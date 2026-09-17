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Pau l’emporte face à San Sebastian et Corentin Falcoz

Pré-saison - L’Élan Béarnais s'est imposé ce mercredi 16 septembre contre les basques de San Sebastian à l'occasion de l'avant-dernier match de préparation (92-87). Un succès glané à domicile qui fait du bien avant un dernier match de préparation et un début de saison de Betclic ÉLITE sur le parquet de Nanterre 92 le 26 septembre prochain.
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Pau l’emporte face à San Sebastian et Corentin Falcoz

Joshua Mballa a brillé face à San Sebastian

Crédit photo : Élan Béarnais Pau-Lacq-Orthez
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Après l’annulation de la rencontre contre le Boulazac Basket Dordogne, l’Élan Béarnais affrontait les basques de San Sebastian. Un avant-dernier match de préparation qui s’est soldé par un succès au Palais des Sports (92-87). Une bonne répétition avant un dernier match de préparation avant de rentrer dans le grand bain de la Betclic ÉLITE au Palais des Sports Maurice Thorez de Nanterre le 26 septembre prochain.

Joshua Mballa, l’homme fort de l’Élan Béarnais sur cette préparation

Après une très grosse entame de match (11-4), les joueurs de Mickaël Hay ont vu leurs adversaires revenir peu à peu dans la partie. Si les basques ont fait preuve d’une belle résistance dans ces premières minutes, les coéquipiers d’un Joshua Mballa au four et au moulin (17 points et 6 rebonds) ont rapidement pris les commandes dans cette rencontre. A l’issue de dix premières minutes globalement maîtrisées, Pau a viré en tête (22-16). En s’appuyant sur une très bonne circulation de balle et un secteur intérieur dominant, les Palois ont compté jusqu’à 11 longueurs d’avance au cœur de cette première mi-temps (47-36, 18′). L’intensité défensive imposé par les Béarnais a aussi déterminante dans ce match, permettant à Pau de se mettre rapidement à l’abri d’un retour espagnol. Grâce à un nouveau coup d’accélérateur juste avant la pause, l’Élan est rentré aux vestiaires avec 16 points d’avance (54-38).

Un succès et quelques frayeurs en fin de match

Revenus sur le parquet avec de meilleures intentions, les basques de San Sebastian ont d’abord comblé l’écart avant de reprendre un éclat. Sous l’impulsion d’un Thomas Cornely inspiré et altruiste (11 points et 8 passes décisives), les Palois ont repris leur marche en avant (64-45, 25′). Plus agressifs sur le porteur de balle et adroits sous le cercle comme à longue distance, les joueurs de Mickaël Hay ont su contrôler le rythme de cette rencontre et ainsi se rendre la tâche plus facile. En tête de 12 points après trente minutes de qualité (73-61), les Palois ont pourtant vu leur avance fondre comme neige au soleil. San Sebastian n’a jamais renoncé, revenant à 4 petits points de Pau à quatre minutes de la fin (77-73, 36′). Une fin de match tendue mais parfaitement négociée par les Béarnais.

Une belle victoire avant un dernier match de préparation et une reprise du championnat sur le parquet de Nanterre 92 le 26 septembre prochain. Seul petit bémol, la sortie sur blessure de Juwan Gary au cours de la partie.

 

Image Dimitri VOITURIN
Dimitri VOITURIN
Dimitri Voiturin est passionné de sport, de musique et de cinéma. Sur BeBasket, il partage sa vision du basket avec sensibilité et sincérité. À travers ses mots, il raconte le jeu comme un moyen d’évasion, toujours avec le souci de transmettre une émotion. Il a également participé au relais de la flamme olympique lors des Jeux Olympiques de Paris 2024, un honneur raconté sur BeBasket. Après avoir pratiqué le basket fauteuil pendant quelques années, il partage aussi sa passion pour cette discipline et prône ainsi l'inclusion dans le sport.

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