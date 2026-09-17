Un meneur de 15 ans quitte le Paris Basketball pour la formation de l’ASVEL

Le centre de formation de l’ASVEL continue de bâtir son effectif. Après avoir convaincu des jeunes internationaux U17 avec Tony Parker, ou encore un Bleuet U16 vice-champion d’Europe, le pôle espoir rhodanien a subtilisé au Paris Basketball l’un de ses tout jeunes talents : Enilce Mabaka, 15 ans. Le meneur évoluera d’abord au sein de l’effectif U18 Élite villeurbannais, à la rentrée.

Meneur de jeu explosif, déjà testé au plus haut niveau jeunes

Né en décembre 2010, Enilce Mabaka (1,88 m) est présenté comme un joueur à la dimension physique et athlétique déjà très présente pour son âge. Capable d’évoluer sur les postes 1 et 2, le jeune Parisien a déjà eu droit à une entrée en Espoirs ELITE la saison dernière : 4 minutes face aux Espoirs de Nancy, le temps d’inscrire 2 points (100% aux tirs), capter 1 rebond et distribuer 1 passe décisive.

PROFIL JOUEUR Enilce MABAKA Âge: 15 ans (08/12/2010) Nationalités: Stats 2025-2026 / Espoirs ELITE PTS 2 #231 REB 1 #231 PD 1 #159

Mais c’est surtout sur la scène européenne que le meneur s’est mis en valeur sous les couleurs du Paris Basketball U18. Invité au tournoi Adidas Next Generation de l’EuroLeague à Bologne, Mabaka s’est illustré face à une opposition de haut rang. Il avait d’ailleurs fini meilleur marqueur de son équipe face au FC Barcelone, avec 13 points en 17 minutes de jeu.

Recrutement estival XXL pour le centre de formation de l’ASVEL

Pour sa deuxième année dans la catégorie U18, Enilce Mabaka poursuivra donc son développement au sein de l’Académie de l’ASVEL. Son arrivée confirme l’immense appétit du club rhodanien sur le marché des hauts potentiels tricolores cet été. Car après avoir restructuré son encadrement technique, avec le retour d’Anthony Brossard à la tête du centre et de l’équipe Espoirs, épaulé par Nils Poulard sur les U18, Villeurbanne a multiplié les signatures.

D’abord chez les U17, avec le meneur Lorenz Sanz (1,86 m, 16 ans), arrivé de la JDA Dijon après avoir remporté la Coupe de France U18 et participé au Mondial U17 sous les ordres de Tony Parker. Egalement internationaux U17, Devon Agot Fortes (1,86 m, 17 ans) en provenance de Saint-Quentin et Yohan Bassoumba (16 ans) en provenance de Caen ont rejoint la formation.

Vice-champion d’Europe U16, Emmanuel Destom Alger (2,01 m, 16 ans) revient pour sa part en France après avoir été débauché de la Masia du FC Barcelone. L‘arrivée d’Enilce Mabaka prolonge ainsi ce recrutement important, et assure une certaine longueur de rotation sur les lignes arrières rhodaniennes.