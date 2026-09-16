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Romain Hoeltzel absent longue durée, un pigiste devrait arriver à Aix-Maurienne

Romain Hoeltzel est indisponible environ deux mois. Le joueur d'Aix-Maurienne est blessé à la cheville, ce qui va inciter le club savoyard à recruter un pigiste médical pour les premiers matchs d'ÉLITE 2.
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Romain Hoeltzel absent longue durée, un pigiste devrait arriver à Aix-Maurienne
Romain Hoeltzel ne devrait pas démarrer sa saison avant novembre
Crédit photo : Cécile Thomas
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Le début de saison s'annonce compliqué pour Aix-Maurienne. Pour cause, Romain Hoeltzel sera éloigné des parquets pendant environ deux mois en raison d'une blessure à la cheville, un dossier suivi de longue date par AMSB et qui aboutira sur une absence de deux mois.

Le joueur avait pourtant pris part à la préparation estivale (4 points et 3 passes décisives de moyenne en quatre rencontres). Sa blessure oblige le club savoyard à se pencher sur le marché pour trouver une solution de remplacement, sous la forme d'un pigiste médical.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Romain Hoeltzel.jpg
Romain HOELTZEL
Poste(s): Meneur
Taille: 183 cm
Âge: 22 ans (01/07/2004)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / ELITE 2
PTS
6,4
#178
REB
1,8
#211
PD
3,5
#37

Une absence qui tombe mal

Deux mois d'indisponibilité, cela signifie une grande partie de la première phase du championnat manquée. Pour un club habitué à évoluer avec une rotation resserrée, la perte d'un élément du groupe pèse immédiatement sur l'équilibre de l'effectif. Aix-Maurienne doit donc composer sans lui pour les premières journées d'ELITE 2, une période souvent déterminante dans la construction d'une saison.

À titre plus personnel, Romain Hoeltzel aura notamment la douleur de rater son retour à l'Alliance Sport Alsace. Originaire de Gries, licencié depuis le baby-basket au BCGO, l'enfant du pays était attendu par toute la Forest Arena le 30 octobre prochain. Un délai qui parait trop court pour être rétabli.

Théo Léon ne sera pas la solution

Sparring-partner à Aix-Maurienne depuis le début du mois de septembre, l'ancien capitaine Théo Léon aurait pu constituer une piste plausible pour assurer la pige médicale. Mais selon nos informations, il ne serait pas le joueur choisi par les dirigeants savoyards, qui ont opté pour un autre dossier.

Le Savoyard d'origine était présent avant la blessure de Romain Hoeltzel et a même disputé les deux dernières rencontres amicales avec AMSB. Pas suffisant, toutefois, pour lui permettre de revenir en ÉLITE 2.

PROFIL JOUEUR
Photo_Basketball_Player-Theo Leon.jpg
Theo LEON
Poste(s): Meneur
Taille: 180 cm
Âge: 34 ans (16/08/1992)
Nationalités:
drapeau-france-carre.jpg
Stats 2025-2026 / NM1
PTS
7,2
#218
REB
2,4
#235
PD
6,6
#3
Theo Leon
Theo Leon
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