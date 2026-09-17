Victor Wembanyama désigné comme le nouveau visage de la NBA devant LeBron James

Victor Wembanyama (2,24 m, 22 ans) est-il déjà devenu le visage de la NBA ? Pour Stephen A. Smith, la réponse est désormais claire. Interrogé par VT Gen Z, le journaliste américain d’ESPN a placé le Français des San Antonio Spurs devant LeBron James (2,03 m, 41 ans), tout en rappelant le statut particulier conservé par ce dernier après plus de deux décennies dans la ligue.

Victor Wembanyama, Tobias Harris, and Harrison Barnes gathered at De'Aaron Fox’s house in Houston to put in work. 🔥 Building team chemistry (via @spurs) pic.twitter.com/ptsiKXfuRO — Hoop Central (@TheHoopCentral) September 8, 2026

Après avoir longtemps considéré le quadruple MVP comme la figure centrale du championnat, Stephen A. Smith estime que le passage de témoin a eu lieu. « À cet instant précis, je pense que c’est Victor Wembanyama », a-t-il déclaré.

Un constat qui intervient après une troisième saison NBA particulièrement marquante pour l’international français. Victor Wembanyama a en effet réussi l’exploit de remporter le trophée de défenseur de l’année, de terminer 3e à l’élection du MVP et, surtout, de mener San Antonio jusqu’aux Finales NBA. Une campagne exceptionnelle venue propulser le 1er choix de la draft NBA 2023 vers les sommets de l’Association.

Stephen A Smith was asked who he thinks is the face of the NBA: “Believe it or not, I think at this particular moment in time it’s Victor Wembanyama. But up until he arrived, I think you could still make an argument it was LeBron James. I think LeBron James is still the… pic.twitter.com/v2sHabVVFB — Wemby Alien Era (@WembyAlienEra) September 16, 2026

Le journaliste américain n’a toutefois pas présenté cette évolution comme une disparition de LeBron James du paysage. Stephen A. Smith a en effet tenu à nuancer son propos en rappelant la place toujours particulière du King dans la ligue. « Je pense que LeBron reste la figure prééminente de la NBA au regard de son palmarès, de son parcours et de sa longévité, mais Wembanyama est clairement arrivé », a-t-il expliqué.

LeBron James (Los Angeles Lakers) - Victor Wembanyama (San Antonio Spurs) · NBA 2025-2026 Comparaison statistique entre deux joueurs LeBron James Victor Wembanyama MJ 59 65 PTS 20,8 24,9 REB 6,1 11,4 PD 7,3 3,1 IN 1,2 1 CO 0,5 3,1

L’insider souligne ainsi son palmarès, sa longévité et son influence construite depuis son arrivée en NBA en 2003. À ses yeux, le nouveau statut de Victor Wembanyama cohabite encore avec celui de son aîné. Bien qu’il considère que « l’ère Wemby est bel et bien arrivée ».

Une déclaration d’autant plus notable que le même Stephen A. Smith désignait encore Anthony Edwards (1,93 m, 25 ans), en février dernier, comme celui appelé à devenir le visage de la NBA après la retraite de LeBron James. Les performances de Victor Wembanyama et le parcours des Spurs jusqu’aux finales semblent donc avoir fait évoluer son jugement au cours des derniers mois.