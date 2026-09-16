A grands coups de milliards, Seattle et Las Vegas se rapprochent de la NBA

L’expansion de la NBA se précise. Réuni cette semaine à New York, le Conseil des Gouverneurs de la grande ligue a de nouveau travaillé sur l’éventuelle arrivée de deux franchises supplémentaires, à Las Vegas et Seattle. Les deux marchés sont officiellement étudiés depuis mars dernier et Adam Silver maintient l’objectif d’une décision avant la fin de l’année 2026. Aucun feu vert définitif n’a toutefois encore été donné.

OTD 16 years ago: Your Seattle Sonics played their final home game Listen to the arena 🔊#BringBackOurSonics pic.twitter.com/LJgZJdWLWO — Seattle Supersonics (@SeattleSonics) April 13, 2024

Sur le plan financier, les montants évoqués sont sans précédent. Selon l’insider NBA d’ESPN Shams Charania, la procédure semble particulièrement avancée dans le Nevada, où plusieurs groupes sont en lice pour intégrer l’Association.

Las Vegas apparaît aujourd’hui comme le dossier le plus avancé alors qu’une nouvelle évaluation des propositions est prévue ce jour.

« La NBA et Adam Silver entrent dans des phases de plus en plus avancées des discussions sur l’expansion. Pour Las Vegas, la prochaine revue des offres est prévue ce jeudi, avant des offres finales peu de temps après. D’après ce que je comprends, les propositions atteignent et pourraient dépasser les 10 milliards de dollars », a expliqué Shams Charania sur ESPN.

Momentum is building for the NBA’s official expansion to 32 teams in the 2028-29 season, with Las Vegas and Seattle joining, per @ShamsCharania. 🚨 Las Vegas’s bid could surpass $10 billion, while Seattle’s bid is projected to be around $7 billion. pic.twitter.com/HoD7mk2QyZ — Polymarket Hoops (@PolymarketHoops) September 15, 2026

Un tel montant placerait cette opération très loin de la dernière expansion de la NBA. En 2004, Robert L. Johnson avait versé 300 millions de dollars de droits d’entrée pour créer les Charlotte Bobcats, devenus depuis les Hornets. Plus de vingt ans plus tard, la valorisation des franchises et les revenus générés par la ligue ont profondément changé l’échelle financière d’un tel projet.

Seattle toujours dans la course

Le dossier de Seattle avance à un rythme différent. La ville dispose déjà de la Climate Pledge Arena, une enceinte qu’Adam Silver estime exploitable rapidement moyennant certaines adaptations pour accueillir une équipe NBA. Cette situation explique aussi pourquoi Las Vegas, où la question de la salle reste davantage ouverte, a occupé une plus grande partie des discussions du Board of Governors cette semaine.

Les montants évoqués pour Seattle sont inférieurs à ceux de Las Vegas, avec une franchise susceptible de se négocier autour de 7 milliards de dollars. Plusieurs groupes travaillent sur une candidature pour ramener une équipe dans la ville, privée de NBA depuis le déménagement des SuperSonics à Oklahoma City en 2008.

« Les discussions concernant Seattle continuent également. Il faut se rappeler que la ligue vise potentiellement la saison 2028-2029 pour le lancement de ces franchises d’expansion », a ajouté Shams Charania.

Un passage à 32 équipes dès 2028 ?

La saison 2028-2029 reste pour l’instant un horizon envisagé et non une date officiellement arrêtée. La NBA doit encore examiner les différentes offres, sélectionner les groupes susceptibles de devenir propriétaires puis soumettre l’expansion à son processus de validation.

Si les deux dossiers aboutissent, la ligue passerait de 30 à 32 franchises. Seattle retrouverait alors une équipe NBA vingt ans après le départ des SuperSonics, tandis que Las Vegas accueillerait pour la première fois une franchise permanente après plus de deux décennies de présence de la ligue dans la ville à travers la Summer League.