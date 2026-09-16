[Vidéo] Au cœur de l’installation de Guerschon Yabusele à Athènes

Guerschon Yabusele (2,01 m, 30 ans) poursuit sa découverte d’Athènes. Dans le quatrième épisode de « Summer with the Bear », publié sur sa chaîne YouTube, l’intérieur français ouvre une nouvelle fois les portes de son quotidien. Entre son installation en Grèce, ses premiers entraînements avec le Panathinaïkos et ses réflexions sur son retour en Europe, il raconte les coulisses d’un été qu’il qualifie de l’un des meilleurs de sa vie.

Un choix sportif pensé pour la famille

L’intérieur français explique avoir recherché une ville dans laquelle sa famille pourrait se sentir bien lorsqu’elle le rejoindra. Avant tout, Guerschon a recherché une certaine stabilité pour sa famille. « Dans mes critères, il fallait un contrat sur du long terme (…) minimum c’était 2 ans, pour moi c’était important que mes choix se fassent par rapport à la famille » a-t-il expliqué.

Son installation lui a également permis de découvrir progressivement Athènes. Seul dans un premier temps, il a profité de cette période pour tester différents restaurants et lieux de la capitale grecque. Il a pu être conseillé par deux autres français : Mathias Lessort et Moustapha Fall. En effet, le premier a signé au club grec depuis 3 ans quand le second l’a rejoint cet été.

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Ses premiers entraînements

Sur le terrain, Yabusele s’est également montré satisfait de sa reprise. L’ancien joueur NBA a assuré avoir de bonnes sensations et a estimé que ses premiers entraînements avec le Panathinaïkos se sont bien déroulés. Les infrastructures grecques lui rappellent celles du Real Madrid. Il qualifie notamment les deux clubs comme des tops enseignes d’Europe. Guerschon estime que son jeu est européen, même lorsqu’il a joué en NBA ces deux dernières années. De retour dans un contexte FIBA, certaines règles sont différentes de celles en NBA. De plus, le terrain est plus petit qu’outre Atlantique.

« Il va falloir que je m’adapte à ça (contexte FIBA), forcément il n’y a plus le même espace, quand je vais être dans la raquette ou quand je vais couper (…) là on est en Europe quelqu’un peut rester dans la raquette, il va falloir que je m’adapte à ça », s’est exprimé Guerschon.

Pour rappel, en NBA, il existe une règle qui stipule qu’un défenseur ne peut pas rester plus de trois secondes consécutives dans la raquette.

Un été marqué par le choix du Panathinaïkos

L’un des principaux thèmes de l’épisode est évidemment son choix de rejoindre Athènes. Lorsque le tournage de la série a commencé, Yabusele ne savait pas encore s’il allait poursuivre sa carrière en NBA ou revenir en Europe. Le Panathinaïkos avait toutefois déjà manifesté son intérêt au cours de la saison. Le contexte géographique a notamment été un point important dans sa décision. Le fait d’être en bord de mer a constitué pour lui un environnement idéal, bénéfique pour plein d’aspects.

« Ce qui fait la différence quand tu habites près de la mer, c’est le mental (…) ça fait du bien au cerveau, ça calme un peu (…)

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Laisser une trace

Yabusele évoque sa relation avec son sport. Pour lui, le basket occupe une place centrale dans son quotidien : « Je fais ce que j’aime le plus au monde, le basket c’est plus qu’une passion (…) si je ne fais pas de basket pendant 2-3 jours, c’est quelque chose qui m’empêche de vivre on va dire« . Il a également parlé de ses prochains objectifs, remporter des trophées, devenir une meilleure personne et laisser une trace comme quoi rien n’est impossible.

« Je veux que les gens de souviennent que lui (Yabusele) c’était un basketteur qui a grandi à Dreux, il n’y avait rien qui était écrit pour lui et il est parti cherché les choses (…) Il a réussi à avoir une meilleure vie pour lui et sa famille », s’exprime Guerschon Yabusele.

Le plus important pour « The Bear » est de voir les gens qu’ils aiment heureux, c’est le plus important pour lui. Un message qui résume finalement l’état d’esprit du Français au moment d’entamer cette nouvelle aventure au Panathinaïkos.