L’arrivée de Paul George (2,03 m, 36 ans) à Boston n’a rien d’un transfert ordinaire. Les Celtics ont envoyé Jaylen Brown à Philadelphie en juillet pour récupérer l’ancien joueur des Clippers et des Sixers, un échange qui a suscité de nombreuses réactions parmi leurs supporters. Présenté mardi par le C’s, George n’a pas cherché à éluder le sujet et entend désormais répondre sur le terrain.

First look at Paul George putting in work at the Celtics facility. (via @celtics) pic.twitter.com/E8Kchvl9nt — Legion Hoops (@LegionHoops) September 14, 2026

À Boston, l’arrivée de Paul George est forcément associée au départ de Jaylen Brown, MVP des Finales lors du titre NBA remporté en 2024. Le nouveau Celtic assure comprendre la réaction d’une partie du public, très attachée à l’un des principaux artisans du 18e sacre de la franchise.

« Je comprends ma situation. Je comprends à quel point JB comptait pour l’organisation et pour cette ville. Je ne l’ai donc pas pris personnellement », a expliqué Paul George lors de sa conférence de presse, dans des propos rapportés par ESPN.

"We've got an unbelievable roster, unbelievable coach… I've always admired everything Boston has done and stood for." Paul George on what he brings to the table for the @celtics and his excitement about joining the team ☘️ He'll make his debut for Boston on the road against… pic.twitter.com/Vi5iMsp4zw — NBA (@NBA) September 15, 2026

L’enjeu sera désormais sportif. Après plusieurs saisons très perturbées par des blessures avec les Clippers puis Philadelphie, dont une opération du genou avant le dernier exercice, George affirme avoir retrouvé de meilleures sensations. Le 10e choix de la draft 2010 estime avoir laissé derrière lui cette période et pouvoir à nouveau s’appuyer sur ses qualités physiques.

« Je ne suis pas là pour remplacer JB »

Boston compte sur lui pour accompagner Jayson Tatum (2,03 m, 28 ans), qui s’apprête à disputer sa première saison complète depuis sa rupture du tendon d’Achille en mai 2025. Les Celtics ont également recruté Mitchell Robinson, fraîchement titré sous le maillot des Knicks, et Mike Conley afin de remodeler un effectif profondément modifié depuis le sacre de 2024.

Paul George ne présente toutefois pas son arrivée comme une tentative de remplacer directement Jaylen Brown (1,98 m, 29 ans). All-Star à 9 reprises, l’ex-étudiant de Fresno State pense pouvoir permettre à Boston de demeurer ambitieux.

« Je ne suis pas là pour remplacer JB. Mais personnellement, je pense pouvoir nous maintenir dans la course et nous donner une chance de gagner », a-t-il assuré.

Paul George (Philadelphia 76ers) - Paul George (Philadelphia 76ers) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs Paul George Paul George MJ 37 11 PTS 17,3 16,4 REB 5,4 3,9 PD 3,6 3 IN 1,6 1,3 CO 0,4 0,5

À 36 ans et après des dernières saisons marquées par les pépins physiques, Paul George aborde donc ce nouveau chapitre avec une pression particulière. Boston lui demande moins d’effacer le souvenir de Brown que de prouver qu’il peut encore occuper une place centrale au sein d’une équipe visant les premières places à l’Est. Vu à son avantage en playoffs au sortir d’une saison régulière en dents de scie, marquée notamment par une suspension pour dopage, PG peut se montrer confiant. De là à compenser le départ de Jaylen Brown, rien n’est moins sur…