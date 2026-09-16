Challans : Kilian Incrédule touché au mollet, une absence à prévoir en début de saison

Vendée Challans Basket a vécu une soirée à double tranchant lors de son match de préparation face au Cep Lorient. Sur le plan collectif, Sébastien Lambert a retenu du positif avec une équipe solide pendant trois quart-temps. Mais la sortie de Kilian Incredule a immédiatement fait basculer l'attention du staff vers l'infirmerie, avec une crainte majeure : le tendon d'Achille.

Finalement, les premiers examens ont orienté le diagnostic vers le mollet. Une nouvelle moins alarmante, mais qui n'écarte pas une indisponibilité au moment où la Nationale 1 s'apprête à démarrer. Son entraîneur évoque déjà un scénario à deux ou trois semaines minimum en cas de déchirure.

PROFIL JOUEUR Kilian INCREDULE Poste(s): Meneur Taille: 175 cm Âge: 30 ans (30/04/1996) Nationalités: Stats 2026-2027 / Coupe de France Masculine PTS 16 #31 REB 2 #209 PD 1 #230

Sébastien Lambert soulagé, mais prudent sur le cas Kilian Incrédule

Interrogé par Ouest-France après la rencontre, le technicien du VCB n'a pas caché son inquiétude initiale. « Kilian ? On est forcément un peu inquiet. On a eu peur que ça soit le tendon d'Achille. Au final, c'est le mollet », a expliqué Sébastien Lambert.

Le coach vendéen a ensuite détaillé les délais envisagés. « Ce qui est sûr, c'est que ça va être compliqué de l'avoir lors du début de saison. Si c'est une déchirure, selon sa profondeur, c'est deux ou trois semaines (d'absence) minimum. »

Autrement dit, Challans devra probablement composer sans son joueur lors des premières journées de championnat, une période souvent décisive pour installer des automatismes.

Une rotation déjà fragilisée à Challans

La blessure de Kilian Incrédule s'ajoute à une soirée compliquée en matière d'effectif disponible. René Charles Louis-Thérèse était absent de la rencontre, tandis que deux autres joueurs se sont rapidement retrouvés en difficulté sur le plan des fautes.

PROFIL JOUEUR René-Charles LOUIS-THÉRÈSE Poste(s): Ailier Taille: 203 cm Âge: 22 ans (26/08/2004) Nationalités: Stats 2025-2026 / NM1 PTS 9,1 #137 REB 4,6 #80 PD 0,9 #262

« Abdel (Sylla) et Luka (Nikolic) ont rapidement pris deux fautes », a précisé Sébastien Lambert, qui a dû réduire ses options dans la raquette. Une configuration qui explique en partie les difficultés de son équipe dans un secteur précis du jeu.

Le VCB a en effet été dominé au rebond, avec 37 prises adverses dont 16 offensives pour le Cep Lorient. Un chiffre qui traduit le manque de présence physique intérieure sur cette rencontre.

Trente minutes satisfaisantes avant le relâchement

Malgré ces contretemps, Sébastien Lambert a tiré un bilan globalement positif de la prestation de son groupe. « Dans l'ensemble, je suis satisfait. On a effectué 30 premières minutes intéressantes, avant de déjouer un peu, même si on est resté solide défensivement », a-t-il analysé.

Le coach du VCB a surtout pointé un problème offensif dans le dernier acte. « En phase offensive, on avait moins de jeu de relance dans ce dernier quart. On s'est un peu isolé à la suite de leurs choix tactiques. »

Un constat classique en préparation, où les ajustements adverses obligent les équipes à trouver d'autres solutions. Pour Challans, l'enjeu sera désormais de gérer l'infirmerie avant l'entame du championnat de Nationale 1.