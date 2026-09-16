Nouveau joueur de Rome, Gérald Ayayi donne de ses nouvelles : « Un projet ambitieux, un été fou et de grands objectifs »

Après trois saisons à Cholet conclues sur une campagne 2025/26 de très haute facture (plus de 14 points de moyenne) qui lui a ouvert de nombreuses portes, Gérald Ayayi (1,91 m, 25 ans) a franchi un cap majeur dans sa carrière. L’arrière tricolore a choisi de s’engager cet été avec le BC Roma, ambitieux club italien engagé en EuroCup.

Installé dans la capitale italienne depuis une dizaine de jours, le benjamin de la fratrie Ayayi a vite trouvé ses marques. Il a compilé 22 puis 18 points lors de ses deux derniers matchs de préparation. Dans un entretien accordé au quotidien Ouest-France, le joueur de 25 ans est revenu sur un été 2026 marathon, marqué par l’Équipe de France, la Summer League NBA, les émotions vécues avec ses frères et sœurs, et… son mariage.

Gérald Ayayi Poste : Meneur/Arrière

Taille : 191 cm

Âge : 25 ans

Nationalité : France

Club : Cholet Stats 2025-2026 / Betclic ELITE Statistiques du joueur pour la saison PTS 14,4 #16 REB 3,8 #68 PD 2,8 #50

Équipe de France et Summer League

Le 9 juin, la saison d’Ayayi s’est terminée lors de l’élimination choletaise contre les futurs finalistes parisiens. Depuis, il n’a pas chômé. Le 19 juin, il était intégré au groupe de l’équipe de France, en remplacement d’Evan Fournier. Après deux semaines d’entraînement, il n’a cependant pas pris part aux matchs de la première fenêtre de qualification, en Belgique et à Pau (contre la Finlande). Ce n’était que partie remise.

Quelques jours plus tard, il s’est en revanche envolé pour les États-Unis afin de disputer la Summer League avec les Philadelphie Sixers. L’arrière de 25 ans a fini son séjour en beauté en inscrivant 22 points en 24 minutes contre les Milwaukee Bucks. « C’était une bonne expérience pour sortir de ma zone de confort », confie-t-il à Ouest-France. « Au début, j’avais l’impression d’être dans un monde parallèle. Ce qui s’est passé en Europe n’a plus lieu d’être de l’autre côté de l’Atlantique. »

C’est directement à Las Vegas qu’il a paraphé son contrat avec Rome. Le club italien propose un projet financier et sportif colossal, soutenu notamment par la star NBA Luka Doncic. L’effectif intègre de précieux renforts venus d’EuroLeague comme Nico Mannion ou Jesse Edwards. Même si des écuries de la compétition reine européenne le sollicitaient déjà, le Bordelais a sciemment fait le choix de la patience.

« L’EuroLeague reste la compétition qui me fait rêver. Mais quand Rome s’est présenté, on s’est posé avec mes agents. Il y a jouer en EuroLeague, et il y a pérenniser une carrière en EuroLeague et être dominant. Rome était peut-être l’option la plus risquée, mais le plafond y est très haut. C’était le challenge qui m’attirait le plus pour marquer un projet de mon empreinte. »

L’apprentissage des sommets avec les Bleus

Ensuite, l’été d’Ayayi a de nouveau été rythmé par ses convocations en Équipe de France. Le désormais ex-choletais s’est entraîné aux côtés des cadors du basket mondial comme Victor Wembanyama, Rudy Gobert ou Evan Fournier. Avant de jouer et de marquer contre la Serbie, où il a fait bonne impression. « Que ce soit en juin ou en août, j’ai beaucoup appris, que ce soit des joueurs d’EuroLeague ou de NBA. Cet été, j’ai beaucoup engrangé sur ce qu’est le très, très haut niveau. » De quoi lui donner des idées pour la suite.

Une campagne internationale particulièrement savoureuse qu’il a partagée sur le parquet avec son frère Joël, une première depuis leurs années benjamins à Bordeaux. « C’était vraiment particulier pour nous, mais aussi pour nos parents et ma grande sœur. » Quelques semaines plus tard sur le circuit féminin, leur sœur Valériane justement décrochait une nouvelle médaille d’argent mondiale avec les Bleues. Sur le plan personnel, Gérald s’est aussi marié cet été. Un maelström d’émotions qu’il a fallu gérer, le tout avec seulement deux semaines de repos sur tout l’été.

🇫🇷 Gérald et Joël Ayayi qui ont l’occasion de porter le maillot de l’équipe de France A ensemble, c’est tellement fou…🥲 Et dire que la grande sœur est toujours une patronne de l’EDF féminine… la famille de dingue. 🎥 – @FRABasketball pic.twitter.com/wFyhPfAlMJ — 50 Nuances 🇺🇸🏀 (@50NuancesDeNBA) August 19, 2026

Désormais, le Bordelais canalise son énergie sur sa préparation physique. Il travaille étroitement avec le staff médical romain pour aborder sereinement un calendrier italien et européen très dense. Avant le début officiel de la Série A, le calendrier de pré-saison lui réserve un joli clin d’œil : un match amical ce samedi 19 septembre… en France, à Poissy, face au Mans Sarthe Basket. « Pour moi, c’est déjà un derby ! » Et bien sûr, il n’oublie pas Cholet : « Quoi qu’il arrive, de toute façon, je vais suivre la saison : je ne souhaite que le meilleur à la ville et au club. »