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Ateba, Hamon-Crespin, La Ravoire-Challes, Wembanyama : les performances à retenir du premier tour de la Coupe de France

Alors que le premier tour de la Coupe de France s'est déroulé ces derniers jours, et se terminera vendredi avec deux affiches, retour sur les performances qui ont marqué les 1/64e de finale...
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Résumé
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Ateba, Hamon-Crespin, La Ravoire-Challes, Wembanyama : les performances à retenir du premier tour de la Coupe de France

37 points pour Fabien Ateba, la meilleure performance en Coupe de France depuis 2022 !

Crédit photo : Guillaume Poumarède
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S’il reste deux matchs à disputer vendredi (Fos – Aix-Maurienne et Rennes – Quimper), le premier tour de la Coupe de France a été marqué par plusieurs performances notables. En voici une liste non exhaustive.

Les points :
Fabien Ateba

Pour le premier match officiel en France de la saison 2026/27, Fabien Ateba a gratifié le public des Sables d’Olonne, qui s’en serait bien passé, d’un carton…

Alors qu’il n’avait atteint qu’une seule fois la barre des 30 points à l’échelon professionnel, le cousin de Nicolas Batum est monté à 37 unités, avec une sacrée adresse (8/12 aux tirs, 15/16 aux lancers-francs).

Fabien ATEBA
Fabien ATEBA
37
PTS
3
REB
3
PDE
Logo Coupe de France Masculine
SAB
89 92
TAR

« Je prends ce que le match m’a donné. J’ai la confiance de l’équipe, c’est plus facile de jouer dans ces conditions. Je suis fier, c’est mon record de points au niveau pro, après 40 points en espoirs », a-t-il confié à La Nouvelle République des Pyrénées.

En Coupe de France, on n’avait plus vu une telle performance depuis septembre 2022, lorsque Quentin Diehl (Mulhouse) avait passé 40 points à la défense de l’Alliance Sport Alsace.

Les joueurs les plus prolifiques du premier tour :

  1. Fabien Ateba : 37 points
  2. Maël Hamon-Crespin et JaCobi Wood : 26 points
  3. Keaston Willis : 25 points

Les rebonds :
Maxime Djo Ebala

Ancien intérieur du circuit professionnel (six saisons de NM1), engagé dans sa troisième saison en NM2 avec La Ravoire, Maxime Djo Ebala a tenu la dragée haute à la raquette d’Antibes avec un joli double-double (13 points à 4/14 et 12 rebonds).

Maxime DJO EBALA
Maxime DJO EBALA
13
PTS
12
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
CHA
79 85
ANT

Au-delà de sa simple copie individuelle, c’est toute la performance collective de La Ravoire-Challes qui est à mettre en valeur. Petit Poucet de la Coupe, seul représentant de NM2 (eu égard à son statut de finaliste du Trophée Coupe de France), le club savoyard a fait trembler Antibes jusqu’au bout.

Dans les cordes à la 15e minute (30-45), alors qu’il était parti avec 14 longueurs d’avance, le LRCB a poussé les Sharks à une fin de match tendue (71-71, 37e minute), remportant la deuxième mi-temps à la régulière (37-33). Crucifiée par des gros tirs antibois dans le final, La Ravoire a frôlé un exploit considérable.

Maxime Djo Ebala et La Ravoire ont fait trembler Antibes (photo : Cécile Thomas)

« On savait que ce serait un match difficile, qui se jouerait sur l’intensité », a réagi le pivot camerounais au micro de Savoie News. « Ils sont quand même deux niveaux au-dessus de nous. Les 14 points d’avance nous ont permis de nous accrocher, malgré un creux dans le premier quart-temps, mais on a su très bien tenir la deuxième mi-temps. » 

Les joueurs les plus prolifiques du premier tour :

  1. Maxime Djo Ebala : 12 rebonds
  2. Jubrile BeloAntoine Bibollet-Ruche et Mario Tonji : 11 rebonds

Les passes décisives :
Yanis Harrath et Stellan Rajaofera

Avec 11 passes décisives chacun, Yanis Harrath (Fougères) et Stellan Rajaofera (Hyères-Toulon) ont établi la meilleure marque statistique dans le domaine pour ce premier tour de Coupe de France.

Presque une habitude pour le nouveau meneur breton, qui était déjà monté à 13 offrandes la saison dernière en NM1 contre Vitré. Et une jolie promesse pour le revenant croato-suédois, qui n’avait plus évolué en France depuis 2023. Alors qu’Axel Julien a subi une alerte au mollet au bout de trois minutes à Salon-de-Provence, il a pris avec brio les rênes du jeu varois pour mener le HTV vers une qualification tranquille.

Yanis HARRATH
Yanis HARRATH
6
PTS
1
REB
11
PDE
Logo Coupe de France Masculine
FOU
93 77
LAV
Stellan RAJAOFERA
Stellan RAJAOFERA
7
PTS
4
REB
11
PDE
Logo Coupe de France Masculine
SAL
72 98
HTV

Les joueurs les plus prolifiques du premier tour :

  1. Yanis Harrath et Stellan Rajaofera : 11 passes décisives
  2. Tom Le RouxLudovic Beyhurst et Gaetan Meyniel : 10 passes décisives

Et les jeunes ? 

Alors que certaines équipes n’abordent pas toujours les matchs de Coupe de France à fond, conscientes de n’avoir aucune chance d’aller à Bercy, plusieurs jeunes ont pourtant profité de ce premier tour pour très bien lancer leur saison.

C’est notamment le cas de l’un des prospects les plus scrutés de l’exercice à venir : Oscar Wembanyama, nouvellement arrivé à Denain.

Utilisée avec parcimonie lors de la belle victoire nordiste à Champagne Basket (12 minutes), l’ancien strasbourgeois a été extrêmement rentable, avec une fiche de statistiques très bien remplie (12 points à 4/8, 3 rebonds, 1 passe décisive, 3 interceptions et 2 contres pour 17 d’évaluation).

Oscar WEMBANYAMA
Oscar WEMBANYAMA
12
PTS
3
REB
1
PDE
Logo Coupe de France Masculine
CHA
80 88
DEN

 

Du haut de ses 22 ans, Maël Hamon-Crespin n’est plus exactement un prospect, mais l’ancien parisien doit passer la vitesse supérieure. Revenu au SCABB après un crochet d’un an à Champagne Basket, il a prouvé mardi qu’il en avait la capacité.

Dans l’antre de Saint-Vallier, le Mosellan a dominé avec 26 points à 8/15, 10 rebonds et 3 passes décisives en 28 minutes. Pour un très joli 31 d’évaluation.

Maël HAMON-CRESPIN
Maël HAMON-CRESPIN
26
PTS
10
REB
3
PDE
Logo Coupe de France Masculine
SVB
65 87
SCA

Auteur d’une première saison professionnelle discrète l’an dernier (4,7 points à 37%), Auguste Cagnet a fait exploser les compteurs dès sa première sortie de l’an II.

Bien sûr, l’opposition est à relativiser, puisque Besançon a reçu les Espoirs de Saint-Quentin (123-74). Mais l’ancien monégasque en a profité pour faire le plein de confiance avec 24 points à 11/17, 10 rebonds et 2 passes décisives en seulement 20 minutes. À confirmer dès vendredi à LyonSO, face à des pros cette fois.

Auguste CAGNET
Auguste CAGNET
24
PTS
10
REB
2
PDE
Logo Coupe de France Masculine
BES
123 74
SQB

À LyonSO, Auguste Cagnet croisera notamment le fer avec Anatole Humeau, ce qui lui rappellera certainement ses deux finales du Trophée du Futur perdues avec l’AS Monaco face à la JL Bourg en 2024 et 2025.

Double MVP du Trophée du Futur, l’Isérois a connu une première saison professionnelle extrêmement éprouvante au SCABB. Engagé dans un double projet, il n’a fini pas été aligné en NM1, et a très peu joué en ÉLITE 2 (1,5 point de moyenne en 9 minutes).

Parti à LyonSO, l’ancien bressan a retrouvé le sourire dès le premier match officiel de la saison : un exploit contre Vichy en Coupe de France (67-56), agrémenté d’une solide copie personnelle : 13 points à 6/8, 7 rebonds, 3 passes décisives et 2 interceptions pour 22 d’évaluation en 28 minutes.

Anatole HUMEAU
Anatole HUMEAU
13
PTS
7
REB
3
PDE
Logo Coupe de France Masculine
LYO
67 56
VIC

Angers a battu Nantes (88-86) mais les statistiques sont indisponibles

Coupe de France Masculine – 1er tour
12/09/2026
SAB Sables Vendée Basket
89 92
TAR Tarbes-Lourdes
BER Berck Rang du Fliers
84 69
LEV Levallois
13/09/2026
BOU Boulogne-sur-Mer
81 63
VDS Val de Seine Basket
15/09/2026
STB Le Havre
74 73
ROU Rouen
ORC Orchies
75 69
CHA Charleville-Méz.
LYO LyonSO
67 56
VIC Vichy
CHA La Ravoire Challes
79 85
ANT Antibes
SAL Pays Salonais Basket 13
72 98
HTV Hyères-Toulon
SVB Saint-Vallier
65 87
SCA SCABB
JSA JSA Bordeaux
79 80
POI Poitiers
TOU Toulouse
87 82
ROC La Rochelle
CHA Challans
74 70
LOR Lorient
ANG Angers
NAN Nantes
FOU Pays de Fougères
93 77
LAV US Laval
TOU Tours
92 85
VIT Vitré
CHA Chartres
81 83
BLO Blois
CAE Caen
82 79
EVR Evreux
LOO Loon Plage
77 94
ORL Orléans
BES Besançon
123 74
SQB Saint-Quentin
MUL Mulhouse Mustangs
70 77
ASA Alliance Sport Alsace
CHA Châlons-en-Champagne
80 88
DEN Denain
18/09/2026
FOS Fos Provence
AIX Aix-Maurienne
REN Rennes
QUI Quimper
Image Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste
Alexandre Lacoste est arrivé sur BeBasket en 2011, lorsque le site se prénommait encore Catch & Shoot. Amateur de portraits et de reportages, généralement au plus près des équipes de France lors des compétitions internationales, il aime chercher des angles originaux et des sujets qui vont au-delà du simple résultat sportif.

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