Un premier crève-cœur à la JL Bourg : un jeune gravement blessé à l’entraînement

Alors que les kinés de la JL Bourg avaient déjà dû suivre toute la rééducation d’Adrian Nelson la saison dernière, de retour à la compétition ces derniers jours en pré-saison après une rupture des ligaments croisés contractée en août 2025, ils vont malheureusement pouvoir repartir sur un projet similaire cette saison…

Le club bressan a ainsi annoncé que son joueur espoir Louka Milanese (18 ans) s’était rompu les ligaments croisés lors d’un entraînement effectué avec l’effectif professionnel.

Notre Espoir Louka Milanese s’est malheureusement blessé au genou lors d’un entraînement avec les Pros et souffre d’une rupture des ligaments croisés. Toute la JL lui apporte son soutien dans cette période et lui souhaite un bon rétablissement. On pense à toi Louka 🏀#WeRedy pic.twitter.com/U4yZAv8gL2 — JL Bourg Basket (@JLBourgBasket) September 16, 2026

Ce qui laisse certainement augurer d’une absence pour l’intégralité de la saison, alors que le jeune frère de Fabio Milanese (Élan Béarnais) était attendu comme l’un des cadres de l’effectif Espoirs, après avoir considérablement haussé son niveau de jeu l’an dernier (voir l’infographie ci-dessous).

Louka Milanese (Espoirs Bourg-en-Bresse) - Louka Milanese (Espoirs Bourg-en-Bresse) · Espoirs ELITE 2024-2025 Comparaison statistique entre deux joueurs Louka Milanese Louka Milanese MJ 24 26 PTS 3,3 9,6 REB 1,2 4 PD 0,7 2,2 IN 0,5 1 CO 0 0,2

« Si nous avons réfléchi avec le staff, pour le remplacer, nous avons décidé de faire pleinement confiance à nos jeunes et de redistribuer les cartes », a expliqué l’entraîneur U21 Nicolas Croisy dans les colonnes du Progrès. « Nous aurons donc un groupe plus jeune et moins expérimenté, mais qui donnera encore plus de sens au centre de formation, qui devrait voir certainement éclore des joueurs plus tôt que prévu. »

Pré-sélectionné en équipe de France U18, Louka Milanese avait fêté sa première entrée, et son premier panier chez les pros, le 17 mai dernier contre Gravelines-Dunkerque.