« Une belle journée » pour Thomas Heurtel, qui annonce lui-même son nouveau club

Tous les signaux sont au vert, ou plutôt au Jaune et Noir, pour le prochain défi de Thomas Heurtel (1,89 m, 37 ans). Quelques jours après des rumeurs émanant de la presse hellénique, l’ancien meneur de l’ASVEL a lâché un indice plus qu’évident sur son prochain défi. « Une belle journée », selon ses propres mots sur Instagram.

Une destination mise en évidence

Sur le réseau social, le meneur de 37 ans n’a en effet laissé que très peu de place au doute. Dans une story publiée aux alentours de 14 heures, l’international français a diffusé le message « Une belle journée » en grec, accompagné d’un drapeau local, d’émojis cœur jaune et noir, ainsi que de la date symbole « 13/4/1924 ».

Un clin d’œil direct à la date de fondation historique de l’AEK Athènes par des réfugiés grecs de Constantinople, le tout sublimé par les couleurs traditionnelles du club. Un teasing soigneusement orchestré qui vient confirmer les révélations du média grec Athletiko, qui indiquait déjà que le natif d’Agde figurait tout en haut de la liste des dirigeants athéniens.

Saison délicate à l’ASVEL

Son rebond sous le soleil hellénique vient emboîter le pas à une saison 2025-2026 assez délicate sous les couleurs de l’ASVEL. Revenu à Villeurbanne à l’été 2025 pour un deuxième passage dans le Rhône et disputer l’EuroLeague, il avait été écarté du groupe professionnel par l’entraîneur Pierric Poupet à la suite d’un différend à l’entraînement, ne disputant plus la moindre minute depuis le 19 avril dernier.

PROFIL JOUEUR Thomas HEURTEL Poste(s): Meneur Taille: 189 cm Âge: 37 ans (10/04/1989) Nationalités: Stats 2025-2026 / EuroLeague PTS 9,2 #92 REB 1,5 #243 PD 5,4 #7

Son bilan statistique traduit cette année contrastée : très modeste en Betclic ELITE avec 5,1 points (à 32,7% aux tirs), 1,1 rebond et 4,1 passes décisives en 15 minutes de moyenne sur 10 rencontres, mais plus consistant sur la scène européenne. En EuroLeague, le meneur affichait tout de même 9,2 points, 1,5 rebond et 5,4 passes en 19 minutes sur 25 matchs. Malgré le changement de coach à la tête du club, il n’a pas été conservé pour entamer la nouvelle page du projet villeurbannais.

En BCL avec Derrick Williams

C’est désormais vers l’AEK Athènes que se tourne Thomas Heurtel pour trouver un nouveau souffle. Le club athénien vise les premiers rôles en championnat grec ainsi qu’en Basketball Champions League, au terme d’un recrutement estival important. En plus de Thomas Heurtel, l’AEK a notamment fait venir Derrick Williams (2,03 m, 35 ans).

Ancien 2e choix de la Draft NBA 2011, l’ailier fort américain est un autre renfort de poids. Leur association d’expérience promet d’apporter beaucoup de maîtrise sur les parquets européens…