beIN Sports très satisfait de ses audiences lors de la Coupe du monde féminine, notamment sur la finale France – États-Unis
Le duo Mary Patrux – Audrey Sauret a assuré les commentaires pour beIN Sports depuis Berlin
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Vous aussi, quelqu’un de votre entourage proche, pourtant pas si fan de basket, vous a dit dimanche qu’il allait regarder la finale de l’équipe de France à la Coupe du monde ?
Certes battues par les États-Unis (79-97), et finalement médaillées d’argent, les Bleues ont fait irruption dans le champ de vision du grand public lors des dix derniers jours à Berlin… Pour cause, leur finale a été suivie par environ deux millions de téléspectateurs en France.
297 000 téléspectateurs de moyenne, « une excellente audience ».
Alors que TMC affichait une audience de 1,4 million de téléspectateurs dimanche soir, avec un pic à 1,8 million, beIN Sports a lui revendiqué un pic à 465 000 lors du match pour la médaille d’or.
« Une excellente audience » selon le directeur des programmes, Florent Houzot, qui s’est félicité d’une moyenne à 297 000 téléspectateurs sur l’ensemble de la compétition, retransmise en intégralité sur les antennes de beIN Sports.
🚨Excellente audience avec 297 000 téléspectateurs en moyenne et un pic à 465 000 à l’occasion de la finale @FIBAWWC dimanche soir en direct sur @beinsports_FR merci à vous les abonnés et fans de basket et 👏 @FRABasketball 🔥 pic.twitter.com/kr23ldKurI
— Florent Houzot (@florenthouzot) September 15, 2026
Plus que certains matchs des Bleus du foot à la Coupe du monde
Pour beIN Sports, qui est une chaîne payante, 465 000 téléspectateurs sur la finale s’apparente bel et bien à une audience plus que satisfaisante. À titre de comparaison, le 1/8e de finale de l’équipe de France de football à la Coupe du monde, compétition autrement plus médiatisée, avait réalisé un moins bon score : 426 000 téléspectateurs, à 23h certes.
Diffusée en prime time, la demi-finale France – Espagne avait elle attirée 878 000 téléspectateurs. Ce qui met en exergue les excellents chiffres des Bleues pour du basket féminin, sur un match également diffusé par une chaîne gratuite.
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