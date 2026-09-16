Ateba, Hamon-Crespin, La Ravoire-Challes, Wembanyama : les performances à retenir du premier tour de la Coupe de France

S’il reste deux matchs à disputer vendredi (Fos – Aix-Maurienne et Rennes – Quimper), le premier tour de la Coupe de France a été marqué par plusieurs performances notables. En voici une liste non exhaustive.

Les points :

Fabien Ateba

Pour le premier match officiel en France de la saison 2026/27, Fabien Ateba a gratifié le public des Sables d’Olonne, qui s’en serait bien passé, d’un carton…

Alors qu’il n’avait atteint qu’une seule fois la barre des 30 points à l’échelon professionnel, le cousin de Nicolas Batum est monté à 37 unités, avec une sacrée adresse (8/12 aux tirs, 15/16 aux lancers-francs).

« Je prends ce que le match m’a donné. J’ai la confiance de l’équipe, c’est plus facile de jouer dans ces conditions. Je suis fier, c’est mon record de points au niveau pro, après 40 points en espoirs », a-t-il confié à La Nouvelle République des Pyrénées.

En Coupe de France, on n’avait plus vu une telle performance depuis septembre 2022, lorsque Quentin Diehl (Mulhouse) avait passé 40 points à la défense de l’Alliance Sport Alsace.

Les joueurs les plus prolifiques du premier tour : Fabien Ateba : 37 points Maël Hamon-Crespin et JaCobi Wood : 26 points Keaston Willis : 25 points

Les rebonds :

Maxime Djo Ebala

Ancien intérieur du circuit professionnel (six saisons de NM1), engagé dans sa troisième saison en NM2 avec La Ravoire, Maxime Djo Ebala a tenu la dragée haute à la raquette d’Antibes avec un joli double-double (13 points à 4/14 et 12 rebonds).

Au-delà de sa simple copie individuelle, c’est toute la performance collective de La Ravoire-Challes qui est à mettre en valeur. Petit Poucet de la Coupe, seul représentant de NM2 (eu égard à son statut de finaliste du Trophée Coupe de France), le club savoyard a fait trembler Antibes jusqu’au bout.

Dans les cordes à la 15e minute (30-45), alors qu’il était parti avec 14 longueurs d’avance, le LRCB a poussé les Sharks à une fin de match tendue (71-71, 37e minute), remportant la deuxième mi-temps à la régulière (37-33). Crucifiée par des gros tirs antibois dans le final, La Ravoire a frôlé un exploit considérable.

« On savait que ce serait un match difficile, qui se jouerait sur l’intensité », a réagi le pivot camerounais au micro de Savoie News. « Ils sont quand même deux niveaux au-dessus de nous. Les 14 points d’avance nous ont permis de nous accrocher, malgré un creux dans le premier quart-temps, mais on a su très bien tenir la deuxième mi-temps. »

Les passes décisives :

Yanis Harrath et Stellan Rajaofera

Avec 11 passes décisives chacun, Yanis Harrath (Fougères) et Stellan Rajaofera (Hyères-Toulon) ont établi la meilleure marque statistique dans le domaine pour ce premier tour de Coupe de France.

Presque une habitude pour le nouveau meneur breton, qui était déjà monté à 13 offrandes la saison dernière en NM1 contre Vitré. Et une jolie promesse pour le revenant croato-suédois, qui n’avait plus évolué en France depuis 2023. Alors qu’Axel Julien a subi une alerte au mollet au bout de trois minutes à Salon-de-Provence, il a pris avec brio les rênes du jeu varois pour mener le HTV vers une qualification tranquille.

Et les jeunes ?

Alors que certaines équipes n’abordent pas toujours les matchs de Coupe de France à fond, conscientes de n’avoir aucune chance d’aller à Bercy, plusieurs jeunes ont pourtant profité de ce premier tour pour très bien lancer leur saison.

C’est notamment le cas de l’un des prospects les plus scrutés de l’exercice à venir : Oscar Wembanyama, nouvellement arrivé à Denain.

Utilisée avec parcimonie lors de la belle victoire nordiste à Champagne Basket (12 minutes), l’ancien strasbourgeois a été extrêmement rentable, avec une fiche de statistiques très bien remplie (12 points à 4/8, 3 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 2 contres pour 17 d’évaluation).

Du haut de ses 22 ans, Maël Hamon-Crespin n’est plus exactement un prospect, mais l’ancien parisien doit passer la vitesse supérieure. Revenu au SCABB après un crochet d’un an à Champagne Basket, il a prouvé mardi qu’il en avait la capacité.

Dans l’antre de Saint-Vallier, le Mosellan a dominé avec 26 points à 8/15, 10 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes. Pour un très joli 31 d’évaluation.

Auteur d’une première saison professionnelle discrète l’an dernier (4,7 points à 37%), Auguste Cagnet a fait exploser les compteurs dès sa première sortie de l’an II.

Bien sûr, l’opposition est à relativiser, puisque Besançon a reçu les Espoirs de Saint-Quentin (123-74). Mais l’ancien monégasque en a profité pour faire le plein de confiance avec 24 points à 11/17, 10 rebonds et 2 passes décisives en seulement 20 minutes. À confirmer dès vendredi à LyonSO, face à des pros cette fois.

À LyonSO, Auguste Cagnet croisera notamment le fer avec Anatole Humeau, ce qui lui rappellera certainement ses deux finales du Trophée du Futur perdues avec l’AS Monaco face à la JL Bourg en 2024 et 2025.

Double MVP du Trophée du Futur, l’Isérois a connu une première saison professionnelle extrêmement éprouvante au SCABB. Engagé dans un double projet, il n’a fini pas été aligné en NM1, et a très peu joué en ÉLITE 2 (1,5 point de moyenne en 9 minutes).

Parti à LyonSO, l’ancien bressan a retrouvé le sourire dès le premier match officiel de la saison : un exploit contre Vichy en Coupe de France (67-56), agrémenté d’une solide copie personnelle : 13 points à 6/8, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 22 d’évaluation en 28 minutes.

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