Affaire de violences au Pôle France : l’INSEP et la FFBB sortent du silence

24 heures après nos révélations concernant de graves faits de violences physiques et psychologiques subies par plusieurs nouveaux arrivants au Pôle France, les institutions sont sorties du silence. Ce mercredi 16 septembre, l’INSEP et la Fédération Française de Basketball (FFBB) ont publié une prise de parole officielle conjointe. Les deux instances répondent publiquement à l’affaire, confirmant la gravité des événements et annonçant une batterie de mesures conservatoires ainsi qu’une saisie de la justice. Sans pour autant donner plus de détails sur les circonstances ou sur les concernés.

L’onde de choc contraint l’INSEP à la fermeté

Ce bizutage violent s’est déroulé à l’internat de l’INSEP dans la nuit du dimanche 13 au lundi 14 septembre. Des coups ont été portés par des pensionnaires plus âgés sur les nouveaux arrivants. En réponse directe à ces fuites et à la gravité de la situation, l’INSEP et la FFBB indiquent avoir été informés de « faits d’une particulière gravité, susceptibles de relever de violences et de pratiques de bizutage ».

Afin de couper court à l’escalade et de protéger les victimes, l’INSEP a immédiatement appliqué des « mesures conservatoires d’éloignement à l’encontre de plusieurs pensionnaires mineurs identifiés », conduisant à l’exclusion provisoire de plusieurs jeunes du Pôle. Le temps de mener « une enquête administrative » interne, visant à établir précisément les faits et les responsabilités. La FFBB « engagera, au regard des éléments établis par l’enquête, toutes les procédures relevant de sa compétence. »

Signalement au procureur et accompagnement des familles

Soucieuse d’apporter une réponse judiciaire à la mesure du scandale soulevé, l’instance fédérale a choisi d’aller plus loin. Le DTN Alain Contensoux et le président de la FFBB Jean-Pierre Hunckler ont « procédé à un signalement auprès du procureur de la République au titre de l’article 40 du Code de procédure pénale ».

Cet article de loi est le suivant : « Toute autorité constituée, tout officier public ou fonctionnaire qui, dans l’exercice de ses fonctions, acquiert la connaissance d’un crime ou d’un délit est tenu d’en donner avis sans délai au procureur de la République et de transmettre à ce magistrat tous les renseignements, procès-verbaux et actes qui y sont relatifs. » Il appartient désormais aux autorités administratives et judiciaires d’évaluer les suites pénales à donner à ce dossier.

Sur le plan humain, la FFBB indique travailler en lien étroit avec l’INSEP pour accompagner les victimes touchées physiquement et psychologiquement : « La FFBB a informé les familles des polistes et leur a proposé des dispositifs d’accompagnement, notamment psychologique. »

Tolérance zéro face à la « tradition » et impact immédiat sur la NM1

Face aux dérives de vestiaire dénoncées, les instances ont tenu à recadrer fermement le comportement de leurs futurs professionnels : « La FFBB rappelle avec la plus grande fermeté qu’aucune tradition, aucun rite d’intégration ni aucune logique de groupe ne peuvent justifier des actes humiliants, dégradants ou violents. Les pratiques de bizutage sont interdites et susceptibles de constituer une infraction pénale. »

Conséquence directe de cet électrochoc institutionnel et du départ conservatoire des joueurs impliqués, le cadre sportif est provisoirement suspendu : la rencontre de NM1 qui devait opposer le Pôle France (qui a basculé en Poule A) à Berck ce week-end a été officielle « reportée à une date ultérieure ». En effet, le Pôle France aurait dû composer sans ses huit exclus des générations 2009 et 2010, qui devaient prendre les rênes de l’équipe cette année après le départ des 2008. Sans compter l’impact psychologique de toute cette affaire.

(BeBasket a fait le choix de ne pas mentionner l’identité des joueurs concernés par les procédures disciplinaires, ceux-ci étant mineurs.)