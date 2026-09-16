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Thomas Heurtel bientôt en Grèce ?

Thomas Heurtel pourrait poursuivre sa carrière en Grèce. Libre depuis son départ de l’ASVEL, le meneur français est devenu la priorité de l’AEK Athènes, qui a déjà engagé des discussions avec lui selon le média grec Athletiko.
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Résumé
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Thomas Heurtel bientôt en Grèce ?
Thomas Heurtel pourrait reprendre du service en Grèce
Crédit photo : Guillaume Poumarede
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Thomas Heurtel pourrait rapidement retrouver un club après la fin mouvementée de son deuxième passage à l’ASVEL. Selon les informations d’Athletiko, l’AEK Athènes a placé le meneur français tout en haut de sa liste pour renforcer sa ligne arrière. Les premiers échanges entre les deux parties auraient été positifs, même si aucune offre formelle n’a encore été transmise.

Le club grec recherche un joueur capable d’assumer l’organisation de son attaque et de renforcer un effectif engagé à la fois dans le championnat grec et en Basketball Champions League (BCL). L’entraîneur Dragan Sakota et son staff auraient ainsi fait de l’ancien international français leur cible prioritaire à ce poste.

PROFIL JOUEUR
Thomas Heurtel
Thomas HEURTEL
Poste(s): Meneur
Taille: 189 cm
Âge: 37 ans (10/04/1989)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / Betclic ELITE
PTS
5,1
#181
REB
1,1
#209
PD
4,1
#26

Thomas Heurtel réceptif à l’intérêt de l’AEK Athènes

Toujours selon Athletiko, Thomas Heurtel verrait favorablement la possibilité de rejoindre Athènes. Le projet sportif de l’AEK, qui nourrit notamment de grandes ambitions en BCL, ainsi que le niveau du championnat grec constitueraient deux arguments susceptibles de convaincre le Français. Il formerait un duo d'expérience à la mène avec le Lituanien Lukas Lekavicius (1,80 m, 32 ans).

Des contacts ont eu lieu ces dernières heures dans un climat présenté comme positif par le média grec. À ce stade, l’AEK n’a toutefois pas encore formulé de proposition contractuelle. Le dossier pourrait évoluer prochainement alors que le club souhaite encore compléter son effectif avant le début des compétitions officielles.

Une nouvelle destination après une fin difficile à l’ASVEL

Une arrivée en Grèce permettrait à Thomas Heurtel de rebondir quelques mois après une fin de parcours compliquée à Villeurbanne. Le meneur avait été écarté de la rotation par Pierric Poupet au printemps et n’avait plus joué après le 19 avril. L’ASVEL avait ensuite officialisé son départ en juin, au terme de son deuxième passage dans le Rhône.

En EuroLeague, Heurtel avait néanmoins conservé un rôle important dans la création. Sur les 25 rencontres disputées dans la compétition, l'Agathois avait tourné à 9,2 points, 1,5 rebond et 5,4 passes décisives, avec 37 % de réussite à 3-points

Finaliste de la BCL en mai 2026, signataire de l'ancien n°2 de la Draft Derrick Williams (2,03 m, 35 ans), l'AEK lui offrirait désormais la possibilité de poursuivre sa carrière européenne dans un club qui ambitionne de jouer les premiers rôles de cette compétition qualificative pour la NBA Europe 2027-2028. Avant d’en arriver là, les discussions doivent encore déboucher sur une proposition puis sur un accord entre les deux camps.

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Image Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve
Gabriel Pantel-Jouve est le fondateur et rédacteur en chef de BeBasket, qu’il anime depuis 2010 (sous le nom de Catch & Shoot). Passé par l’Ecole Publique de Journaliste de Tours, puis deux universités en Amérique du Nord, il a pu développer son expertise sur le basket français, de la Ligue Nationale aux divisions amateurs, durant ces 20 dernières années. En parallèle, il est aussi engagé dans le développement de clubs du côté de Montpellier.

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