Recherche
Recherche
Se connecter
  • À la une
  • Présaison LNB
  • Mon actu
  • Matchs
  • Frenchies
  • Pro Basketball Manager
  • Mes joueurs
  • Collection
  • Scouting
  • Records
  • Équipe de France
  • Interviews
  • CONTACTEZ-NOUS

Un premier crève-cœur à la JL Bourg : un jeune gravement blessé à l’entraînement

En participant à un entraînement avec l'équipe professionnelle de la JL Bourg, le joueur Espoir Louka Milanese s'est rompu les ligaments croisés. Alors qu'il avait pris une autre dimension l'an dernier, sa saison 2026/27 est désormais largement compromise.
|
Résumé
Écouter
Un premier crève-cœur à la JL Bourg : un jeune gravement blessé à l’entraînement

Louka Milanese souffre d’une rupture des ligaments croisés

Crédit photo : Cécile Thomas
MARRE DES PUBS ?

Abonnez-vous pour profiter dès maintenant d'une lecture fluide, rapide et sans aucune pub.

À partir de 5€Essai gratuit

Alors que les kinés de la JL Bourg avaient déjà dû suivre toute la rééducation d’Adrian Nelson la saison dernière, de retour à la compétition ces derniers jours en pré-saison après une rupture des ligaments croisés contractée en août 2025, ils vont malheureusement pouvoir repartir sur un projet similaire cette saison…

Le club bressan a ainsi annoncé que son joueur espoir Louka Milanese (18 ans) s’était rompu les ligaments croisés lors d’un entraînement effectué avec l’effectif professionnel.

Ce qui laisse certainement augurer d’une absence pour l’intégralité de la saison, alors que le jeune frère de Fabio Milanese (Élan Béarnais) était attendu comme l’un des cadres de l’effectif Espoirs, après avoir considérablement haussé son niveau de jeu l’an dernier (voir l’infographie ci-dessous).

Louka Milanese (Espoirs Bourg-en-Bresse) - Louka Milanese (Espoirs Bourg-en-Bresse) · Espoirs ELITE 2024-2025

Louka MilaneseLouka Milanese
MJ2426
PTS3,39,6
REB1,24
PD0,72,2
IN0,51
CO00,2

« Si nous avons réfléchi avec le staff, pour le remplacer, nous avons décidé de faire pleinement confiance à nos jeunes et de redistribuer les cartes », a expliqué l’entraîneur U21 Nicolas Croisy dans les colonnes du Progrès. « Nous aurons donc un groupe plus jeune et moins expérimenté, mais qui donnera encore plus de sens au centre de formation, qui devrait voir certainement éclore des joueurs plus tôt que prévu. »

Pré-sélectionné en équipe de France U18, Louka Milanese avait fêté sa première entrée, et son premier panier chez les pros, le 17 mai dernier contre Gravelines-Dunkerque.

LIRE AUSSI
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

Dites byebye à la publicité et encouragez le travail effectué sur la couverture quotidienne du basket Français !

À partir de 5€Essai gratuit