La première pierre du nouveau Sportica posée à Gravelines, près de trois ans après l'incendie

Le BCM Gravelines-Dunkerque tient enfin son horizon. Le club nordiste a communiqué cette semaine sur la pose de la première pierre de Sportica, célébrée le 14 septembre 2026 à Gravelines. Sur ses réseaux sociaux, le BCM a partagé un retour en images de la cérémonie, décrite comme « un moment riche en émotions », évoquant « le renouveau du club ainsi que de ce lieu emblématique de la ville de Gravelines ».

𝑼𝒏 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝒓𝒊𝒄𝒉𝒆 𝒆𝒏 𝒆́𝒎𝒐𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 🫶



Hier avait lieu la pose de la première pierre de Sportica 🧱



Un moment fort qui symbolise le renouveau du club ainsi que de ce lieu emblématique de la ville de Gravelines 🤝



Retour en images 📸#MoreThanTheNorth pic.twitter.com/3KcXhfcMiN — BCM Basketball (@BCMBasket) 15 septembre 2026

Un symbole fort pour une institution privée de son antre depuis le 25 décembre 2023. Ce jour-là, en plein repas de Noël, un incendie ravageait le complexe sportif de la commune de 11 200 habitants, détruisant totalement le poumon sportif et social de la Côte d'Opale. Le BCM et le Dunkerque Handball Grand Littoral perdaient d'un coup leur installation principale.

Merci à tous pour vos messages de soutien.



Les pompiers sont en train de faire le maximum pour venir à bout de cet incendie horrible qui est en train de détruire notre Sportica…



Merci à ces héros, nous leurs envoyons toute notre force 🧡 pic.twitter.com/F4GdrdDqGl — BCM Basketball (@BCMBasket) 25 décembre 2023

Deux ans et demi d'errance après l'incendie de Sportica

Depuis la catastrophe, le BCM Gravelines-Dunkerque vit en exil. Après deux rencontres disputées au Calypso de Calais en janvier 2024, le club a trouvé refuge à Dunkerque, à une trentaine de kilomètres au nord, dans la salle Dewerdt (2 200 places), résidence des handballeurs de l'USDK.

Une solution de secours qui a un coût. Le budget du club a fondu de 12 % pour atteindre 5,4 millions d'euros, dans une salle bien moins adaptée à son modèle économique que le Sportica et ses 3 043 places assises, régulièrement portées à 3 500 avec les places debout. Le « Chaudron » affichait un taux de remplissage de 87 % en 2007-2008, et avait même dépassé les 100 % à plusieurs reprises au début des années 2000.

L'idée d'une structure gonflable de 3 000 à 4 000 places pour faire la jonction avec la livraison du nouvel équipement a bien été envisagée, avant d'être mise en stand-by pour des raisons économiques et administratives.

Un Sportica nouvelle génération à 4 000 places

Les opérations de déblaiement et de désamiantage des ruines se sont achevées fin 2025, libérant le terrain pour la reconstruction. Le futur Sportica prendra place à l'endroit exact où se situait l'ancienne salle de basket, avec une capacité portée à 4 000 places assises, pour un coût estimé à 35 millions d'euros et deux années de travaux.

L'équipement se veut polyvalent : sport, spectacles, expositions et grands rendez-vous. En parallèle, la rénovation de la salle Merlen permet au BCM Gravelines-Dunkerque de disposer d'un espace d'entraînement dédié, libérant la salle principale pour d'autres événements.

Le BCM Gravelines-Dunkerque a survécu sportivement

Sportivement, le club a tenu bon malgré les turbulences. Le BCM a validé son maintien en Betclic ELITE la saison dernière au terme d'un scénario rocambolesque, en attendant le dénouement du match Nancy - Saint-Quentin depuis le vestiaire d'Ékinox après sa rencontre à Bourg-en-Bresse.

Troisième club le plus ancien de Betclic ELITE derrière l'ASVEL (présente depuis 1950) et Cholet (depuis 1987), le BCM avait déjà arraché son maintien en avril 2025 après une victoire en triple prolongation (122-110) à Beaublanc face au Limoges CSP.

Présidé par Christian Devos depuis 2004, également adjoint au sport de la ville, le club voit dans ce chantier l'aboutissement d'un projet initié avant même l'incendie. « Avec cette nouvelle salle, les spectateurs pourront vivre différemment la vie d'un club sportif de haut niveau », soulignait le dirigeant. Deux ans de travaux séparent désormais le BCM de son retour à la maison.