et Charnay (31 octobre). Ce qui représente déjà plus d’un tiers des rencontres à domicile du promu, avec « seulement » sept matchs restants au Charlaix après.